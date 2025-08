Tener llena la cachimba / La Provincia

Pipa para jalar y respirar el olor fuerte de la picadura, en otro tiempo, también crecida y recolectada en bancales de las islas. Puede llegar el momento que la parsimonia con la que el fumador llena su cacerola se rebose y se asocia con el hartazgo ante el comportamiento artero, incomodo de una o varias personas. «Agotar la paciencia, estar a punto de perder los estribos» (Diccionario Diferencial del español en Canarias). La del santo Job que la Biblia describió como símbolo de soportar, inquebrantable, las adversidades de la vida. Un hombre devoto e inocente aquejado por toda clase de enfermedades y todo tipo de tribulaciones. Tomás de Aquino habla del paciente como «el que no huye del mal, sino el que no se deja arrastrar por su presencia a un desordenado estado de tristeza». Lo contrario es la impaciencia, un sentimiento de «hasta aquí». «Sacar a cualquiera de sus casillas». Irritación dilatada en el tiempo por situaciones incomodas producidas no por el azar sino por alguien. Un enojo del que se ha descubierto es, en los humanos, una reacción cinco veces mayor que la amabilidad. Será por eso por lo que Homero dijo que «la ira es mucho más dulce que un panel de miel». Y esto, a pesar de que «van más moscas a una gota de miel que a un barril de vinagre», El enfado o enojo, sensación de desahogo por la presencia hastiada del otro. Lo contrario de su ausencia que, en duelo o nostalgia de momentos felices, produce tristeza. En grado extremo la ira, emoción más fuerte que para el santo Aquino es «apetito de venganza con incandescencia del cuerpo». Un ardor interior cuya manifestación, lenguaje del cuerpo, son el rostro encarnado, ojos chispeantes, labios prietos, movimientos incontrolados. Lo confirma la definición de Aristóteles, «es necesaria, y no puede expugnarse fortaleza alguna si ella no hincha nuestro pecho y enardece nuestro coraje; más hay que usar de ella como de capitán, sino de soldado». En los tipos de personalidad según la teoría de los humores clásica predomina el carácter colérico que se corresponde con el Diccionario de Autoridades en que la cólera significa «por analogía ira porque ésta comúnmente procede de humor colérico». El hombre canario, a veces mediante un cachimbazo, golpe de la cachimba contra algo o sus propias manos, se siente indignado, no merecedor de ese comportamiento o actitud, siempre templado sin demasiada incandescencia del ánimo. Para la mujer, madre: «Dios me de paciencia» ante un comportamiento inadecuado de un hijo para el que, el hartazgo, existía en el habla isleña la palabra «entecada», (sentir molestia, fastidio) cuando se agotaba la paciencia, a pique del lanzamiento de ese objeto volador, alpargata de goma al niño que huye de la quema. Lo siguiente, explosión de descontento, dicha ante un interlocutor no culpable, cómplice es «me da coraje». Una palabra derivada de corazón. Contrariedad por esa manera de ser o conducirse de alguien que podría haberse evitado. Una voz coloquial parecida a la rabia sin llegar a ser desencadenada, incontrolada. Por eso, en el isleño, denota contención asociada a un objeto familiar, la cachimba llena. Expresión que también usaban las mujeres, aunque pocas veces se vio a una aplastando el tabaco en la pequeña cacerola para fumar. n