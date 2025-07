Vuelve Luisi

Lo más interesantes de la moción de censura en el ayuntamiento de Güímar no es únicamente la moción en sí –el municipio de Güímar es menos un territorio delimitado que una moción siempre en marcha– sino lo que cuenta del nuevo PP tinerfeño. Desde hace algunas semanas Luisi Castro es, además de referencia conservadora en Güímar, la coordinadora insular del Partido Popular, con un único superior jerárquico, que es Lope Afonso, a su vez vicepresidente del Cabildo. La decisión de Afonso sorprendió a algunos en el partido.

El estilo político de Castro es –por decirlo muy amablemente– el desorden creativo. Probablemente quiso contar con el entusiasmo populista de su compañera, uno de los pocos cargos realmente populares entre los populares tinerfeños. De hecho en las elecciones de mayo 2023 Castro se quedó a unas pocas decenas de votos de recuperar la Alcaldía, con la consecuente decepción de sus adversarios y el cabreo indescriptible de la interesada.

Lo que no explicó Castro entonces –y por supuesto no explica ahora– son los motivos que hicieron imposible un pacto con Coalición Canaria. Imposible desde el primer minuto del mandato. La explicación es muy sencilla: Castro quería todo, absolutamente todo, y si fuera posible, un poquito más. Todo: alcaldía, urbanismo, servicios sociales, hacienda municipal, fiestas. Pareció incluso sorprendida cuando le dijeron que no. Y juró venganza.

Ahora sí tendrá que repartir poder y presupuestos. Lo significativo, políticamente, deriva de que la moción no es un impulso repentino y salvífico, sino el fruto de un porfiado esfuerzo del que ha estado informado en todo momento Lope Afonso, sobre el que se apunta que incluso llegó a hablar –tranquilizadoramente– con los concejales socialistas que han abandonado la disciplina del PSOE para sumar sus votos a Castro. Por supuesto que en todas partes cuecen habas y que las direcciones de los partidos, a menudo, no pueden controlar las dinámicas locales, alimentadas por ambiciones, desquites, simpatías y odios. Pero no es el caso.

Esta es una moción de censura largamente cosida, remendada y planchada no solo con el conocimiento, sino con la anuencia del máximo responsable del PP de Tenerife, que comparte con CC la gestión del Cabildo como vicepresidente y consejero de Turismo, siempre con una sonrisa de misacantano encantado de conocerte. Afonso se define como una persona normal, que es una de las formas menos fiables de definirse. Lo más prudente es no acercarse demasiado a las personas que se definen como normales. Más pronto o más tarde muestran cierta tendencia a considerar anormales a los demás.

Esta operación tiene su parte divertida. La ha explicado también la señora Castro: «La situación es mala, pero nos arriesgamos a dar un cambio al municipio». Es prácticamente un sacrificio. El riesgo de regresar al despacho, disponer de coche oficial y cobrar 60.000 euros al año no está dispuesto a correrlo cualquiera. Por supuesto, cabe preguntarse para qué. Y eso es lo más difícil de averiguar, porque Luisi Castro no dejó ningún legado, absolutamente ninguno, después de su mandato entre 2013 y 2019, exceptuando las payasadas y los gastos que originó su obsesión con los programas de televisión sobre amoríos y putiferios (se llevó al estudio de Sálvame a varias docenas de vecinos) o la admirable estrategia de campaña de bailar y cantar los grandes temas de ABBA. ¿Cómo va a prescindir Güímar de esta joya, de esta visión sinóptica, de semejante liderazgo? Lo que el PP tiene claro –desde luego lo tiene claro Afonso– es que la gran Luisi es la única garantía para controlar un municipio de los pocos que lideran políticamente el PP.

Luisi cantando Mamma Mía, sonrisas sacristanescas, visitas a todas las vírgenes que caben en Tenerife, cientos de kilómetros de procesiones, generalidades perfectamente vacuas, andar políticamente entre la hipocresía y la traición con tu propio socio: el nuevo PP de Tenerife.