La UD, de regionales a Primera División en tiempo récord

El primer ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas se produjo el 8 julio de 1951 con la gran victoria frente al Málaga por 4-1, pero antes de llegar a esa inolvidable fecha se produjeron numerosos acontecimientos que viví de niño. Dos años antes comenzó a gestarse el nacimiento del equipo amarillo, y por fin el 22 de agosto de 1949 se fundó en el Real Club Náutico. Pero si de los cinco equipos fundadores, Real Club Victoria, Marino, Atlético, Arenas y Gran Canaria, los tres últimos citados fueron muy partícipes desde el principio, Marino y Victoria no tuvieron la misma posición. Y en el caso de mis dos abuelos, fue el materno, Pepe Morera, quién más se opuso inicialmente a la unión con «el malvado» Marino, y eso que era más moderado que mi otro abuelo, Andrés, de UGT y PSOE, mientras que Pepe era del Partido Republicano Federal de Franchy Roca, y de la Federación Obrera Canaria, FOC, más «centrista» que los ugetistas socialistas, pero su moderación era política y sindical, pero muy forofo del Victoria. El victorismo de mi abuelo materno se extendía hasta la amistad que tenía con Pepe Gonçalves, histórico fundador del Real Club Victoria que murió en 1934. En esos años la realidad era que la animadversión era mayoritaria, no sólo entre los victoristas, sino también en los marinistas.

Pese a la petición de la Federación de Fútbol de Las Palmas de que la Unión Deportiva quedara encuadrada en Segunda División, la Nacional comunicó que debía jugarse una liguilla regional extraordinaria, y así lo hicieron Victoria, Marino y la Unión Deportiva, y la sorpresa fue que el Marino fue el ganador de este minitorneo venciendo al equipo amarillo en partido decisivo por 3-0, con dos goles de Zabalza y otro de Minguini, pero ¡oh sorpresa!, Carmelo Campos había alineado ilegalmente al defensa del Porteño Vicente Rodríguez Santana, conocido como Fidel, y por tanto la Federación le dio los tres puntos a la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sucedió el 19 de marzo de 1950 en el Estadio de Las Palmas, luego Insular, y asistí con mi padre y sus amigos a ese encuentro histórico, con gran susto para los incipientes aficionados amarillos y para los victoristas y euforia inicial marinista. Aunque luego llegó Carmelo Campos, entrenador marinista pero muy de acuerdo con la fundación de la Unión Deportiva, y lo arreglo todo con la alineación indebida de Fidel. Por esos años me llega más a la memoria el recorrido al final de los partidos del Insular hasta mi casa del Puerto, con mi padre y sus amigos, con paradas en bares como El Rayo en Santa Catalina, Las Norias, Emeterio, Juan Pérez, y algún otro, mi padre con sus cervezas, yo con mi Baya Baya o un Nik.

Tras esta angustiosa competición regional extraordinaria, llegó la liguilla de ascenso a Segunda División que se disputó entre el 30 de abril y el 10 de julio de 1950, en la que participaron la Unión Deportiva, Tenerife, CD Toledo, Imperial de Murcia, SD Ceuta, y UD Melilla. El primer partido de los amarillos en la Península lo disputó en Toledo, el domingo 21 de mayo de 1950 ganando de una forma rotunda por 2-5, con un equipo formado por Montes; Castañares, Juanono, Yayo: Vieira, Tatono; Padrón, Manolín, Tacoronte, Peña y Cedrés, y los cinco goles amarillos los marcaron Tatono, Tacoronte, Manolín y Cedrés (2). Una gran tarde amarilla en el estadio Palomarejos toledano. El Melilla campeón, y la UD subcampeón, subieron a Segunda División, y el Tenerife quedó el último sin opciones de ascenso lógicamente. Eclosión tremenda en el Insular en el choque final con el Tenerife al que se venció por 1-0, al que igualmente se le ganó por 1-2 en el Heliodoro en la primera vuelta, al que no pude ir por oposición de mi madre aunque mi insistencia ya se pueden imaginar fue mucha.¡Y ya en Segunda División! Tanto los partidos de la liguilla regional de participación como los del posterior ascenso los vi de la mano de mi padre en el nuevo flamante Estadio de Las Palmas, que precisamente con la euforia amarilla me hizo socio cuyo carnet guardo con gran cariño. Ya el «victorismo» había pasado a un segundo plano y había nacido el «amarillismo». Después vino el ascenso a Primera División, del que ya tengo evocaciones más nítidas, y que dejaré para en otra ocasión ofrecer otros recuerdos para no hacer muy grande este relato.