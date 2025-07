No es calor para pobres

Un hombre refrescándose por el calor / EP

Hace calor, es indudable. La temperatura media en España crece aproximadamente un grado por década. Se registran máximos y mínimos históricos con mayor frecuencia, y crece la conciencia ciudadana sobre la importancia del clima. El calentamiento global nos afecta a todos, pero no de la misma manera. Sufrir calor extremo en verano o frío intenso en invierno es, cada vez más, una cuestión de clase social. O, más bien, evitar ese sufrimiento se ha convertido en un privilegio.

El trabajo ocupa buena parte del día, y el lugar o las condiciones en que lo desarrollamos marcan profundamente cómo vivimos ese calor o ese frío. No es lo mismo trabajar en una oficina climatizada que hacerlo en una fábrica sin ventilación o al aire libre. A principios de este mes, Montse A., trabajadora de limpieza, falleció en plena calle por un golpe de calor. Personas como ella, con o sin uniforme, pasan horas bajo el sol recogiendo la fruta que comemos, limpiando las calles que pisamos o asfaltando las carreteras que después usamos sin pensar. También las hay que trabajan en naves industriales donde el calor se acumula o donde, por el tipo de actividad, se mantiene un frío constante. O en espacios mínimos como taquillas de tren, cocinas de hostelería, guardarropas o pequeños comercios.

Y no olvidemos el gran logro del sistema poscovid: el teletrabajo. Una modalidad que puede facilitar la conciliación, pero no siempre está acompañada de recursos para acondicionar la vivienda adecuadamente. No todas las personas que trabajan desde casa pueden permitirse un aire acondicionado o una buena calefacción, y muchas lo hacen sin recibir compensación económica suficiente. Además, cada hogar que se acondiciona para trabajar multiplica el consumo energético global, con el consecuente impacto ambiental.

También nos desplazamos. Y aquí el sistema vuelve a premiar lo más contaminante. Usar transporte público es beneficioso para el conjunto de la sociedad, pero tiene un coste individual: en verano, los vagones de metro, guaguas y trenes son a menudo auténticos invernaderos sobre ruedas. Aglomeraciones, temperaturas extremas, cambios bruscos de frío y calor. Compartimos espacio quienes vamos a trabajar, quienes vuelven de la piscina y quienes están de turismo. Si tienes coche y puedes usarlo, la opción más cómoda –aunque menos sostenible– se impone fácilmente. Otro golpe al planeta.

Y, por último, el hogar. Muchas personas no tienen aire acondicionado o no pueden permitirse tenerlo encendido durante horas. La situación es similar en invierno con la calefacción. Personas mayores, familias con niños, personas en situación de vulnerabilidad, sufren temperaturas extremas en sus casas, a menudo recurriendo a soluciones peligrosas o insuficientes. La pobreza energética no es solo una expresión usada en discursos políticos: es una realidad que ya está aquí. Y que pide soluciones urgentes, con visión de futuro, sí, pero también con acciones decididas en este presente que abrasa.