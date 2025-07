El menú del sanchismo

El presidente Pedro Sánchez moderó ayer su triunfalismo, pero solo lo suficiente para evitar un orgasmo público. Esa moderación afectó más al estilo narrativo que al contenido. Por supuesto no pudo resistirse a entonar sus glorias: el crecimiento del PIB y los empleos creados desde la epidemia del covid. Es curioso: antes los socialdemócratas se fijaban, además, en otras cosas.

Antes un socialdemócrata se hubiera detenido en un fenómeno extraño y muy preocupante: el crecimiento de la pobreza y la exclusión social en España desde hace más de veinte años. Según el indicador Arope el pasado año el 25% de los hogares españoles vivía instalado en riesgo de pobreza: se quedan sin un céntimo a mediados de mes y no pueden pagar un número amplísimo de bienes y servicios: una instalación sanitaria en su domicilio, unas gafas, no se diga unas vacaciones.

Otro concepto: pobreza laboral. Más de un 16% de los empleados españoles sufren problemas económicos graves o severos; la media europea esta en el 10,8%. ¿Cómo es posible que aumentando ampliamente el número de empleados crezca la pobreza? Porque en su mayoría son empleos en la hostelería, el comercio y el ocio, subsectores de bajo valor añadido. Son empleos con mucha precariedad, rotación frecuente y bajos salarios, a menudo muy cerca del precipicio de la pobreza, alongado angustiosamente sobre el mismo.

Los proyectos socialdemócratas entendían las relaciones entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero Sánchez es un progresista de brochazos. Ayer, en su intervención, por ejemplo, afirmó campanudamente que las rentas reales de los hogares españoles habían crecido un 9% entre 2018 y 2023. Ahí se quedó y desde ahí lo festejó.

Pero eso es una distorsión, una falsedad, y el presidente es lo suficientemente economista para saberlo bien. Cortesía de Jon González. Fuente AEAT. Desagregado en términos reales el salario público medio descendió -0,8%, el salario privado medio descendió un -2,5%, la pensión pública media creció un +5,35%, los ingresos profesionales medios decrecieron un -0,8%, las rentas de arrendamientos aumentaron un +11,3%, las rentas de capital inmobiliario un +6% y las ganancias patrimoniales cayeron un -3,4%.

González explica que si la mayoría de los rubros no crecen y, sin embargo, las rentas de los hogares lo hacen ese 9% que cacarea Sánchez, es a causa de tres factores básicos: el aumento de las personas empleadas, el aumento de pensionistas que cobran jubilaciones más altas y el aumento de ciudadanos que perciben prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital o el subsidio de mayores desempleados, que además han crecido por encima del IPC.

Claro que se vive peor. Por supuesto que cuesta más vivir y sobrevivir. Y no es una situación exclusivamente española. La pauperización de las clases medias y el freno del ascensor social son fenómenos que ocurren con distintos matices y velocidades en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido. Solo en algunos países del Este (Polonia, Eslovaquia, Rumanía) los treintañeros de hoy viven mejor que sus padres.

Ya no es una coyuntura económica. Es una situación cronificada que los gobiernos afrontan con todas las argucias de la propaganda. En el caso del PSOE son muy buenos, porque han entendido que solo pueden convencer –engañar– a su base socioelectoral más leal, es decir, entre un 32 y un 33% de los votos emitidos: con eso basta para pactar y gobernar. Por eso llega la segunda parte del discurso del presidente: ampliar el permiso de paternidad, una medida estupenda, que no le cuesta un duro al Gobierno y deben asumir los empresarios.

La tercera parte es el conjuro ilusionista de consensuar unos presupuestos generales del Estado para 2026 con muchas reuniones, aspavientos, advertencias, agonías, pero dejando bien claro que si no se consigue nada pues tampoco que convocan elecciones. «Las legislaturas duran cuatro años», dice el presidente, y en esto no miente. Así lo dicta la Constitución.

Pero el texto constitucional también exige que el Ejecutivo presente un proyecto presupuestario, cuente o no con una mayoría inicial suficiente, y eso le ha importado un bledo al presidente. Propaganda, ilusionismo y mentiras. Es el menú del sanchismo para los dos próximos años. Y si no te gusta, no comas. Muérete. Un facha menos.