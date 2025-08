Una escena de 'Las locuras del veraneo' / LP / DLP

Cuando tengo un pensamiento grotesco se lo cuento a las moscas, les arranco las alas y las pongo en fila al borde de la mesa: una caída de un metro para mí, un abismo para ellas.

Me multiplico en los hexágonos de sus ojos compuestos, como los miles de pensamientos intrusivos que se me adhieren, de forma simple, a la glándula pineal y que ordeno en un discurso para ellas: las veces que agarro al bebé de un amigo y lo estampo contra el suelo, las que pego un volantazo y choco con un furgón de reparto, el cáncer que no supero o el puente desde el que me tiro.

Quien se imagina golpeando a su padre, no habla de la culpa, ni del rechazo –o del impacto– que generan esas ficciones en uno mismo. Como mucho se pregunta:

«¿Estoy loco?». No lo estás, solo te olvidaste de cerrar el gas y vas a sumirte en un sueño profundo, en una realidad paralela en la que puedes ir al banco, y no lo robas, o bañas a tu hijo sin ahogarlo. Una realidad en la que tienes el control. Permitidme decir, mientras los ganglios no se inflaman –y las taquicardias no florecen– que es normal asomarse al abismo de la locura. No hay nada más humano que imaginarse cometiendo atrocidades y sentir el escalofrío del autodesprecio.

Sabemos que la escritura es una forma sofisticada de llamar la atención, una demanda de amor, y, sin embargo, no es común revelar las ficciones más lúgubres, las que están cargadas de incertidumbre. Un escritor puede escribir sobre el asesinato cometido, decir si se arrepiente o no, añadir detalles y motivaciones. Pero nadie escribe que guarda los cuchillos bajo llave por si las moscas.

¿Quién admite que no es dueño de su conducta? ¿Hay algo más terrorífico que reconocer la falta de racionalidad que hay en nuestros actos? Se puede escribir de las puntas de los lápices dentro de las heridas (ya os prometo que el grafito con el que escribo esta columna tiene restos de pus), pero nadie escribe sobre el miedo que sintió cuando vio cruzar a un hombre y su nieta y se imaginó que los pasaba por encima hasta el punto de verse abocado a apagar el coche para alcanzar sosiego; y Grok no sabe lo que es. Puede generar lo que le parezca. No obstante, no siente nada tras imaginar lo grotesco. Solo sirve para ganar discusiones absurdas. Conoce la naturaleza del hombre artificial, del que le invoca para poner fin a una disputa con un mazo de juguete. Damos legitimidad a quien no nos conoce. Porque el fondo del asunto, lo que nos preocupa a ti y a mí, no aparece en los motores de búsqueda. Hemos permitido que una máquina termine con la práctica retórica y no podemos dar más voz a quien nunca ha sentido miedo de apagarse, de empezar un apocalipsis o de que X vuelva a ser un pájaro que vuele libre. No podemos dar voz a alguien que no esté dispuesto a decir «preferiría no hacerlo» ni a quien no siente compasión por las moscas.