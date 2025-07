Justificar lo injustificable

En el primer artículo que escribió Omer Bartov, en noviembre de 2023 decía: «Las operaciones militares israelíes han creado una crisis humanitaria insostenible que solo empeorará con el tiempo. Pero ¿están las acciones de Israel, como argumentan sus oponentes, al borde de la limpieza étnica o, más explosivamente, del genocidio? Creo que no hay pruebas de que se esté cometiendo genocidio aunque es muy probable que se estén cometiendo crímenes de guerra, e incluso crímenes de lesa humanidad».

Bartov es profesor de Holocausto y Estudios de Genocidio en la Universidad Brown. Hace unos días escribía, en el mismo periódico, The New York Times, que había pruebas irrefutables de que Israel está cometiendo un genocidio. Un reconocimiento que, para él, heredero del Holocausto y antiguo combatiente en el ejercito israelí, tiene consecuencias morales y sociales. Además de calificar como limpieza étnica la guerra de Gaza, se pregunta por qué sus colegas investigadores no reconocen esta realidad tan evidente. Supongo que tiene que ver con la historia de la nación judía.

Después de ocupar la Tierra Prometida tras su exilio de Mesopotamia, habían permanecido años bajo el yugo egipcio. Conducidos por Moisés lograron escapar y atravesar el mar Rojo. Antes recibieron de Yaveh las tablas de la ley: el quinto no matar. Pero él mismo los conminó a destruir Jericó exterminar a hombres, mujeres y niños, porque el precepto solo atañía a los de su nación. Calificarlo ahora como un crimen contra la humanidad sería trasladar nuestros valores a ese pasado.

Un pasado que, como cualquier otro pueblo, vivió entre guerras con sus vecinos, a veces con sus hermanos. Hasta que se produjo la diáspora. Muchos siguieron fieles a sus tradiciones, una red que los unía y a la vez los excluía de la sociedad de acogida. Carlomagno los protegió, en Alemania vivieron bien integrados, en su singularidad, hasta el XIV cuando la peste asoló Europa. Entonces los acusaron de envenenar las aguas.

No era la primera vez que sobre esta nación caían acusaciones sin fundamento que llevaban a matanzas. Allí masacraron a la mayoría de los judíos y casi todos los médicos, una de las profesiones más extendidas entre ellos. Lutero los odiaba y logró que lo hicieran todos sus compatriotas. Los pocos que quedaban huyeron hacía el Este conservando la idea de su tierra de nacimiento: Ashkenazi, como llamaban a Alemania. La historia en España, Sefarad, es parecida.

Poco a poco regresaron a los países occidentales de Europa y fueron ocupando puestos relevantes en los negocios, las ciencias, las artes y las letras. Muchos aspiraban a integrarse, ser uno más, indistinguible de los otros. Esa fue la idea del creador del movimiento sionista. Theodor Herzl, dice Stefan Zweig, «fue la primera personalidad de talla mundial con la que me encontré cara a cara».

Había concebido el fantástico plan de poner fin de una vez para siempre al problema judío uniendo el judaísmo con cristianismo mediante un bautizo voluntario en masa. Salvar para siempre al pueblo perseguido, sin patria, de la maldición de la segregación y el odio. Pero el caso Dreyfus le hizo comprender: «Si la segregación es inevitable que sea total si la humillación tiene que ser nuestro destino eterno ¡aceptémosla con orgullo! Si sufrimos por ser apátridas ¡creemos nuestra patria para nosotros mismos!». Ocupar Palestina para recuperar de lo que siempre fue suyo.

Me llamó la atención lo que dice Ehud Olmert a Ezera Klein: «Allí, por debajo del suelo, encuentras fragmentos de historias bíblicas… y no fragmentos del Corán ni de la historia de los palestinos. Así que sí, es nuestra tierra y tenemos que recortar una parte de ella para lograr la paz posible». Expresaba el dolor que le producía desprenderse de lo que es suyo casi por derecho divino. Cuando era presidente de Israel intentó acuerdos con Arafat. Fue cuando le propuso dividir Jerusalén: «No fue algo intelectual, fue desgarrador para mí hacerlo».

En una llamada al pueblo israelí, Netanyahu, como un grito, dice: «No te olvides de los amalecitas». Invoca lo que les hicieron cuando escaparon de Egipto: «cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. ¡No tuvieron temor de Dios! Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalec. ¡No lo olvides!».

Desde esa perspectiva, y del peso del Holocausto, quizá se pueda entender el comportamiento de tantos intelectuales y estudiosos del tema y sobre todo, de los países que se resisten a llamar las cosas por su nombre y frenar la matanza que el presidente israelí considera está sancionada por su dios. Seguro que oye las voces de Olmert y Bartov y tanto otros, las oye y las entiende, pero las interpreta dentro de ese conjunto de valores que le facultan para hacer lo que hace, además hacerlo le protege de la ley que le amenaza. ◼