El miedo de la izquierda

Juan Echanove –un actor admirable – también se une al manifiesto de talentos septuagenarios y sexagenarios que apoya la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez «para que no desembarque la derecha y la extrema derecha en el poder». «De verdad es muy importante», recalca Echanove. Aquí, en las Islas, he escuchado el mismo aparente argumento, pero sobre todo de boca de cargos públicos del PSOE. Y eso que tenemos ganado. No es progresista, ni es de izquierda, ni siquiera es propio de un demócrata convencido rechazar una convocatoria electoral porque la pueden ganar las derechas. Porque las ganarían ampliamente según todas las encuestas.

Esa explicación no es más que el reconocimiento de una debilidad insuperable. La izquierda parlamentaria que operaba hace treinta años aceptaría el reto. El reto de derrotar a la derecha limpiamente en las urnas en solitario u organizándose en coaliciones, con el aval de su gestión –virtualmente insuperable según los coros y danzas sanchistas– y un programa coherente y sugestivo. El terror a las elecciones no significa otra cosa que la ausencia de confianza y la convicción de que el proyecto socialista –si tal cosa existe, lo cual se me antoja muy dudoso– carece del apoyo sólido de una mayoría social. Ya perdieron sin ambages las elecciones de julio de 2023 y prefirieron llegar a acuerdos tan inaceptables como incompatibles con las izquierdas y las fuerzas independentistas que han pervertido su discurso, arruinado sus principios constitutivos y amputado su autonomía política. El PSOE es un partido al que el sanchismo ha vaciado con el objeto (interno) de que no exista ninguna alternativa al liderazgo del secretario general y el fin (externo) de adaptarse a cualquier coyuntura y cultura política: puede ser federalista y confederalista, socialdemócrata y populista, denunciar un lawfer punto menos que universal y propagar una y otra vez su infinito respeto hacia jueces y magistrados, rechazar una amnistía por inconstitucional y a las 48 horas propugnarla como una hermosa condición de paz civil y convivencia democrática. Con semejante instrumento no se pueden construir amplias mayorías electorales, pero el propósito básico de Pedro Sánchez reside en obtener la mayoría suficiente para gobernar con izquierdas y satélites territoriales; si a esta ecuación se le deben sumar de nuevo las fuerzas independentistas, se hará.

Al otro lado del río, y emboscado entre árboles petrificados, borbotea el fascismo como un manglar amenazador, según los relatos de psocialistas y abajofirmantes. No sé quién dijo recientemente que el día en que algunos de izquierdas vean un fascista de verdad se defecarán encima. La testarudez de ofrecer al PP como una banda de escuadristas que impondrían un reverdecido nacionalcatolicismo, activarían la censura criminal y porculera, demolerían las ciencias concediendo cátedras a terraplanistas, perseguiría a homosexuales y trans y desmontarían la sanidad pública como método de control demográfico es una deshonestidad política e intelectual. El anuncio interminable de esta hecatombe resulta, además, una asombrosa trivialidad, porque existen sobrados motivos de preocupación por políticas y antipolíticas que podría desplegar el PP con o sin el aliento fétido de Vox, pero no la amenaza de un regreso absurdo del franquismo, la transformación súbita de una democracia parlamentaria en un régimen totalitario, los niños saludando a la bandera rojigualda todas las mañanas, la Armada cañoneando pateras, la policía desfilando al paso de la oca por las calles y los de Desokupa echando a los pobres de sus casas porque no pagan el alquiler.

La pulsión guerracivilista en los relatos propagandísticos y electorales del PSOE, esa estúpida y torpe obsesión de tratar a Francisco Franco como un actor político vivo con una ideología aun compartida por millones de españoles, juega a medio plazo contra el PSOE, no a favor. Si no quieren perder para luego frangollar un gobierno impotente, si quieren ser de nuevo un partido mayoritario, deben enterrar políticas divisivas, orillar pragmatismos gallináceos, abandonar el obsceno y falsario oportunismo de los últimos años, rechazar el identitarismo coyuntural sustituyendo al reformismo como proyecto inclusivo de ciudadanos y territorios, obviar la mentira como mejor aliada de la impunidad. Si no es así están perdidos para goce y disfrute de una derecha (eso sí) muy poco recomendable.