Andreu Buenafuente en 'Futuro imperfecto' / LA 1

¿Los artistas deben «mojarse»? En España, durante los últimos años de la dictadura franquista y la Transición, era lo más normal del mundo: cantautores y poetas que esgrimían la bandera de la libertad y no temían mostrar su compromiso social y político. El ejemplo paradigmático fue Rafael Alberti, que volvió del exilio en 1977 –Francisco Umbral señaló que lo recibieron «como si hubiera vuelto un viejo cantante de nuestra juventud»– y fue elegido diputado por Cádiz en las listas del Partido Comunista. Durante esos años, combinó su actividad poética con la política. Compartió escenario con Paco Ibáñez, otro antifranquista declarado que puso música a su poema Galope. En el ámbito musical, Ibáñez no fue el único combativo: estaban Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén, Miguel Ríos, José Antonio Labordeta, Lluís Llach, Raimon, Chicho Sánchez Ferlosio…

Sin embargo, ahora la militancia de Alberti no se ve con buenos ojos, y a aquellos artistas se los contempla con una cierta displicencia: «era lo que tocaba en esos tiempos». Que yo sepa, siempre existen causas por las que luchar. Pero, en las últimas décadas, los personajes públicos se han vuelto más reticentes a la hora de expresar sus convicciones ideológicas. Poco a poco, el compromiso político ha pasado a formar parte exclusivamente del ámbito íntimo, como la vida sentimental. No obstante, de vez en cuando, se producen acontecimientos como la Campaña de la Ceja, en 2008: una iniciativa del PSOE para movilizar el voto progresista y apoyar a José Luis Rodríguez Zapatero, que esgrimía como símbolo un reconocido gesto facial de Zapatero: una ceja levantada. En esta campaña se implicaron personas muy reconocidas del mundo de la cultura, como Ana Belén y Víctor Manuel –de nuevo–, Luis Eduardo Aute, José Sacristán, Pedro Almodóvar, Juan Diego Botto, Eduardo Noriega, Ismael Serrano, Rosa León… Desde entonces, cierto sector social se ha referido a todos ellos de manera despectiva como «los de la ceja».

Sin duda, los artistas, como el resto de los ciudadanos, están en su derecho de no mostrar públicamente su compromiso político o sus convicciones ideológicas. Seguro que tienen sus razones. Y serán buenas razones, mientras no se basen exclusivamente en el miedo a la posible pérdida de admiradores. A mí, por ejemplo, me gustan las canciones de Julio Iglesias, aunque ideológicamente estemos en las Antípodas. No van a dejarme de gustar por ello. Me parece admirable que determinados personajes públicos que consideramos referentes naturalicen su compromiso y demuestren que no es algo que debamos ocultar, sino una parte más de la vida; que no supone una amenaza ni nos debería posicionar en una situación de enfrentamiento, porque vivimos en una democracia y la pluralidad de opiniones ha de respetarse. Podemos estar o no de acuerdo. Al fin y al cabo, el arte se construye sobre la realidad del creador: un artista no puede crear desde una torre de marfil, sino partiendo del momento y de la sociedad en la que vive.

Hay momentos históricos que no pueden pasar desapercibidos, como ocurrió con la guerra de Irak y sucede ahora mismo con la terrible situación en Gaza. Afortunadamente, son muchas las personas del mundo de la cultura que han mostrado públicamente su rechazo a esta crueldad. Pero existen otros ámbitos en los que cada vez hay más reticencias a la hora de implicarse, como los que afectan directamente a la política española. Por eso, me ha sorprendido el manifiesto que se hizo público el pasado lunes 22 de julio, firmado por políticos, pero también por numerosas personalidades del mundo de la cultura, para apoyar el gobierno de Pedro Sánchez en medio del actual clima de tensión que comenzó desde que se reveló la implicación de altos cargos de su gobierno en una trama de corrupción. En el texto, se reconocen los errores a la hora de elegir y vigilar determinados cargos por parte del presidente, pero también se afirma rotundamente que «el ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista y su presidente, se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo que a la crítica política propia de un sistema democrático». Directo desde el comienzo. Lo han firmado Ana Belén y Víctor Manuel –¡no se pierden una!–, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Pedro Almodóvar, Andreu Buenafuente, Rosa Montero, Luis García Montero…

En el poema Galope, de Alberti, el pueblo es un caballo, símbolo de la libertad y de la lucha, que galopa sin freno, y escribe el poeta: «A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar».