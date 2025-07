La ficción democrática

«La democracia es frágil», advierte Volker Ullrich al abrir su estudio sobre El fracaso de la República de Weimar (Taurus, 2025). Pero sería más preciso decir que la democracia es una anomalía histórica sostenida por condiciones excepcionales. Cuando esas condiciones se alteran, por crisis económica, por la pérdida de un relato colectivo, por el desarraigo simbólico, o por un cierto tribalismo redivivo, el régimen democrático no se enfrenta a una amenaza externa sino a un suicidio interno. Así ocurrió en 1933, en Alemania, y así está comenzando a ocurrir en 2025 en Europa y en el resto del mundo.

El análisis histórico de Ullrich nos recuerda que ni las instituciones republicanas ni el pluralismo parlamentario bastan para proteger una democracia frente a la pulsión autoritaria que emerge cuando el miedo se normaliza. En la Alemania de Weimar, el ascenso del nazismo no fue una imposición armada, sino un relevo votado. De 1930 a 1933, millones de ciudadanos ilustrados y modernos eligieron a Hitler por agotamiento, a pesar de que se quiera aludir interesadamente en que fue por locura colectiva. Igual que pasó en España y en otras partes de Europa: querían orden, querían identidad, y querían estabilidad. Y esas promesas vinieron con esvásticas o con flechas y yugos.

Por otro lado, fijémonos en el informe publicado por Àngels Pont y Rocío Segura, analistas de datos de la demoscópica Gesop (La Provincia, 17 de julio de 2025), que aporta un dato aparentemente desconcertante: Vox, el partido estigmatizado como ultraconservador, crece más entre las mujeres jóvenes que en ningún otro segmento de población. Entre enero y junio de 2025, la intención de voto entre chicas de 18 a 24 años pasó del 6,2% al 12,7%, más del doble. Entre las de 25 a 34 años, se estabilizó en torno al 10% ¿Qué está ocurriendo?

La clave está en el desplome del relato progresista, que ya no ofrece protección simbólica ni solvencia moral. Las mujeres jóvenes no han virado a la ultraderecha por misoginia interiorizada, sino porque las promesas del feminismo institucionalizado se han vuelto inoperantes ante el realismo brutal de sus entornos, irritan en su relato. El discurso de la «seguridad como argumento feminista», analizado en el artículo de Pont y Segura, apunta a un fenómeno global: cuando el Estado se percibe débil y los barrios inseguros, el instinto tribal, el deseo de orden y de frontera, reaparece incluso entre quienes deberían defender el ideal ilustrado. Las jóvenes no han traicionado a la democracia, sino que han entendido que ya no hay tal cosa. Y en lugar de seguir esperando la protección que no llega, optan por su reflejo más primario, el de la tribu.

Y aquí podemos hacer intervenir a Fernando Savater, en su texto El truco de la xenofobia (publicado en The Objective, julio 2025), para recordarnos que el rechazo a lo diferente no es ideológico sino biológico. Lo llama «proteofobia», un miedo adaptativo al forastero, útil durante milenios como defensa frente a lo imprevisible. El humano moderno exigió una superación cultural de ese reflejo atávico basada en el cristianismo, como religión contraintuitiva, que nos enseñó a ver hermanos donde el instinto veía enemigos. Pero esa superación exige un marco estable, una estructura legal y emocional donde la alteridad no implique amenaza constante. La religión que nos enseñaba a ver hermanos ha sido sustituida por la doctrina de la culpa infinita. El cristianismo civil ha muerto, y en su lugar ha quedado una moral de la sumisión, en la que el débil debe pedir perdón por defenderse.

La globalización ha erosionado las fronteras físicas, la postmodernidad ha deslegitimado las narrativas de cohesión, y la inmigración masiva, tratada como fenómeno meramente humanitario, ha desbordado la capacidad de absorción simbólica de muchas sociedades occidentales, el sistema no les ofrece integración estructural, sino guetos y asistencialismo. En esas condiciones, el resentimiento es mutuo y el conflicto inevitable.

La nueva generación, incluso la femenina, que antes era el bastión de la izquierda, ya no cree en las promesas de lo inclusivo si éstas se formulan desde el desprecio a lo real. Por eso las jóvenes votan cada vez más a Vox, por instinto de defensa, por miedo al caos, por deseo de pertenencia. La izquierda ha cometido el error de renunciar al relato protector, y de ridiculizar el miedo popular.

El problema no es la existencia de partidos conservadores, sino la ausencia de una izquierda funcional. Porque cuando el miedo crece y el Estado se ausenta, las democracias se deslegitiman desde dentro. Ya no hay ciudadanos, sino tribus enfrentadas. Ya no hay ley, sino excepción. Ya no hay razón pública, sino microclimas emocionales. Y entonces, como en Weimar, el monstruo no llega, sino que cambia la percepción, y el monstruo es la izquierda.

Volker Ullrich lo resume con crudeza: «El final de 1933 podría haber sido otro». Pero no lo fue, porque la sociedad eligió seguridad sobre libertad, pertenencia sobre pluralismo. Y lo haría de nuevo. Porque las democracias no mueren cuando el monstruo asalta las instituciones, sino cuando las instituciones son incapaces de distinguir entre víctimas y verdugos. Una democracia que no ofrece defensa simbólica frente al miedo antropológico al otro, ni protección material frente a la precariedad, será una democracia que dure, por exagerar un poco, lo que tarden las próximas elecciones.