La mala educación no consiste solo en rajar los coches ajenos, o los rostros de sus usuarios, sino que tiene que ver también con el desprecio del que no piensa lo mismo que tú. Esto es gravísimo y forma parte de una costumbre que nos afecta a los periodistas, a los políticos, a los que van con nosotros en los trenes o en las guaguas, a quienes llevan a los niños al colegio, a los que buscan buenos libros en las librerías.

Insultar, o estar a punto de insultar, está al alcance de cualquiera, lo hacemos entre dientes, y lo hacemos también con la boca abierta y a mandíbula batiente. Que ocurra en el Parlamento no sería tan grave si no se hiciera para lanzar mentiras o exageraciones y no, por ejemplo, para abuchear al contrario, porque acaba de decir mentiras o exageraciones.

Lo que es absolutamente extraño, y dañino, es que el insulto, es decir, la expresión pública de la peor educación, esté latiendo en la sociedad española (y por esos mundos también) para advertir, al que se quiere zaherir, de que puede llevarse consigo una paliza si no se adhiere a su credo o a su grito.

Es penoso, triste, y es la expresión abrumadora de la mala educación. Procura, en puridad, generar miedo en el que es insultado y, también, busca la huida o el silencio en aquellos que se sienten débiles o simplemente son bien educados.

Lo que ha ocurrido en Torre Pacheco es un ejemplo mayor de esta metáfora que, ya queda dicho, se percibe en el mismo Parlamento, de otra manera, con otras metáforas, pero con igual propósito que es el de acabar con el contrario. Este último, además, ha sido respondido a medias por un partido, el Partido Popular, que aún no se ha decidido si ha de afearle a Vox lo peor de lo que hace, y de golpe y porrazo por el propio Vox, que insiste en que la patria es de ellos y este país, además, les pertenece en función de su ejercicio patriótico de la calle.

«La calle es mía», decía Fraga Iribarne. Los que ahora han marcado el paso político en aquel pueblo de Murcia han actuado como el que fue ministro de Franco («la calle es mía») y que luego sería, por ejemplo, el presentador de Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI de Madrid.

Estos tiempos, en que la abundancia de la maldad se ha entronizado en las calles de Murcia (y en las televisiones, sobre todo), he recordado a esas figuras, Carrillo, Fraga, Herrero de Miñón, que contribuyeron desde las noches y los días de la Transición a que este país viviera una época que sepultó a Franco (y a los franquistas) como reliquias repudiables de la historia de España.

Aquella manera de relacionarse, desde la política y desde los medios, hizo que aquella Transición fuera entonces un abrazo al futuro y una solución a las dudas sobre la oportunidad o no de la reconciliación. Las banderas se unificaron igual que se juntaron los propósitos. Poco a poco se acabó, incluso, con el terrorismo que hizo de Euskadi (y de este país) una amenaza constante al día y a la noche de los políticos perseguidos (y asesinados) y a los que, en sus casas, en la calle, en los mercados y donde fuera, conocieron la noche entera, y triste, de la muerte.

Aquella manera horrible de la mala educación no ha conocido luego repetición, en cuanto al terrorismo. España es un país pacífico, vive en paz pero está roto. Hay latente un desprecio terrible de unos contra los otros. Julio Cortázar tiene un cuento que uso mucho, por su título: No se culpe a nadie. Cada uno de nosotros, los ciudadanos, tenemos una idea de quién es más culpable, o de quiénes son los principales culpables, en el Parlamento, en la calle, en cualquier sitio, pero ni aquí ni en ningún sitio me gustaría, francamente, señalar a los que están en la lista, quizá equivocada, de mi memoria. Pero los hay, naturalmente, gente que ha roto el porvenir y lo ha hecho pedazos. Eso es así.

Es muy probable que los que no están ahora en el poder, por ejemplo, lo hagan mejor que quienes están mandando. Pero eso se puede aplicar no solo a los que mandan en el reino sino también a los que mandan en las regiones. Es probable que la virtud no esté solo en querer sino también en dejar que el tiempo te dé la oportunidad de conseguir el mando. Acaso las prisas actuales están haciendo que quienes se consideran mejores estén resbalando, precipitándose, mirando tan solo a lo que hacen los despreciados y no a lo que hacen, con tantas precipitaciones, ellos mismos o sus aliados.

La mala educación es ahora parte de un momento delicado. Torre Pacheco somos todos, y ahí todos hemos quedado retratados.