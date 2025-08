La matanza de Srebrenica / Amnistía Internacional

Hace poco, a colación del aniversario del genocidio de Srebrenica, escribí sobre lo extemporáneo que parecía volver a ver ciertas barbaridades décadas después. Las hambrunas provocadas como arma de guerra no solo son un crimen de lesa humanidad, son una prueba de la consideración del otro como alguien que no ostenta la categoría de humano. En Gaza, casi ya dos años después del inicio de la guerra, se ha vuelto normal matar y morir de hambre. Pensaba Michel Foucault que la normalidad no es una condición natural o intrínseca, sino una construcción social y política. Si Hannah Arendt viviera en nuestros días, igual hablaría de cosas como la normalidad del mal (seguramente mientras estuviese escribiendo «Netanyahu en La Haya»). Porque en eso estamos como sociedad y un poco como especie, en banalizar la crueldad, trivializar la muerte

Las imágenes de niños con desnutrición extrema se han sumado a la falta de medicinas, o a la atención sanitaria esencial para una población forzada al desplazamiento sin rumbo en un gigantesco campo de concentración. ¿Y todo esto para qué? En teoría para acabar con el terrorismo tras los brutales asesinatos y secuestros de Hamás en octubre de 2023. El terrorismo se basa en ideas integristas, el fundamentalismo transformado en praxis violenta. El fundamentalismo es una forma de pensamiento colectivo radical que, especialmente entre poblaciones pobres, se ampara en la desesperación, el odio, el deseo de venganza y el sentir de no tener mucho que perder (probablemente porque nunca lo has tenido o precisamente lo has perdido en una guerra). La religión o la etnia ayudan en el mensaje, pero de fondo está el odio visceral, aquel que se nutre del pasado. ¿Qué pensarán los niños de Gaza que sobrevivan a esta guerra cuándo sean adultos? ¿Cómo se sentirán si crecieron bajo las bombas, la muerte de sus seres queridos o el miedo más atroz? Esos supervivientes, aquellos que no terminen destrozados entre trastornos irreparables, serán carne de cañón para el fundamentalismo. Allí donde lanzan una bomba siembran una semilla de odio, es decir, de terrorismo.

Cabe preguntarse entonces cuál es el plan (si es que lo hay) de quien asedia así a la población civil. En un nuevo mundo donde la multilateralidad ha dado paso a una polaridad entre matones, la esperanza más que nunca está en la sociedad civil, su capacidad de protesta y boicot. Quizás pueda ser revolucionario dar un primer paso, hacer algo incoherente: extrañarnos de lo que ya es normal.