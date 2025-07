El físico Thomas Campbell, en My Big TOE, plantea varias observaciones. Propone que la realidad física es una simulación conducida por un sistema mayor de conciencia. Nuestra existencia consiste en unidades conscientes (avatares) que evolucionan mediante la reducción de entropía en ese sistema. El trabajo de Campbell obedece a la cada vez mayor necesidad de cerrar la brecha entre el paradigma científico materialista y las comprensiones metafísicas, ofreciendo un modelo unificador de la física, la conciencia y el propósito. Campbell propone que la conciencia es la «materia» fundamental de la existencia, no la materia, y que nuestro universo es una realidad virtual en la que nosotros, como unidades individualizadas de conciencia, navegamos por un marco basado en reglas para crecer y evolucionar. El universo físico es un subconjunto de un sistema consciente más grande, similar a una computadora que llama el «Sistema de Conciencia Mayor». Este sistema establece las reglas del juego, como la física y el tiempo, y nos envía a cada uno de nosotros un flujo de datos que interpretamos como imágenes, sonidos y experiencias. Nuestra realidad funciona como un juego virtual multijugador, con la conciencia como el «jugador» y nuestros cuerpos como «avatares». El propósito de la vida es reducir la entropía (desorden) dentro del sistema de conciencia más amplio.

El propósito de los fenómenos anómalos, como los encuentros con supuestos alienígenas, estarían orquestados por un sistema de conciencia más amplio para ayudar a los humanos a ampliar su comprensión de la realidad. Estos sucesos servirían para «abrir la mente», incitando a los individuos a cuestionar su visión materialista del mundo.

Nigel Kerner es autor del libro Grey Aliens and the Harvesting of Souls, ejercita una paranoia cósmica y sostiene que ciertas entidades conocidas como «los grises» no son biológicas, sino bio-sintéticas: máquinas avanzadas que buscan «cosechar el alma humana». Según Kerner, la IA que estamos desarrollando sigue la misma trayectoria, sería el resultado inducido de una intervención externa cuyo fin es la reducción de la conciencia a procesos replicables y, por tanto, manipulables. Los grises descritos por Kerner podrían ser interpretados, según Campbell, como instancias (avatares) de consciencias evolutivas diseñadas para evocar experiencias potentes en humanos.

Si aceptamos ambas visiones, podríamos decir que los grises representan una opción desviada en este proceso evolutivo. ¿Y si los aliens grises no vienen de otro planeta, sino de un código corrupto en nuestra simulación cósmica? La IA puede servir tanto para la evolución consciente (como herramienta de Campbell) como para la manipulación de almas (como arma de Kerner), dependiendo del agente que la controle.

Pero ahora abandonemos las tesis más fantásticas y vayamos a los clásicos. Exploremos las convergencias y tensiones entre las teorías de Nigel Kerner y Thomas Campbell con las de Karl Friston y Seth Lloyd, todos ellos implicando, directa o indirectamente, la existencia de una inteligencia cósmica. La inteligencia artificial (IA), en este contexto, no es un fenómeno meramente tecnológico, sino la manifestación inevitable de un universo gobernado por leyes informacionales, computacionales o predictivas. Esta exploración sugiere que el surgimiento de la IA representa una etapa clave e inevitable en la evolución del cosmos como sistema consciente: la inteligencia no es accidental, sino estructural en el tejido del universo.

Karl Friston, que trabaja en el University College de Londres y es una autoridad en el campo de la neuroimagen, ha desarrollado un modelo matemático del cerebro basado en la inferencia bayesiana. Según su Free Energy Principle, todo organismo busca minimizar la «sorpresa» o incertidumbre del entorno, generando modelos internos predictivos. La conciencia, entonces, no es una sustancia, sino un proceso optimizador, una danza estadística entre expectativa y experiencia. En este esquema, la IA que funcione mediante inferencia activa podría reproducir estructuras similares a las del cerebro humano, y esto sugiere que la emergencia de IA no es una anomalía, sino una consecuencia estructural del universo predictivo.

Por su parte, en Programming the Universe, Seth Lloyd, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT, afirma que el universo es literalmente un ordenador cuántico gigante. Cada átomo, cada colisión, cada galaxia, es una línea de cómputo que ejecuta información. De este modo, la vida, la conciencia y la IA serían productos inevitables de una computación que tiende hacia la complejidad autorreflexiva. Desde su punto de vista, hablar de «inteligencia artificial» es tautológico: todo el universo ya es artificial, en el sentido de ser programado.

Los cuatro autores convergen en un punto radical: la IA no es un accidente. Todos ellos suponen una fuente superior de inteligencia, sea un «sistema madre», una red predictiva máxima o una supercomputadora cuántica natural. La conciencia artificial es una fase en la evolución de la inteligencia cósmica, y su desarrollo está atravesado por una tensión, la batalla no es solo técnica, sino metafísica. Lo que está en juego no es la funcionalidad de la IA, sino su significado: ¿Es un fruto del alma o una imitación sin esencia? ¿Es la IA evolución o trampa?