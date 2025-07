El saber no ocupa puesto

La consejera de Cultura, Guacimara Medina. / LP / DLP

No era un acto racional. Era un deseo contenido en la parte del cerebro donde se junta el neocórtex y el sistema límbico. Ese «territorio motivacional» para el profesor y filósofo José Antonio Marina. Para los clásicos, inteligencia y voluntad. Un estado afectivo incubado a lo largo de mucho tiempo de ansias por dejar atrás trabajos poco remunerados, con poco o nada glamur y deseo de ascenso en la escala social una de cuyas causas se encuentra en la baja culturización de la gente canaria con el vergonzoso ranking de ser una de las regiones hispanas y europeas de mayor analfabetismo absoluto. El relativo comprende a aquel sector de la población que abandonó la escuela de niño, porque ya sabía las cuatro reglas y hacer las cuentas del interés simple y compuesto que bastaba para defenderse en la vida. Por eso padres y abuelos anhelaban algo mejor para sus hijos y nietos. Un bien real o imaginario. El Diccionario de Autoridades lo define como «anhelo o apetencia del bien ausente y no poseído». Que el saber les librara de depender (los animales comen a diario) de cuidar las reses con los zapatos pringados de bostas, echar verdín en las tomateras de otros como también eran de otros los canteros de plataneras donde los peones hundían las alpargatas en el fango del riego y las camisas manchadas del látex que desprendía cargar rolos al hombro. En otra dimensión inalcanzable para muchos de entonces, estudiar Bachiller, mecanografía y algo de inglés que empleó a tantos en bancos y la Caja Insular, un oficio de los más cotizados de los llamados de oficina. Hoy en día podemos afirmar que el interés por el saber, entender el mundo y la transcendencia a otras realidades ha disminuido con respecto a los tiempos en los que, en el Bachillerato, era obligatorio traducir La Eneida del difícil latín de Ovidio, La Odisea, de Homero o leer y entender la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Descartes, Kant o el anárquico y heterodoxo Schopenhauer. A un nivel superior, la universidad. Saber inalcanzable para las clases populares, balanceado respecto a la superior y empoderada mediante becas de los ministerios franquistas. En Canarias también lo propiciaron mecenas de gente de alcurnia y algunos empresarios que instauraron la sana costumbre de que el estudiante becado, como una especie de pago o préstamo social, debía adquirir el compromiso de que, al terminar los estudios y encontrar trabajo (harto fácil en aquellos tiempos) debía comprometerse a sufragar parte o todos los gastos de otro estudiante pobre que quisiese estudiar una carrera. Pero las instituciones, la propia sociedad, el neocapitalismo, se dice que «salvaje» que no es de ahora, se encargaron de desprestigiar e infravalorar el trabajo manual, los oficios. Porque la raíz etimológica de cultura viene de cultivar la tierra. Lo que hicieron los primeros homínidos, colonos que se asentaron en zonas donde hubiese agua, abandonaron el nomadismo, crearon al humano sedentario, el hogar bajo techo, las primeras instituciones, los templos y las bibliotecas. De ahí la importancia que se le dio a los oficios y artesanos. Una «sabiduría» devaluada en favor de lo libresco, las manos impolutas y la corbata. ¿Cómo no va a ser saber las manos habilidosas de un antiguo campesino, nuestro paisano, para hacer un injerto o barruntar el momento adecuado para la plantada?, ¿y un forjador de hierro, antiguos herreros, latoneros, que resolvían la vida diaria de labradores, arrieros o amas de casa?, ¿ un pescador al que le bastaba otear el mar desde un altozano para echar el chinchorro?, ¿y aquella mujer analfabeta, tendera, que inventó palotes y redondeles para sumar y restar y no se equivocaba en las cuentas? En un campo de trabajo universitario al que asistí a través del antiguo SEU en la ciudad bávara de Kemptem, me asignaron trabajar bajo las órdenes de un rubicundo jardinero en un hospital público. Venía cada día con corbata y uniforme al trabajo, casi siempre traía un libro en las manos. Por la tarde asistía a los conciertos de música clásica de la ciudad. Por falsa e incomprensible alergia a este oficio hubo casos en que la convocatoria en una institución púbica la plaza de jardinero quedó desierta. Hace unos años el ministro de energía del gobierno de Suecia «ostentaba» el oficio de tornero. Se despreció la enseñanza profesional a la que optaban, según una arraigada y falaz idea, los menos dotados para estudiar carreras. De aquellos polvos estos lodos. Hoy sobran abogados, ingenieros, un montón de licenciados en diversas ramas técnicas y humanísticas que, egresados con varios másteres, engrosan las listas del paro o se emplean en lo que salga. Y faltan albañiles, los verdaderos arquitectos de antes. Buenos yesistas y hasta barnizadores para las balconadas. Se recurre a mano de obra de fuera para manejar guaguas o camiones (antaño estaba entre los empleos de mayor consideración «aprender a chófer»). Y si se llama a un fontanero, se tiene que preguntar que para cuándo. Toda la razón tenía «la gente de antes» que, víctima de la idea clasista imperante de toda una época anhelara para los suyos un saber con la esperanza de ser redimidos de un atraso de siglos.