La ´música blanca` de Cristina Cerezales para Carmen Laforet, su madre

Acabo de terminar de leer un libro conmovedor, inolvidable, Música blanca (Planeta), de Cristina Cerezales Laforet, hija de Carmen Laforet, la gran autora de Nada, el más célebre de los premios Nadal.

Música blanca tiene al menos dos ediciones, una es de junio de 2009. La otra apareció en las librerías en junio de 2022. La autora me regaló el ejemplar, del que ahora he sido lector, durante una visita que le hice a su casa de las afueras de Madrid, por Majadahonda, cerca de donde vivió Francisco Umbral.

Después de ese encuentro, de las más bellas visitas que he hecho en mi vida, encontré en mi propia casa la primera edición, como si este libro extraordinario me reprochara la tardanza que tuve en encontrarme con él a las afueras de Madrid, tan lejos de mi propia estantería.

He leído el libro como si mi propia madre me estuviera diciendo que no debía dejarlo. Del mismo modo que Música blanca es un homenaje de Cristina a su madre, en cierto modo mi lectura, todo este tiempo, ha sido un homenaje también a la mía. Como si mi madre estuviera leyendo sobre mi hombro, mientras yo me sentía marcado por el diálogo extraordinario que Carmen y Cristina desarrollaban durante años en los que la madre persistía en un grave silencio y la hija le regalaba una atención emocionante.

La madre de Cristina vivió diecisiete años en esa casa terrera donde ella, la hija de aquella gran mujer, pinta, esculpe, escribe y sueña como una narradora que rememora o inventa una vida que le viene a los ojos mientras habla.

Esta vez, la primera que la encuentro en su casa, ella estaba feliz porque acababa de terminar una escultura para la que ha posado un joven africano que representa, para ella, el oro (Oro, así se titula la obra) que traen a este país aquellos inmigrantes que nos dan vida y esperanza. Delicada y feliz, dispuso viandas y conversación, explicó la relación con su madre, con su padre (Manuel Cerezales, un editor y escritor al que yo tuve mucho aprecio), con sus hermanos, entre los cuales está otro escritor formidable, Agustín… Y en un momento determinado del encuentro nos contó páginas de Música blanca, como si estuviera hablando de un libro ajeno, lleno de la música que nos iba diciendo.

Es una obra singular, atrevidísima en estos tiempos en que escribir parece sinónimo de contar historias banales de usar y tirar. Nació como un homenaje a la madre. La autora de Nada convivió quince años de su vida junto a Cristina (y a los numerosos hermanos y parientes que iban a visitarla). Ésta la recibió por unas semanas y ya convivió con ella todo ese tiempo, quince años más que las semanas que tenían previstas.

Marcado por una lentitud que parece el sonido de un corazón a la espera, el libro se va imponiendo como un diálogo que Cristina extrae de las experiencias que su madre dejó escritas, y que no necesariamente entraron en sus libros. Es música, totalmente, y es blanca, eso es también cierto, porque en toda la dimensión del libro va describiendo esos años duros, a veces inconscientes, de la madre que recuerda o escribe y que cuenta en relatos alegres o abrumados lo que vivió y aquello que no quiso vivir.

Ya se sabe su biografía, la importancia que tuvo para ella aquel premio Nadal al que concurrió con Nada, una obra de arte que además fue la crónica general de un desgarro. Todo lo que escribió para otros, para periódicos también, para amigos, hijos o próximos, para aquellos que le fueron queridos o para los que terminaron en la sequedad del olvido, este libro es la historia de un desgarro.

Todo está aquí, como una lágrima o una herida, como un recuento de lo que sufrió, en silencio, desde el más allá de sus sueños, una mujer sometida a dolores que a veces eran del alma y en otros tiempos eran de veras señales de una naturaleza que le fue esquiva.

El libro tuvo un nacimiento singular. Está escrito en segunda persona, pues la hija Cristina decidió que era mejor quedarse en ese plano realmente insólito de la escritura. Los primeros lectores que tuvo el manuscrito consideraron que esa era una excentricidad poco común y esperaron un dictamen definitivo, de autoridad inapelable.

Cuando le llegó el original a la agente que tuvo Carmen Laforet y que tendría su hija Cristina, la impar Carmen Balcells, ésta la llamó de inmediato, después de haberla leído. El dictamen fue entusiasta. Aquel titan de la literatura que fue la descubridora de Mario Vargas Llosa hizo en seguida que sonara para siempre esta Música blanca que ahora vino a mi vida como si me llegara un soplo de aire, una ventolera.

La autora, además, ha subrayado aquel espaldarazo de la agente, con esta frase que le dedica al empezar su trabajo: “A Carmen Balcells, que un día me inundó de su estimulante energía, y me animó a escribir sobre este tema”.

Como la autora, Cristina Laforet, es así, tímida y tranquila como una hoja de su jardín y de su escritura, dice que el libro es un tema… En realidad, es una obra de arte a la que ella le ha dado, con espuma de oro, un vigor que nace del amor, o de muchas de las noticias que guarda el amor, una de las cuales se llama amor a la madre, a los hermanos, a los amigos, también al padre que, en épocas distintas de las vidas desoladas de los que ya no se quieren, volvió a estar cerca de Carmen para compartir, en emocionantes reencuentros, la esencia de lo que habían sido al principio de los tiempos.

Durante años Carmen Laforet, aquella escritora que parecía haber nacido de la mar isleña, y que de la isla de Gran Canaria se llevó las esencias que hay en el libro de su hija, dejó de hablar, no decía nada, pero estaba en todos los espacios de la casa y de la vida.

Este libro es también una crónica bellísima de ese silencio, que es como el que yo no dejo de escuchar de mi madre que, al término de la lectura, se me apareció otra vez, sin voz, pero con la claridad que tienen el libro y, también, el recuerdo que Cristina y Carmen me han hecho tener tan presente como aquel silencio que regalan las madres que te dejan pero que nunca te abandonan.