Colas para visitar "La Siervita de Dios" / Arturo Jiménez

Eran otros tiempos. Las iglesias permanecían abiertas en parroquias regidas por párrocos que disponían de sacristán, sochantre, monaguillos, biatas, se decía, a cargo de la intendencia de la casa parroquial y que todo estuviera «limpio como una patena». Y hubo parroquias a las que el Estado costeaba un empleador de más: al clérigo coadjutor. Sobraba lo que hoy falta, vocaciones. No hay cristiano que pueda rezar a cualquier hora del día en los templos que, solo en la capital, hay uno en cada barrio, distrito, dedicado a un santo, santa, virgen o misterio narrado en los Evangelios. Todos cerrados y la llave tampoco la tiene el sacristán. No se ven curas de rodillas en el reclinatorio de una iglesia orando o meditando ante el sagrario. Pero siempre existió y existe Dios, aunque no se crea en la Iglesia, el Vaticano o los curas. La actitud anticlerical ha estado arraigada en el pueblo llano de toda la vida. Se cuenta que a modo de prevención y «por el qué dirán», los labriegos, en tiempos de la República decían «voy al pueblo (el casco) a afilar la jose (hoz) y de paso a misa. Cuando llegó la Dictadura al revés: «Al pueblo a misa y de paso a afilar la jose». «Que sea lo que Dios quiera» es una invocación a Dios a modo de jaculatoria. Deseo ardiente para que resulte exitosa una intervención quirúrgica. El campesino, que llueva y riegue las tierras de secano. Que no haya mala mar en la pesca de altura. En un tiempo, una imploración para que no volviera la langosta una pavura que arruinó el verde de los campos. En este caso y en otros más siniestros los hombres bajaban la cabeza y las mujeres se santiguaban, «Dios nos libre y guarde». Expresión de religiosidad popular y la «fe del carbonero». Confianza ciega en la divinidad sin planteo de racionalidad. Esa «voz pública», que escribe José Saramago «que como sabemos, es capaz de jurar lo que no vio y afirmar lo que no sabe». El fatalismo y resignación (si no llueve o no para de llover ¿contra quién nos vamos a poner? exclama el labrador) muy acordes con el carácter, modo de ser isleño. Dios existe per se, desde siempre y para siempre. No existe la duda, aunque ya los estoicos dijeron que «hay de aquel que no dude». Actitud que conduce a la curiosidad, para Platón la capacidad de asombro. Y en Séneca: «La naturaleza nos dio un ingenio curioso». Cualquier cosa que suceda es porque así Dios lo ha querido. El destino. No existe la responsabilidad personal. La divinidad, espiritual, lejana al trajín diario de hombres y mujeres, mantenida por la tradición, la cultura, la experiencia, el adoctrinamiento, la arraigada costumbre familiar y social. El pensador y sociólogo Durkheim escribió que la principal función de las religiones es «asegurar la cohesión social». Y el filósofo Bergson que «la religión aparece como medio para salvar las sociedades infundiéndoles la necesidad de colaboración y generosidad». Una teoría afirmada en la ética. En esto coincide con el saber popular. No hay duda de que «Dios está arriba». Juez que, de alguna manera, premia a los buenos y castiga a los malos. Pero no con el cielo o el infierno, resabios de religiosidad infantil y el subsiguiente acto de decir los pecados al confesor, arrepentimiento y cumplir la penitencia. Porque, como piensa el canario socarrón, a veces cáustico, el infierno está aquí abajo y si alguien es malevo a más no poder, ha metido la mano en lo ajeno, no porque el hambre azuza (hoy, para desgracia, sinónimo de rapiña en lo público) que, de una u otra forma, lo pague en vida. No sabe el sencillo hombre de campo, aristócrata, rico industrial o mujer, devota, que reza, cada semana, ante la imagen de Santa Rita, patrona de lo imposible que las Escrituras son una recopilación de tradiciones orales, con muchos fallos históricos, copias de otras antiguas o coetáneas civilizaciones y absurdas afirmaciones como que Dios creó al mundo en tres días, después de separar, como la vara de Moisés separando los mares, el día de la noche y que «al séptimo día descansó». Sin embargo, hay empedernidos ateos que piden un confesor en sus horas postreras (no hay ateos en las trincheras), han existido conversiones ante bellas piezas musicales, entre ellas el envolvente y austero canto gregoriano de los monjes, la transcendencia e inmortalidad cuando se escucha el Réquiem de Mozart y sesudos astrofísicos que descubren universos paralelos y asocian el primer fogonazo cuántico, el bing-bang, a la luz y el verbo contados por el Génesis en el origen de los tiempos. Y volvemos a la ingenuidad y la fe ciega del isleño de que «en algo hay que creer». Aunque sea por miedo o «por si acaso».