Fiebre de las garrapatas

Garrapata

Tradicionalmente se habla de cinco sentidos. Quizá porque se asocian a órganos cuya única o principal función sea esa: ojos, oído, nariz, lengua…menos el del tacto que está en la piel, ahí sí que es lo más profundo. Hay otros, más difusos: la percepción del calor y del frío, del dolor, la llamada propiocepción que nos permite representarnos nuestro cuerpo en cada momento; más vago es el sentido que nos informa del estado de las vísceras, además, para esa representación es necesario tener una idea de nuestro interior: el estómago, el corazón, los riñones… Hay un sentido del equilibrio en el que participan varias estructuras y como casi todos, se desvanece con los años ¿Tenemos un sentido del paso del tiempo? Ay, si supiéramos lo que es. Parece que lo saben ciertas estructuras internas gobernadas por lo que se denomina la cronobiología, pero no figura en la conciencia. En ella, sí se graba el paso del tiempo; de una forma muy subjetiva.

Tenemos la suerte de que sabemos examinar y corregir los dos sentidos más importantes para nosotros: vista y oído. Apenas nada podemos hacer sobre los otros. El olfato pudo haber tenido importancia cuando éramos cazadores recolectores. Somos capaces de detectar miles de olores, incluso millones; las neuronas sensitivas están ahí, pero quizá las activaciones cerebrales estén dormidas. No los necesitamos. Otros animales dependen de ellos. Por ejemplo, la garrapata.

¿Por qué pican a unos sí y a otros no? Creo que tiene que ver con el olor corporal. Ellas perciben el calor, el CO2, las vibraciones. Poco varían entre los paseantes por el monte. Sin embargo, unos llegan a casa con varias garrapatas, otros ninguna.

Las garrapatas viven en el monte bajo donde esperan pacientemente a la víctima. Eligen sus puestos de caza identificando los sitios de paso de animales. Son arácnidos con 8 patas. Las dos delanteras está provistos de un órgano olfativo. Perciben y se sienten atraídas por algunos compuestos orgánicos volátiles, son el resultado de nuestro metabolismo y los evaporamos. Ese metabolismo tiene particularidades individuales, lo que explica las preferencias, y circunstanciales, lo que puede explicar por qué un día tantas y otros ninguna, además de la abundancia de arácnidos. Si el animal está infectado con algún germen se convierten en trasmisoras. Es lo que ocurre con la garrapata de patas negras (ixodes ricinus): al chupar la sangre de pequeños roedores absorbe una bacteria llamada borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme.

En España no sufrimos el acoso de esta enfermedad como en algunas otras partes. Al sistema de vigilancia solo 5 comunidades autónomas notificaron casos en 2023, en total 10 de los que 7 fueron confirmados. Entre 2016 y 2023 hubo 91 notificaciones, no se aprecia un incremento.

La picadura, en general, no se percibe porque, en contraste con los mosquitos, inyecta un anestésico. Horas o días más tarde se nota el picor y se ve la garrapata ingurgitada de sangre y una zona enrojecida.

Las reglas para la prevención comprenden evitar la exposición, impedir que la garrapata pique y detectar pronto las garrapatas en el cuerpo. Para evitar la exposición es recomendable caminar por el centro de los senderos, pero como cada vez están más tomados por la vegetación, esto es difícil en el monte. En caso de salir a pasear por lugares frondosos conviene ir bien tapado, puede ser buena idea llevar ropa clara en la que se detecte la araña, rociar la ropa con una permetrina al 0,5% y el cuerpo con DEET (aután) al 20%, picaridina, o IR3535. Tras el paseo, hay que examinar detenidamente la piel. Prefieren asentarse detrás de las orejas, en el ombligo y sobre todo en las piernas, en la cara interna del muslo. En caso de encontrarla, la forma de extraerla es con pinzas, procurando no aplastarla y que en la maniobra recojamos el cuerpo entero, con la cabeza. Si esta queda allí, hay que intentar sacarla pero si no se puede, pues se deja. No es buena idea intentar que la garrapata se desprenda con aceite. Puede provocar el vómito y con eso, aumentar el riesgo de infección si tiene en el estómago la bacteria.

La enfermedad de Lyme toma el nombre de la ciudad de Connecticut donde por primera vez se describió en 1975. Comienza con malestar general, cansancio, dolor articular, quizá ganglios engrosados, fiebre, dolor de cabeza y lo más importante, un eritema que tiene la peculiaridad de ser migratorio. Cuando desaparece, para mostrarse en otro lugar, puede dejar un rastro como de ojo de buey. Si se trata correctamente con el antibiótico adecuado todo acaba ahí. El riesgo es que no se diagnostique porque su clínica no la sugiere o es tan rara que los profesionales no pensaron en ella, más si el paciente no se acuerda o notó la picadura. Entonces puede progresar a una enfermedad crónica que se ceba en cualquier parte del cuerpo, especialmente las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.