La inmortalidad pudiera ser aburrida / La Provincia

A bote pronto, nadie quiere morir. Parece algo obvio, pero vivir de cualquier modo y sin la adecuada dignidad y recursos tampoco es plan. A veces la vida no expresa la debida gratificación a los que viven y, en su lugar, ofrece sucedáneos o sinónimos de sí misma. Más que en otros seres, no así en los seres humanos, aunque también, son los propios dioses quienes perciben, precisamente por inmortales, el eco repetido y sin novedad que declina el aburrimiento. Una y otra vez perciben la incomodidad de lo mismo, que llega de lo profundo de un tiempo sin límite.

A la cuestión aludida se añade el desasosiego que ofrece la ciencia, provista de recursos tecnológicos, y que se pone manos a la obra con la finalidad de alargar los años de vida. De tener éxito la empresa, sería algo prodigioso, y paliar el declive del envejecimiento y revertirlo no lo sería menos. Esta ideación la expresó entre otros muchos, Aldous Huxley en su novela “Un mundo Feliz”.

No se puede negar la aspiración de las personas a desear y disfrutar de una vida más prolongada, aunque no sea ésta una aspiración nueva. Se trata de una aspiración tan vieja como el mundo. En los textos veterotestamentarios, los primeros seres humanos ya eran inmortales. Por su lado, la literatura, de forma velada se sumerge en ella, o se nutre directamente. Grandes figuras de todos los ámbitos de la sociedad sintieron y siente fascinación por la inmortalidad. Con mayor énfasis aquéllos que atesoran grandes riquezas y poder.

Thomas Jefferson, según la leyenda urbana, se lamentaba de haber vivido en una época en que la ciencia y la tecnología apenas habían desplegado sus alas. Pese a reconocer las limitadas posibilidades de un milagro en este sentido, confiaba en la remota probabilidad de ser reanimado por la ciencia médica después de muerto. Por ello mismo, dejó el mandato de que su cuerpo fuera sumergido en una solución para su preservación, por si fuera el caso de que, pasado el tiempo, la ciencia hubiera obrado el feliz grito de ¡eureka! Hoy parece mucho más cerca de logarse éxitos en este sentido.

Otro famoso contemporáneo y al que no es difícil reconocer, Walt Disney, siendo consciente del potencial de la ciencia y el método criogénico, albergaba la esperanza de que el desarrollo de la medicina lograra reanimarlo después de muerto. Sea cierto o no, el deseo de perseverar en la vida es una constante. Ambos personajes, con independencia de que sea una leyenda urbana o no, abrigaban la esperanza de volver a la vida cuando los conocimientos médicos hubieran evolucionado lo suficiente.

Aproximadamente en los años ochenta comienza el proyecto comercial y biomédico de la técnica de la criogenización. Resultando un fracaso sin paliativos, quizá porque la tecnología de la vida se encontraba en su fácil inicial. No su propósito. Eso sí, resultó un negocio. Según se entiende fue una empresa prematura, sólo para clientes multimillonarios. Como en la actualidad. Son precisamente las grandes fortunas las que tiran de este asombroso proyecto. Todavía la democracia de la muerte nos iguala y el dinero no es aún, de hecho, diferencial al respecto. Si fuese según se pregona, la humanidad se escindiría en diferentes estados de evolución. Cabría pensar en dos especies. Los seres humanos aumentados y el resto desfavorecido. Aquéllos que siguen al paso de la milenaria costumbre camino del camposanto.

La oportunidad de derrotar los límites de la naturaleza que, a todos y sin excepciones nos ha sido legado y nos encorseta, es el reto. Los supermillonarios de Silicon Valley aceptan el desafío, como en el pasado otros lo aceptaron, eso sí, como menos recursos y conocimientos. Así las cosas, la tensión irresuelta entre el mundo matérico y el mundo trascendente sigue anclada en la dualidad cartesiana.

Quien ha resuelto mejor esa aspiración trascendental de modo natural ha sido la escuela mística. En el otro extremo se posiciona la trascendencia demediada y agenciada por los profetas de la nueva tecnología de la conciencia, que sigue frenada por la realidad somática del mundo. Nadie quiere morir. Pero, pudiera ocurrir que echarle más años a la vida o alcanzar una inmortalidad demediada, antes que una inmortalidad feliz, convoque a una inmortalidad aburrida o absolutamente diferente de cuanto se pueda imaginar. n