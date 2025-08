301 municipios españoles se han acogido a la condición de zona tensionada que contempla la nueva Ley de Vivienda, pero Las Palmas de Gran Canaria, magia potagia, no sufre o no llega al nivel de malestar necesario para obtener los favores de dicho reconocimiento. Notarios, registradores, consultoras, inmobiliarias y otros nos taladran un día sí y otro no sobre la espiral de precios a que está sometida la compra o el alquiler de la vivienda en este municipio.

Así lo creemos todos los que tenemos hijos en busca de morada y así lo cree la alcaldesa Darias. Bien, pues el Colegio de Economistas de por aquí, por encargo de Visocan, una empresa del Gobierno de Canarias que construye y promueve, acaba de emitir un informe que contradice el que hizo la ULPGC por encomienda del Ayuntamiento. Este letraherido se posiciona con la tesis universitaria, o sea, a favor de declarar LPGC como zona tensionada y a punto de estallar. Y le dan igual los parámetros tecnocráticos utilizados por los de la otra acera.

Un temita es que no interese políticamente el control de precios, las limitaciones a encarecer los alquileres y las bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajan las ventas para sus inquilinos. Pero de ahí a decir que esta capital no es una caldera al rojo vivo en lo que nos ocupa va un trecho lleno de chinchetas. Les recomiendo más calle y tasar como es debido el enganche de toda una generación al latrocinio bancario de la hipoteca. Y como dije antes, más sensibilidad ante una emancipación tardía por ausencia de techo.

O con los que están a la espera de un alquiler accesible promovido por una iniciativa pública incapaz. Hay estadísticas monumentales sobre este fracaso de enorme repercusión social y del crujido que se avizora con la modalidad vacacional. No, que no sonrojen más al personal con informes realizados con pluma de ganso. Parece hecho para Hayek y la dolorosa Escuela Austriaca.