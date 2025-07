La razón / La Provincia

Discusión por Facebook, hace años. Yo queriendo tener la razón. La otra persona también, sin duda, y ambos teclados tecleados con violencia, y ristra de comentarios cada vez más larga hasta casi llegar a otra isla de todo el tiempo invertido dale que te dale y al final la mejor forma de ganar, ¿no?, es darle me divierte a lo que te dice le otre para demostrarle que estás por encima y ni siquiera vas a escucharle. Le otre puede meterse en tu perfil, juronear tus fotos y soltarte un cállate, gorda que, según elle, tendrá el mismo efecto. Morder virtualmente: horas de duelo bajo un post.

Ya no lo hago. Ni en Instagram ni en ningún lado, y, a veces, si alguien en persona me suelta una burrada, pues en vez de sacarme todo mi esqueleto de palabras por la boca para defenderme (para defendernos, para defender algo) me callo y me voy y ya está. No sé si he cedido a esa idea que en mi época-XD me daba tantísima rabia que me repitieran una y otra vez: por mucho que te esfuerces, en solo una discusión nadie cambia de parecer. Convencer a alguien de algo es casi imposible, los procesos llegan lentamente y por supuesto no cuando estás con todos los pelos del cuerpo engrifados porque alguien te está intentando dejar de (jamás, claro, he creído que debatir sea intentar dejar a nadie de nada, pero entiendo que es la sensación tan humana que nos aparece ante la voz refutadora ajena: de pronto, como quién se siente suficiente aunque vayamos todo el rato de que sí, una amenaza a nuestra suficiencia, y por mantenerla nos subimos sobre corrientes destructivas que vientean cualquier cosa que tengan por delante y se la cargan), y así solo te tragas tú misma tus propias flemas podridas. Supongo, en fin.

No sé si he cedido a ello o si estoy más tranquila porque ahora tengo herramientas para entender quién tiene la razón. Es fuerte esto. Una de las sensaciones más frustrantes que conozco: lo que decía de que te suelten una burrada, y tú segurísima de que es una burrada pero parece que la dialéctica de la discusión en sí asegura que quien «gane» tendrá razón. Si hablas mejor, lo tuyo se convierte en, pum, verdad. Y de pronto lo que se discute es algo que te importa profundamente o incluso algo que pone en juego derechos tuyos. Yo no creo que sea cuestión de perspectivas, cada une con una parte de la verdad, por supuesto: yo creo que es una cuestión de puntos de vista, sí, pero de lo que los puntos de vista alumbran u oscurecen, de lo que los puntos de vista tienen que mantener montado para que el punto de vista no tiemble (como en el caso del atentar contra la suficiencia ajena: mecanismos que no sabemos que ponemos en marcha), no se autodesmienta.

Así lo entienden, también, autoras como Sandra Harding al hablar sobre el privilegio epistémico: las posiciones subalternas (es decir, oprimidas) pueden tener un acceso más claro al conocimiento porque pueden entender con mayor claridad los entramados de poder de los que forman parte. No deben mantener nada en pie y han sido testigos de la violencia que esos sistemas de opresión ejercen. Quienes ostentan lugares de poder no ocupan la perspectiva desde la que esa violencia puede, por desgracia, saberse, interrogarse, atravesar el yo negativamente. El privilegio quita información, la sesga, y a la vez alza la voz para que se le escuche más y niega las otras voces y teclea furioso en redes y edifica argumentos circulares tramposos que parecen llevar a algún sitio pero en realidad no lo hacen. Toda opinión y toda información está elaborada desde un cuerpo, es decir, desde un cruce de identidades que nos colocan ante una ventanita y: desde aquí, la playa, desde aquí, una grúa, desde aquí, las flores, desde aquí, ambas cosas.

Una discusión, entonces, no suele empezar ni acabar en sí misma: es un teatro pequeñísimo en el que se interpreta todo esto, y la duda que las personas con privilegio epistémico deben gestionar al discutir con quienes no (porque todes pasamos por ello: lo que decía antes de la estructura propia de la discusión y la frustración que acaba generando) viene de los propios rejos del poder, de la contradicción fluorescente de tan cantosa y de tan cómo no la ve nadie por favor por favor de que tener un privilegio sea tener menos razón. Es fuerte, ¿no?, pensar que la posición que da claridad es también la que lidia con una invisibilidad que se le echa encima como una cortina opaca. Es fuerte pensar que una discusión no cambia nada, tampoco la razón que tú tienes, pero sí te mete en el cuerpo el sufrimiento de este absurdo. Te lo demuestra. Ejemplifica. Bota a la cara.