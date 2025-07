Odio y resentimiento

Ha dimitido Noelia Núñez. Lo hizo en la tarde de ayer. Pero es que da lo mismo. En las horas siguientes, en las redes sociales, se le ha seguido insultando, descalificando, ridiculizando. Probablemente ocurrirá durante días o semanas. Luego se encuentran los enterados que saben que la enchufarán en algún sitio para cobrar un pastón. Recuerdo ahora cuando Cayetana Álvarez de Toledo saltó del periodismo –hacía unas crónicas magníficas para El Mundo– a la política activa. Le cayeron a palos desde la izquierda, por supuesto. Empezaron a escudriñear. Debe ser una pija cateta podrida en pasta. Se encontraron que estaba doctorada en Historia con una tesis con la máxima calificación que le dirigió el eximio hispanista John Elliot en la Universidad de Oxford. Hubiera sido muy ingenuo esperar que eso impactaría en los millones de incansables comemierdas que pueblan las redes sociales. «Qué bajo ha caído la Universidad de Oxford», tuiteó un ingenio excepcional. «¿Y cuánto cuesta un doctorado en Oxford, ricachona?». «Ya me gustaría tener tiempo y dinero para estudiar donde quisiera». «Oxford es un nido de la aristocracia más rancia de Inglaterra». «A saber lo que le hizo a Elliot». Y así durante horas, días, semanas, meses.

El único error grave de Noelia Núñez es la tontería de la vanidad, aunque debe reconocerse que ha sido singularmente tonta. ¿Cómo no la iban a pillar, sea lo suyo una farsa deliberada o un error que se consintió coquetamente a sí misma? Ocurría más temprano que tarde. Pero una vez que todo quedó claro –los rumores solo llevaban un par de días en la calle– Núñez dimitió. De todo. Dimitió como diputada y dimitió como vicesecretaria de la comisión ejecutiva nacional del Partido Popular. Y lo anunció en una carta donde reconoce inequívocamente la verdad. Sinceramente es lo que debe hacerse en estas circunstancias y Núñez ha cumplido sobradamente con los niveles de exigencia moral y deontológica que deben asumir los cargos públicos.

Las crepitaciones de odio y desprecio que aun llamean –y que tardarán en desaparecer– no tienen que ver con sus actos. Con sus mentiras o distracciones pasadas y con sus dimisiones presentes. No tienen que ver –y eso es lo espeluznante– con lo que hizo, sino con lo que es: una joven conservadora del Partido Popular que no oculta, sino más bien lo contrario, sus convicciones de derechas y su rechazo a mucha cacharrería ideológica de la izquierda. «No le pido permiso ni perdón a la izquierda totalitaria», soltaba la piba. Y eso y no otra cosa resulta lo verdaderamente intolerable. Es un mecanismo que releva una patología social profunda. Noelia Núñez había sido el barro rubio, vestal y palabrero con el que muchos se habían fabricado un pequeño gólem. Esa gente tiene varios en su fétido museo mental. Tres, cuatro, seis, diez gólems que les ayudan a odiar, a detestar, a maldecir más y mejor. Y no están dispuestos a que les quiten uno sin más ni más. Que no les quiten a Noelia. Que nadie se permita decirme que no la desprecia, que no me ría de ella, que no haga chistes e incluso memes de esa mema, que no la transforme en mi némesis, que no siga siendo una metáfora perfecta del PP, tan blanquita, tan rubia, tan rubicunda. No, no es muy difícil descubrir el humus que alimenta a todos esos miles de chiflados. Es un material viejo, oscuro, pegajoso. Se llama resentimiento y nadie puede discutir su condición de uno de los grandes motores de la historia de la sociedad y de los individuos.

Por supuesto que en la derecha ocurre lo mismo. Puedes encontrar un continente de insultos salvajes dedicados a Javier Bardem y esculpidos con una furia delirante. Es un ejemplo. Puede haber muchos, pero me produce grima solo nombrarlos. No soy optimista. Pienso en los recursos que brindará la IA a los que necesitan escupir su odio, su frustración y su amargura cada día u siento pánico. O aprendemos a controlar y en su caso sofocar esto o estamos perdidos como ciudadanos y la vieja, enferma y agotada democracia será sustituida por la crueldad como juego, la estupidez supina como horizonte, la obediencia incondicional a cambio de unos pocos minutos de odio. n