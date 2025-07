La montaña rusa cripto

El Bitcoin es la criptomoneda más conocida. / REUTERS

A raíz de la crisis financiera de 2008, nació bitcoin. Su manifiesto fundacional proponía un sistema de pago descentralizado que no se basa en la confianza en bancos o gobiernos. Era una respuesta radical al colapso del sistema tradicional. Con los años se ha convertido en un fenómeno global. Ha pasado por momentos de gran euforia, haciendo multimillonarios a quienes lo han sabido aprovechar, y también por pinchazos que han arruinado a quienes se han quedado atrapados.

Hoy, las criptomonedas están protagonizando un nuevo capítulo de crecimiento acelerado. El bitcoin ha superado esta semana los 101.620 euros, su máximo histórico. En un año ha subido un 64 %. El motor de este repunte es, sobre todo, que Trump está impulsando un paquete legislativo muy favorable al sector cripto. Además, se reduce el papel de los organismos de supervisión de EEUU, tradicionalmente críticos con este mundo. No es un detalle menor que la familia Trump esté vinculada a criptomonedas, con ganancias millonarias.

Este giro regulador ha provocado una entrada masiva de capital, también en Europa, y entidades convencionales están lanzando productos basados en criptomonedas. La Unión Europea ya está comenzando a regular este tipo de productos. Mientras tanto, grandes empresas como Amazon preparan sus propios activos digitales o adaptan su infraestructura para aceptar pagos con criptomonedas. Aquello que nació como una alternativa al sistema, hoy forma parte de él. Muchos no quieren quedarse fuera de un mercado con revalorizaciones espectaculares.

Pero no hay que perder la perspectiva. Aunque el sector muestra signos de institucionalización y una adopción creciente por parte de entidades convencionales, podría estar formándose una nueva burbuja. Los precios no suben por un valor intrínseco sólido, sino porque muchos piensan que seguirán subiendo. No sería la primera vez que una burbuja o un fraude atraen también a inversores convencionales. En el caso Madoff, en el 2008, muchos bancos confiaron y acabaron sufriendo pérdidas multimillonarias por haber asumido riesgos que no entendían bien.

Varios escenarios podrían provocar un hundimiento: un giro repentino en la regulación, un ciberataque, la quiebra de una gran plataforma –como ya se vio con FTX–, o una crisis de confianza en alguna criptomoneda. Existen de muchos tipos, con bases y promotores muy diferentes. Y, como en toda dinámica especulativa, hay que tener en cuenta la posibilidad de una retirada masiva de beneficios por parte de los inversores. Por tanto, las criptomonedas quizá puedan tener un lugar en el sistema financiero del futuro y, a corto plazo, el relato sigue siendo alcista. Pero a medio plazo, si los fundamentos no son sólidos, la misma lógica que ha alimentado la subida puede acabar precipitando el hundimiento. Una vez más, conviene recordar que en finanzas hay dos estrategias: la prudente y la mala.