Breverías 160

Personas mayores sentadas en Triana.

Es útil en la convivencia diaria disponer de una serie de fórmulas, o de expresiones a modo de contraseñas, que nos ahorren un indeseado palique, ya sea porque llevamos prisa, o simplemente por no querer empantanarnos en un trueque de novedades familiares. O lo que es peor, enzarzarnos en un contraste de pupas, algo que siempre suele dar mucho juego.

Así pues y sin más, un par de consejos, que a mí me suelen servir. A la clásica pregunta «¿y qué tal te va?», por supuesto nunca entrar en detalles sobre la última analítica, o la notificación de Hacienda, o concreción de cualquier género. Lo que procede es contestar siempre que bien, y para cortar el tema, añadir algo por es estilo de « muy bien… si no entramos en detalles», o bien « muy bien, dentro de lo que cabe», o incluso, en plan irónico con una sonrisa disuasoria «bien, dentro de la gravedad, claro».

*

Muchas veces no es fácil zafarse de una interpelación de algún amigo en algún encuentro fortuito por la calle, pero sin que nos vaya bien en ese momento pegar la hebra, pero no queramos tampoco quedar como unos maleducados. En tal caso, puede ser de bien nacidos un corte amable pero sin presumible continuidad. Les doy un ejemplo: esta mañana me cruzo con una amiga en la calle, en el momento de iniciarse un aguacero, con escasas pero gruesas gotas, y me espeta: «Hombre, te estás mojando». Como las circunstancias meteorológicas tampoco fomentan un encuentro con intercambio de amabilidades, sigo mi camino, replicando mientras apresuro la marcha: «Je je, sí sí, ¡pero es que en esta vida hay que mojarse, querida!».

*

En realidad tampoco suele ser difícil compartir un código común para evitar prolongar un encuentro no deseado por ambos interlocutores, las más veces simples conocidos. Como precisaba Josep Pla, nuestras relaciones responden a tres categorías principales. Los «amigos», los «conocidos» y los «saludados». Por ello expresiones como «adiós, adiós», «hasta luego», «nos llamamos» o «estamos en contacto» suelen cubrir casi todas las situaciones, y por supuesto que para las que más que encuentros puedan entrar en la categoría de encontronazos, un simple cambio de acera nos resuelve el problema.

*

Pero bueno, no quisiera que esto pareciera un manual de escaqueos a la hora de cruzarse por la calle con algún allegado. Por el contrario, últimamente me he topado con varios amigos que no había visto en mucho tiempo, y la actitud típica de una amistad es la de reanudar el contacto como si no hubieran pasado meses sino minutos desde la última vez. Y aquí no valen evasivas, sino apostillas directas: «¡Pero si te has dejado barba!», «oye, estás más gordo».

Y una situación de hace unos días, igual de gratificante pero que tal vez no me esperaba de tal intensidad. Al doblar una esquina, camino de un recado en el centro, me topo inesperadamente con mi mujer. Y sin explicación racional, pues habíamos desayunado juntos escasas horas antes, se me alegra el corazón, y me acerco a ella para abrazarla.