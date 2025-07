Seguro azar / Delafe

Se nos olvida con demasiada frecuencia, pero somos humanos. Somos el resultado de una serie de casualidades biológicas que han hecho que estemos vivos en este mismo instante: una suma de engranajes perfectos que han configurado nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Pero al menor fallo en esa maquinaria, todo puede venirse abajo. Somos tan frágiles que apenas lo pensamos, para seguir viviendo.

Una hormiga está tan viva como nosotros y es igual de vulnerable. Una de esas hormigas que pisamos a veces, desde la más alta indiferencia, para después proseguir la actividad que nos ocupe sin pensar más en esa vida que acabamos de aniquilar. Pero es que también los humanos somos así de frágiles. Cada día, nos exponemos a accidentes de automóvil, infecciones, constantes cambios en nuestras estructuras celulares que, en el peor de los casos, se convierten en el inicio de un cáncer. Nos rompemos huesos, nos caemos… Nadie nos puede salvar de un metafórico pisotón que acabe, de golpe, con nuestra vida.

El otro día, a punto de entrar en el quirófano, tuve una sensación extraña. Miraba mis pies desnudos sobre la camilla y pensaba en esos pies que sobresalen de esas otras camillas que hay en las morgues. Pies etiquetados con nombres, cifras, pies que amenazan con hundirse en el anonimato de la muerte. Yo miraba los míos y evocaba esas escenas en las películas policíacas o de terror, cuando el protagonista se interna en la sala donde decenas de cuerpos, identificados por una etiqueta en los pies, duermen el sueño más frío. No es que tuviera miedo de morir en una operación de hernia discal, pero creo que fui consciente de mi propia fragilidad: de que, en esos instantes, mis pies ya no eran míos, como tampoco lo era yo misma: dependía totalmente de los cirujanos; me había convertido en una masa impotente de carne y conexiones nerviosas. En una hormiga susceptible de ser pisada.

Apenas recuerdo el quirófano. La anestesia general me borró la memoria; ni siquiera me acuerdo del momento en el que me la suministraron. Hasta ahora, solo me había sometido a sedaciones y, la primera vez, soñé con flores de azahar. Me cubría de flores blancas en aquella camilla. Flores que caían del techo, que brotaban de las paredes. Esta vez, nada. Un despertar en el que no sentía la pierna izquierda. Estaba ahí, pero no parecía mía. El nervio ciático está inflamado, me dijeron. La hernia era muy grande, lo ha estado presionando mucho tiempo; es normal que hayas perdido sensibilidad, pero volverá.

Hace un mes, me devanaba los sesos pensando en cómo conseguiría reducir una talla de pantalones en verano. Haría deporte, lo cual no me impediría seguir disfrutando de las vacaciones. Me preocupaba que tal o cual falda me quedase estrecha. Ahora, solo pienso en esta pierna que dicen que volverá, pero sigo sintiendo ajena. Me acojo a una fe sin señales mientras reflexiono, de nuevo, en lo frágiles que somos y en el modo tan absurdo que tenemos de olvidarlo. Damos por hecho la normalidad, sin comprender que es el verdadero milagro. Por mucho que suene a cliché, la salud y la compañía de nuestros seres queridos deberían ser suficiente para hacernos sentir felices. Cuando hace tres semanas me dijeron que ese dolor de ciática se debía a una enorme hernia lumbar que requería cirugía urgente, comprendí muchas cosas. Lo primero: la inutilidad de los planes. Somos, en realidad, marionetas del azar; los protagonistas de una gigantesca nivola en la que un dios inexistente decide nuestros pasos. «Seguro azar», llamó a ese dios Pedro Salinas.

Lo difícil es vivir con tal consciencia. Por eso, tendemos a olvidarlo y son las pequeñas o grandes catástrofes las que nos lo recuerdan, de vez en cuando: una pandemia, un apagón, una operación de espalda… Pero seríamos mucho más sabios si, pasado el miedo, acumuláramos esas experiencias y aprendiéramos de verdad de ellas y no sirviesen, solamente, para lanzar quejas al viento o escribir poemarios.

El verano me contempla detrás de la ventana. Puedo tocarlo con la punta de los dedos y, sin embargo, me resisto. Me da miedo mirarlo a los ojos. No es el viejo verano de cada año, manso y familiar. Está lleno de espinas; parece un caballo encabritado al que debo domesticar. Al que debo hacer mío. Y conseguir acariciarlo. Así funciona la vida, ¿no? Es un cambio constante, una letanía transformadora –casi nunca para mejor– a la que tenemos que adaptar cuerpo y alma, sueños e insomnios. Lo contrario sería terrible. Como escribió José Agustín Goytisolo: «Nunca te entregues ni te apartes junto al camino; nunca digas no puedo más y aquí me quedo».