28 niños mueren cada día / Adae Santana

¿Qué más necesitamos saber? ¿Cuántas imágenes más de cuerpos convertidos en sacos de huesos, espaldas con vértebras como espolones que parecen a punto de reventar y que son niños convertidos en sombras de lo que fueron y a los que sus padres ya no pueden alimentar gracias a la política de exterminio que está aplicando el Gobierno de Binyamín Netanyahu en la franja de Gaza desde hace dos años porque «tiene el derecho a defenderse»? ¿Cuántas palabras e imágenes «demasiado crudas para publicar» tenemos que saber más, así como testimonios de doctores internacionales en hospitales de la Franja, voluntarios que están tomando parte e independientes que reclaman que prestemos atención y digamos que ya no es posible seguir viviendo en este mundo nuestro mientras se está cometiendo ya sin la menor duda un genocidio ante nuestros ojos? ¿No habíamos quedado en que «nunca más» se iba a tolerar que la limpieza étnica, la matanza de inocentes, sin que la comunidad internacional interviniera?

Son casi 60.000 los asesinados, entre ellos al menos 17.000 niños, aunque se cree que son muchos más los que yacen bajo los escombros de casas, escuelas, hospitales, mezquitas, bibliotecas, museos… Genocidio es memoricidio, borrar a un pueblo de la faz de la tierra.

¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué habría que hacer para que Israel deje de «disparar rutinariamente contra niños» e «intencionadamente» mediante francotiradores, drones y ametralladoras de tanques, que disparan contra «la cabeza, el pecho y el abdomen de niños»? ¿O para que los soldados israelíes dejen de disfrutar de una holgada autonomía para decidir las pautas de disparo? ¿O para que, en las llamadas zonas de matar, se dispare contra todo lo que se mueve? ¿No se vanagloriaban las Fuerzas de Defensa de Israel de ser «el ejército más moral del mundo»? Ese ejército que ahora dispara a los hambrientos que él mismo ha creado. «Muertos vivientes», como los describió Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de las ONU para los Refugiados Palestinos, convertida por el gobierno israelí liderado por Netanyahu en organización terrorista.

Había pensado proponerle al director de este periódico que dejara este espacio en negro: un bloque macizo de negro impenetrable, antracita pura. En vista de que las palabras, los hechos, las crónicas, las imágenes caen en saco rato. Como si estuviéramos anestesiados. Como un agujero negro por el que parece haber desaparecido la conciencia que surgió tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, tras el gueto de Varsovia (que ahora parece revivir en Gaza, con los soldados judíos haciendo de nazis y los civiles palestinos haciendo de judíos) y las cámaras de gas. Ahora les matan mientras tratan de hacerse con un poco de comida.

No, no es lo mismo. Claro que no. El Holocausto del pueblo judío perpetrado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial fue un asesinato a escala industrial. Y sin testigos. Aquí tenemos las cámaras de los periodistas palestinos: los que no han sido asesinados con sus familias ahora están siendo dejados morir de hambre, para que se callen de una vez, dejen de incomodar al mundo, un mundo que ahora, en el hemisferio norte -el nuestro- están -estamos- los que pueden disfrutando de sus vacaciones.

Soy un experto en genocidio. Lo reconozco cuando lo veo. Era el título de un artículo de página y media publicado la pasada semana en The New York Times por el historiador israelí Omer Bartov. No dejaba lugar a dudas de lo que Israel está cometiendo en Gaza ante la pasividad, la complicidad, la cobardía o la miseria moral de la comunidad internacional, con Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea a la cabeza. «Una sociedad que condona y es cómplice de genocidio llevará el estigma de Caín mucho después de que los fuegos del odio y la violencia se hayan apagado», sentenció Bartov. «Israel tendrá que aprender a vivir sin el respaldo del Holocausto como justificación de su inhumanidad», remató en la misma tribuna.

Un titular para este artículo podría ser 28 m c d e G. No es un jeroglífico, ni las coordenadas de Gaza, o de Cisjordania, donde «matar niños se ha convertido en algo rutinario», y donde la complicidad entre el ejército, la policía, la justicia y los colonos para despojar a los palestinos de su tierra es el pan ácimo de cada día, como muestra No other land, el tristísimo documental que han rodado al alimón, como hermanos que son, un palestino y un judío.

Cuando el presidente francés, o el español, hablan de reconocer a Palestina, de la justa y necesaria solución de los dos Estados en Oriente Próximo, ¿de qué están hablando? ¿Del remoto pasado? ¿Del espantoso presente? ¿Del inexistente futuro? Podría ser apenas un tatuaje, una cita moral: 28 m c d e G, es decir, 28 niños mueren cada día en Gaza. Ahora ya podemos volver a nuestros asuntos. n