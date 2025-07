Proa al marisco

Con la imputación de Cristóbal Montoro (ministro de Hacienda con José María Aznar y Mariano Rajoy) los socialistas en particular –y la izquierda en general– han tomado resuello, se han embadurnado las pinturas de guerra y han salido a cazar y devorar bestias derechistas, huuuum. Yo les entiendo. No solo habían perdido capacidad de masticación; les estaban despellejando, dejando en los huesos el relato de la Eterna Lucha del Bien contra el Mal. Entre los informes de la UCO y el destino procesal de Ábalos, Cerdán et alii y las peripecias judiciales de políticos y ex mandos policiales bajo el marianismo esto se convertirá en muy pocas semanas en un apocalipsis zombi. Es un sistema político seducido por los encantos y oportunidades de la implosión. Hace rato los grandes partidos de la democracia parlamentaria española han decidido que para sobrevivir nada mejor que suicidarse. Es una situación diagnosticada hace un siglo ya por un señor de terrible inteligencia y perfecta amoralidad que se llamó Carl Schmitt. La política, tal y como la definían los cuentos demoliberales, ha muerto. Se gobierna siempre desde un mismo programa básico, pero se admiten matices mientras jamás pongan en cuestión el orden social. El reformismo ha devenido una práctica minimalista. Pero la política es necesaria. Sin una apariencia de política, sin un sucedáneo politiquero, sin una pequeña épica cotidiana entre hunos y hotros, la legitimidad de todo el entramado se pudriría. Como dijo Rodríguez Zapatero en una recordada entrevista, «nos conviene cierta tensión». Le conviene al PSOE, pero también al PP. Esa política vacua y de emergencia, que recupera la noción de enemigo y simula rescatar las obsesiones identitarias es lo que estamos viviendo. Es su política, en ningún caso la nuestra.

A aquellos de entre veinte y cuarenta años que ya han vivido directa o vicariamente las promesas progres y modernizadoras del felipismo, las derechas unificadas del aznarismo, la cháchara zapaterista de un buenismo mesiánico, la criogenización marianista que regeneró cloacas del Estado, al anuncio del asalto al cielo de Podemos y ahora el sanchismo mágico que sí es no y no es sí y somos la locomotora económica de Europa y las dos terceras partes de la población no llega a fin de mes, ¿qué les queda? Nada. No les queda un átomo de esperanza en la democracia representativa. Todo ha fracasado y es una burla pisoteada y un nunca más y pura voluntad de olvido. Queda una cosa que probar, sin embargo, en este menú: la ultraderecha. La impugnación casi explícita de esa democracia entre prostituida y cochambrosa. Por supuesto es el engaño más brutal, sórdido y peligroso de todos porque en su determinación totalitaria arrasará las últimas garantías democráticas y del Estado de derecho.

¿Cómo no va a crecer y crecer la ultraderecha? Si conservadores y socialdemócratas son ya incapaces de demostrar su calidad de herramientas útiles y se acusan mutuamente de comportamientos mafiosos y criminógenos que ni siquiera son siempre falsos. Ningún gran acuerdo sobre la reforma educativa, sobre la inmigración, sobre las administraciones públicas y la imposición de renunciar a la cooptación de las instituciones, punto de partida de la mitad de la corrupción política española, sobre el sistema de financiación autonómico, sobre viviendas y planificación urbana, sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre relaciones exteriores. España se ha transformado en espacio político, lugar delirante en el que la oposición no tiene un modelo de organización territorial y fiscal que se sepa y el Gobierno ni intenta cumplir el precepto constitucional de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado o suscribe una ley de amnistía que no se debate en el Congreso de los Diputados.

Nada puede esperar Canarias del resto de la legislatura porque tanto el PSOE como el PP van a gastar sus energías en levantar un parque temático guerracivilista en los próximos dos años. Sánchez sigue incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo para acoger a 1.200 menos migrantes que solicitan asilo. El PP continúa negándose a acoger a uno solo de los pibes. Y si fuera solo eso. Canarias, como el resto de las comunidades, está secuestrada por el inmovilismo político español que avanza proa al marisco.