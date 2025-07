Un paso hacia la inclusión: el sistema de citas por SMS en el Servicio Canario de Salud

La reciente implementación del sistema de recordatorios de citas médicas por SMS en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, y su progresiva extensión a otros centros del Servicio Canario de Salud (SCS), marca un hito significativo para las personas con discapacidad auditiva en Canarias. Como activista que lleva años luchando por derribar las barreras que enfrentamos en el acceso a los servicios públicos, celebro esta medida como un avance concreto hacia la inclusión, pero también como una oportunidad para reflexionar sobre cuánto falta por recorrer.

Durante mucho tiempo, las personas sordas hemos dependido de terceros —familiares, amigos o intérpretes— para gestionar algo tan básico como una cita médica. Las llamadas telefónicas, el método predominante hasta ahora, no solo nos excluyen, sino que atentan contra nuestra privacidad.

Nadie debería verse obligado a compartir los motivos de una consulta médica con otra persona por la falta de un sistema accesible. Por eso, cuando planteé a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, la necesidad de sustituir las comunicaciones telefónicas por mensajes de texto, correos electrónicos o aplicaciones como WhatsApp, lo hice con la convicción de que se trataba de una solución sencilla, viable y, sobre todo, necesaria.

El sistema de SMS puesto en marcha por el SCS, que permite confirmar, cancelar o reprogramar citas con un simple enlace, responde directamente a esta demanda. No solo facilita la autonomía de las personas sordas, sino que también optimiza la gestión de las consultas, reduce inasistencias y ayuda a descongestionar las listas de espera. Es un ejemplo claro de cómo una pequeña acción puede tener un impacto transformador. Que este proyecto haya comenzado como piloto en hospitales como el Universitario Nuestra Señora de Candelaria o el de La Palma, y que se extienda progresivamente al resto de centros, demuestra un compromiso real con la mejora de la accesibilidad.

Sin embargo, este logro no debe hacernos bajar la guardia. Para que el sistema sea plenamente efectivo, es crucial que los datos de contacto de los usuarios estén actualizados en la tarjeta sanitaria.

Además, aunque el protocolo de llamadas telefónicas para quienes no respondan al SMS es un respaldo útil, no debe convertirse en la norma para las personas sordas. La comunicación escrita debe ser la prioridad, no una alternativa secundaria. También es fundamental que este sistema se implemente de manera uniforme en todos los centros de salud y hospitales de Canarias, sin excepciones, para garantizar igualdad de acceso.

Asimismo, para las personas sordas signantes, es imprescindible incorporar accesibilidad en lengua de signos, como intérpretes o sistemas de videollamada que permitan una comunicación fluida y directa en los centros sanitarios.

Como activista, mi lucha no termina aquí. La instalación de bucles magnéticos en los centros sanitarios, la incorporación de pantallas para los turnos y la accesibilidad en lengua de signos para las personas sordas signantes siguen siendo demandas urgentes. Pero el sistema de citas por SMS es una prueba de que el cambio es posible cuando hay voluntad.

Aplaudo al SCS por este paso y animo a las autoridades a seguir escuchando a las personas con discapacidad auditiva. Porque la inclusión no es un favor, es un derecho.

Este artículo refleja mi esperanza y mi compromiso: cada barrera que derribamos es un paso hacia una sociedad donde nadie se quede atrás. Sigamos adelante.