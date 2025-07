Chapultepec / La Provincia

En la Casa de Gabo, en México.

Durante años Chapultepec ha sido para mi como una persona, y en realidad es el bosque más grande, y más bello, de México, del centro exacto de México. Estos días que voy y vengo por esta enorme capital del mundo, que tiene trece millones de habitantes, rozo siempre, en cualquiera de los trayectos que atraviesan este enjambre, algunas de las zonas del parque. Aún no he vuelto a Chapultepec, acaso porque está demasiado dentro del corazón de mi vida como para quitarlo de mi sueño y convertirlo en la esencia con la que está en mi memoria: no es una persona, es un parque. Fue muchas personas, cuando yo lo conocí, en 1973.

Cuando vine por primera vez a México, y a Chapultepec, fue porque José-Miguel Ullán, el poeta de Villarino de los Aires, que vivía exiliado en París, sugirió mi nombre para asistir, como él, como muchísimos españoles del interior y de la diáspora, al homenaje que le hacían los republicanos, y no tan solo, a León Felipe, poeta exiliado, muerto algunos años antes, que había sido (es, todavía) el gran cantor de los que se fueron y también de la vida que quedó atrás.

Fui aceptado en la expedición, yo era entonces el benjamín de todos los viajes. Allí representé al diario El Día, del que fui redactor muy temprano en mi vida. Hice crónicas, que ni me acuerdo cómo enviaba, y ahora un amigo las está buscando en las hemerotecas para ver si un día recupero lo que fue para mí un momento especialmente emotivo.

La expedición fue patrocinada por el gobierno mexicano y fue organizada por un personaje extraordinario, exiliado también, poeta, amigo de León Felipe. Se llamaba Alejandro Finisterre. Era un gallego bondadoso, se escapó de las cárceles de Franco, fue exiliado en muchos países, y fue en México donde selló su amistad con León Felipe. El apellido Finisterre era, en realidad, consecuencia de su origen gallego, pues él nació en Finisterre, y como tal estaba en la vida, con el nombre de un cabo hasta su muerte, que ocurrió ya en su tierra natal.

Él era un agitador cultural republicano, un hombre entusiasta que hizo de aquel viaje una celebración inédita, inolvidable. El objetivo era juntar a republicanos del exilio mexicano y a republicanos de otras latitudes con españoles progresistas, o antifranquistas. Eran poetas, narradores, profesores, que desde hacía tiempo estaban tratando de hacer visible la oposición civil, republicana, a la ya muy larga dictadura que había destrozado la República del mismo modo que la posguerra destrozó a España. La dividió la entristeció. Naturalmente, la imperiosa obligación del exilio fue una señal mayor de ese desastre.

Cuando arrancó en Barajas el avión que nos llevaría a la ciudad de México, y a Chapultepec, fue cuando me di cuenta de la dimensión de aquel homenaje. Aparte de los representantes de la literatura, el pensamiento y, en general, la cultura que venían de España, allí había personajes que aún no podían regresar a su país. Venían de París, sobre todo, como Ullán, y de otras latitudes, y escuchaban regocijados como cantaba el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro las canciones de Rosalía de Castro…

Allí estaba, sobre todo, deambulando por el avión como si buscara el viejo mapa de España, Rodolfo Llopis, autoridad melancólica de la República en el exilio. Él nos miraba como si aquellos viajeros de la posguerra española fuéramos espectros del futuro, siendo él, tan circunspecto, tan callado, un superviviente de una tragedia que para muchos de ellos, los que estaban en el exilio, los que allí viajábamos a su encuentro, seguía siendo la ruta triste a las que nos llevó la guerra española.

Cuando llegamos a México hubo en el aeropuerto, y luego en el hotel Camino Real, una acogida emocionante y extraordinaria. El abrazo español, el abrazo de México, las lágrimas de un reencuentro. Estaban personajes señeros de México, como Octavio Paz, que vivió episodios de la guerra por el Paseo de la Castellana de Madrid, y Carlos Fuentes, que era de los benjamines de la recepción. Pero, sobre todo para mi, estaba un tinerfeño extraordinario, un testigo de la larga tristeza de España, don Juan Marichal. Me dio una alegría singular, como si yo mismo me hubiera encontrado a mi padre en el exilio que vivió en silencio junto al barranco en el que nacimos sus hijos en el Puerto de la Cruz. Hombre civil, profesor inolvidable, don Juan estaba allí como un joven sobresaliente de las mejores edades de la República.

Allí el profesor Marichal, que tiene a su hijo Carlos desde hace años enseñando en el Colegio de España, compartía historias con los que llegaban al homenaje organizado por Finisterre y los que eran de allí, aunque nacieran en España, como Juan Rejano, explicaban el porvenir como parte del pasado. ¿Qué será de España cuando muera Franco? Era algo temprano para buscar respuesta, pero allí se escuchó muchas veces, esos días, la melodía tan cantada entonces: “España, mañana, será republicana”.

Entre los personajes que fueron al aeropuerto, por cierto, estuvo Juan Rulfo, el gran escritor de su tiempo y de siempre. A él le gustaban las bromas, y esa vez tuvo como víctima a un petimetre mayor del arte en México, José Luis Cuevas. Al ver por allí a aquel prócer, el autor de Pedro Párrafo se le acercó. “Maestro, ¿le puedo llevar su maletota, ya que estoy llevando también mi maletita?” Cuevas aceptó, y no supo hasta que alcanzó la puerta que aquel hombre que tanto se le ofreció era el padre de las letras mexicanas…

Aquella recepción en el Camino Real se llenó de nombres propios, y de imágenes vibrantes, de amistad y de alegría. El momento culminante del encuentro fue, naturalmente, en Chapultepec, el parque inmenso que ahora veo, como un regalo de la historia, cada vez que cruzo esta inmensa ciudad de un lado a otro. Ahí estaba, en su hermosa hornacina, la estatua del poeta, el cantor más fructífero, y más tiernamente fiero, de los que mantenían en el exilio la memoria poética de Espala, León Felipe.

Hubo emoción y discursos, poetas como Ullán y o como Juan Rejano juntaron sus voces para decir con la música de sus versos aquella ambición que aun sigue sin cumplirse: que España mañana sería republicana… Por allí, organizando como un muchacho que mirara, estaba el legendario Alejandro Finisterre, como si él mismo colocara los árboles inmensos de Chapultepec. Eficaz y tímido, poeta y ejecutivo, nos llevó a un lado y a otro como si aquel lado de allá de la República fuera de su dominio, como la callada alegría de aquellos encuentros.

Cuando acabó todo y hubo que volver tuve ocasión de comprobar mejor quien era, además, aquel hombre contento y callado, el señor Finisterre. Él no lo dijo, pero esto se susurraba: fue Finisterre el inventor del futbolín. Su riqueza, obtenida de su inteligencia memorable, hizo posible aquel viaje de españoles reencontrados; pagó cantidades por los viajes y hasta por las llamadas a larga distancia… Luego lo vi en Madrid algunas veces. Tenía el sonrojo de las buenas personas.

Al regresar a Madrid, al Madrid de Franco todavía, temí que los guardias me quitaran los libros que traía de aquella libertad. Pero ese día este país triste estaba para otras cosas. No me quitaron ni el aire que traía de los árboles de Chapultepec.