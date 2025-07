La estrategia del Gobierno de Fernando Clavijo –en la que el presidente se ha dejado la piel –para que el Ejecutivo español asuma responsabilidades y colabore activamente en la gestión humanitaria de los cerca de 6.000 menores migrantes llegó tarde. Hace diez o quince años hubiera resultado. Hoy no. Hoy esos casi 6.000 migrantes menores no acompañados puede que se jubilen en Canarias. Ellos y los próximos 6.000. Y los siguientes.

Ni el Gobierno socialista ni los gobiernos del PP en la mayoría de las comunidades autónomas tienen ninguna intención de solucionar nada. Pedro Sánchez micciona sobre el auto del Tribunal Supremo que hace ya casi cuatro meses ordenó a su gobierno que los cientos de menores que había solicitado o estaban tramitando asilo entraran en el sistema de protección internacional. Silencio. La verdad es que es preferible el silencio que los rebuznos altaneros y las miserables excusas del delegado del Gobierno.

En tres meses el Gobierno de España – esa maravilla económica que ha sobrepasado al Japón, dispone de los mayores presupuestos de la Historia y funciona como un reloj -- ha sido incapaz de acoger a un solo menor. No tienen medios ni los han encontrado en cuatro meses: cuatro meses de lapos al Tribunal Supremo. Ni ironía, ni sarcasmos, ni metáforas sobre su crueldad, su ineptitud, su idiotez: son ustedes unos sinvergüenzas.

Se han creado un relatito que repiten como papagayos con diarrea. Yo se lo escucho, por ejemplo, a Nira Fierro mientras lo escupe por enésima vez y la veo deshidratarse a ojos vistas. El cuentito es que el PP no quiere recibir menores migrantes y por eso el Gobierno central no puede trasladaros a ningún lado.

La conclusión más oligofrénica y canallesca que sacan los socialistas es que aquí hay un máximo responsable, que es Fernando Clavijo. ¿Es Clavijo el ministro de Juventud e Infancia? ¿Tal vez el ministro del Interior? ¿Dirige la Fiscalía General del Estado? Clavijo es, precisamente, en su condición de presidente del Gobierno autónomo, quien comenzó este proceso hace más de año y medio reclamando desde el otoño de 2023 soluciones y medios. Sin Clavijo –y su gobierno – no hubieran movido una ceja: precisamente ese inmovilismo explica que los menores migrantes no acompañados que se hacinan en Canarias llegaran a más de 5.000 almas.

Según el pútrido relato socialistero Clavijo debería romper el pacto de gobierno con el Partido Popular. Es fascinante la brillantez analítica de esta cuerda de totufos. Con toda seguridad si mañana Manuel Domínguez es destituido como vicepresidente y consejero de Economía, pasado las comunidades autonómicas gestionadas por el PP se pelearían por acoger a los menores a hostia viva. Es particularmente repulsivo que el PSOE utilice esta situación para intentar desgastar a un gobierno autónomo que ha dejado completamente solo frente a esta situación.

La actitud del PP es de una mezquindad infinita y un supurante cinismo. Pero antes de que se me lleven los demonios de la indignación no me parece superfluo señalar que los socialistas gobiernan una de las comunidades más ricas del país, Cataluña, y desde Cataluña se mira hacia otro lado. Cuando un socialista catalán, incluso cuando un independentista catalán sumamente derechista reclama más inversión estatal, la transferencia de las rodalías o un cupo autonómico se trata de una grandeur que debe ser atendida con la mayor diligencia para el bien de todos, cuando reclama el Gobierno de Canarias lo que ocurre es que son pedigüeños, como se ha podido escuchar en el Parlamento a varios portavoces socialistas en los últimos años.

Pedigueños: una acusación cargada de desprecio y españolismo cañí que el PSOE jamás ha practicado con ningún nacionalismo desde la Transición. Los socialistas no quieren aplicar la reforma de la ley de Extranjería. No han promovido ninguna denuncia en tribunales contra las comunidades del PP. No han acudido a la fiscalía. No han llevado este asunto a los titulares de la prensa madrileña. Y ya saben, la culpa es de Clavijo.

Esto no acaba aquí. Esto es un síntoma de una directriz sobre Canarias desde sanchismo y el Gobierno autónomo y el conjunto de la sociedad civil canaria debería tomar nota por lo que vendrá.