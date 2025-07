‘Superestar’ y la ternura de Nacho Vigalondo

Nacho Vigalondo, acompañado por Rocío Ibáñez (Margarita Seisdedos) e Ingrid García-Jonsson (Tamara/Yurena), en el rodaje de 'Superestar / Netflix

La vieja lo tiene claro: el niño no puede ir solo. «No voy solo, van todos», dije. «¿Quiénes son todos?». No le importó; ni que el padre de Alberto fuera policía, ni que hubiera un servicio especial de transporte que nos llevara hasta la alameda y nos recogiera en el mismo punto. Nacho Vigalondo está escribiendo Extraterrestre y yo estoy a punto de sentirme como uno.

Mi abuelo se pone su dentadura con dientes de espejo y, al sonreírse en el del baño, se ve reflejado dentro de su propia boca hasta el infinito, o hasta que me ponga la única camiseta de marca que tengo, me peine y me resigne. Si voy a vivir el tamarismo, mejor estar presentable.

La parada está llena de niños con bolsas de plástico: botellas de ron, vodka y whisky y ningún adulto, nadie responsable. Al ir avanzando por el pasillo, el viejo impacta en cada una de ellas con el bastón como si tocara un xilófono social. Notas que dependen del nivel de alcohol, notas que suenan en una frecuencia o en otra. Una canción que se relaciona con el futuro y con las expectativas. Durante el trayecto miro al suelo, contemplo los ríos de hielo derretido que inundan el pasillo. Nadie dice nada, pero todos saben. Siento sus miradas en la nuca: el «socorro» de Leonardo Dantés.

Somos los últimos en bajar, me dice que lo pase bien, que va a estar en uno de los puestos de comida que hay cerca de la orquesta. Sonríe, y en lugar de devolverle la sonrisa, me dedico a retocarme el flequillo en la suya. Un gesto artificial, asqueroso. Tan artificial como ver la serie Superestar y escribir sobre David Lynch, Kubrick y John Waters. Sobre el genio de Cabezón de la Sal que, al parecer, lo es por sus juegos lynchianos y sus referencias. Como si esta serie de Netflix no fuera una obra maestra que puede aplastarte con una mirada de Rocío Ibáñez o con la entrada de Secun de la Rosa a la cervecería de San Vicente de Alcántara. Como si Superestar, en realidad, no fuera otra cosa que la ternura de Nacho Vigalondo.

Son las 3.55 horas de la madrugada. Estoy delante de la orquesta, primera fila de la verbena y no sé si estoy a punto de cumplir quince. Estoy cantando Necesito respirar, de Medina Azahara, grito, grito y grito que necesito respirar, salto y me choco con la gente. Queda poco para que termine la verbena y el verano. Miro a un lado y mi abuelo está de pie en uno de los puestos de comida. Lleva ahí desde que empezó la fiesta y la noche. Como un punto de rescate, comprometido con el acogimiento. Y entonces me doy cuenta de que yo podía descubrir el aire fresco y cantar que era libre como el viento porque él no lo era.

Y Superestar me lo recordó.