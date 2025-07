Agradecimiento a Ofelia Cabrera Navarro

Las Canteras. / Mi Playa de Las Canteras

En el otoño de la vida, cuando llega esa etapa de caminar a paso lento, disfrutar el tiempo y valorar los momentos, es cuando aparecen esos ángeles que nos salvan la vida. Para unos es tiempo de calma y para otros es una puerta de oportunidades y de regalos que se abre.

Así fue como llegué a ustedes, desde el minuto uno, a primera vista los tres intuimos y acordamos un vínculo de respeto y cariño mutuo que se consolidó cada día. No era solamente una oportunidad laboral, era mucho más, mi salvación, mi refugio, mi tranquilidad y mi paz.

Aunque en un principio eran dos almas nobles a las que cuidar hasta que uno emprendió su vuelo, pero fuiste principalmente tú quien me brindó esa serenidad que ambas buscábamos.

Durante cuatro años tuve el privilegio de cuidarte y poco a poco los roles se cambiaron, dejaste de ser mi protectora para convertirte en mi protegida, tan vulnerable, inocente, amable y amorosa. Con respeto, generosidad y cariño nos convertimos en mutua compañía y complicidad. Siempre me lo pusiste muy fácil.

Desde el primer día, entre rutinas, silencios, miradas y gestos pequeños pero elocuentes, se fue tejiendo entre nosotras una relación única. Aunque su memoria a veces se le escapaba como arena entre los dedos, su esencia permanecía intacta. En su mirada había ternura, en su sonrisa mil maneras de mostrar gratitud sin palabras, y en sus gestos una calidez que me hacía sentir valorada y acompañada.

Cuidarla fue mucho más que un trabajo. Fue un acto diario de presencia, de cariño mutuo, de paciencia y entrega. Aprendí de ella sin que me hablara. Aprendí a mirar con más compasión, a valorar los pequeños momentos, a entender el lenguaje del alma cuando las palabras ya no alcanzaban.

El destino ha decidido que es hora de reunirte con los tuyos, tu compañero de vida y tantos que ya partieron. Te imagino en un lugar lleno de paz, donde los recuerdos son claros, donde las ausencias se llenan de presencias, y donde el amor que un día compartieron vuelve a brillar con más fuerza que nunca. Hiciste una retirada a tiempo, elegante y serena sin hacer ruido llegaste, sin hacer ruido te fuiste, durmiendo en el remanso de paz de tu hogar.

A nosotros, hijas, nietos, hermanos y gente de aprecio nos queda un proceso de duelo. No será un camino lineal, más bien será un laberinto de idas y vueltas, donde se toca lo más profundo del dolor, pero también se vislumbra lo más alto de la potencialidad de nuestras almas.

Un camino de sombra pero también de muchísima luz, de sentirnos desolados pero también de recibir cariño y energía de donde menos esperábamos.

Los vacíos no se llenan, se aprende a vivir con, a pesar de y, a veces, gracias a ellos. Contradicciones y sentimientos encontrados, donde nos damos cuenta que todo cabe y se vale sentirlos todos...

Hay que atravesarlo todo para poder salir del otro lado con la herida cicatrizada y poder continuar con nuestras vidas. Será duro, para unos más que para otros, pero finalmente nos permitirá aceptar, agradecer y madurar.

Me voy de esta experiencia profundamente transformada y enriquecida. Porque en medio del olvido que trae el Alzheimer, hubo mucho amor. Porque incluso cuando la memoria se desvanece, el alma sigue hablando. Y porque en el cuidado mutuo descubrí el sentido más hondo de la humanidad.

Aquí quedará tu huella en mi corazón, en mis pensamientos y en todo lo que me enseñaste sin palabras. Te recordaré con cariño y con la certeza de que tu alma, ahora libre, sigue iluminando los caminos de quienes tuvimos la dicha de conocerte.

Me despido de ti con el corazón lleno de gratitud y tristeza. Te vas con los honores y la elegancia que mereces, y me dejas con la sabiduría y la paz que me brindaste. Fue un regalo conocerte y compartir nuestros caminos por un tiempo.

Quiero agradecer con toda mi sinceridad a su familia. Desde el principio me trataron con respeto, con cariño y con una cercanía que me hizo sentir parte de algo más grande.

Un abrazo de ánimo, agradecimiento y apoyo a sus hijas Encarna García Cabrera, Mabel, Fernando y Belén a sus nietos David, Noa, Ernesto, Rubén, Irene y Víctor y a sus hermanos.

Un abrazo muy grande para Blanca E. Albán Lizano, mi compañera de la noche, mi gran apoyo, junto a ella cuidar a Ofelia fue un honor y un camino de aprendizaje.

Gracias por todo, gracias por tanto.

Ánimo y mucha fuerza.