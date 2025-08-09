Cambio climático y crisis epistémica

Lava incandescente desciende entre glaciares mientras un volcán despierta bajo el hielo andino, símbolo del poder oculto que el cambio climático puede liberar. / ChatGPT/T21

El cambio climático ha dejado de ser un objeto de investigación para convertirse en un dogma de Estado. Como todo dogma que se impone con furia institucional, necesita herejes, inquisidores, subsidios y castigos. No importa ya qué se demuestre; lo que importa es si estás «del lado correcto de la Historia», una historia fabricada como se ha fabricado la «Memoria Democrática», por una parte de la población que quiere imponer hechos y soslayar otros, justamente lo que ni es ciencia ni es historiografía. Y sin embargo, desde dentro de la propia ciencia, se ha encendido la alarma. En marzo de 2025, Tiffany Shaw y Bjorn Stevens publicaron en Nature un artículo que, con sobriedad académica, lanza una bomba epistémica: la ciencia del clima atraviesa una crisis de paradigma.

El artículo, La otra crisis climática, lo dice sin ambages, el enfoque estándar de la modelización climática, basado en separar escalas espaciales y aplicar jerarquías físicas globales, ya no da cuenta del mundo real. Las señales regionales no coinciden con las predicciones. Las sorpresas superan lo esperado. Y lo más grave, cuanto más complejos son los modelos, mayor es la incertidumbre. Las propias herramientas de predicción han comenzado a fallar allí donde más se las necesita.

Aún así, sobre ese paradigma vacilante se han levantado tratados internacionales, leyes coercitivas, impuestos verdes, tribunales globales y una moral climática obligatoria que exige fe, culpa y penitencia. La reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia de permitir que los países se demanden por «daños climáticos» ejemplifica esta deriva, no se basa en pruebas empíricas concluyentes, sino en la presunción de certeza política sobre un fenómeno que, científicamente, está aún por comprender.

La situación se vuelve especialmente grave cuando se utiliza esta incertidumbre camuflada de consenso para justificar medidas autoritarias. Como bien señalaba el politólogo Ross Mittiga en American Political Science Review (2021), el cambio climático es el nuevo pretexto para legitimar la suspensión de derechos y el uso del poder de forma excepcional. En su análisis, la «emergencia climática» justifica restricciones a la libertad similares a las del COVID-19. Es decir, la urgencia climática como coartada del autoritarismo bienintencionado.

En Canarias, este esquema ya se ha institucionalizado. La Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética, aupada por la izquierda tecnoideológica, que ha sustituido la verdad científica por el argumentario de partido, y ha hecho de la «evidencia científica» un fetiche retórico que impone obligaciones draconianas a empresas, hoteles, viviendas privadas y aparcamientos, en nombre del «consenso de París». Es el paraíso socialista, y el que no está de acuerdo peca de «negacionismo».

Y mientras tanto, en la Antártida, los datos reales ponen en entredicho el relato. Entre 2021 y 2023, varios estudios satelitales observaron un incremento neto de la masa de hielo, debido a un aumento extraordinario de precipitaciones. Esa ganancia puntual fue inmediatamente relativizada, como si no tuviera valor, mientras que las pérdidas previas entre 1997 y 2017 siguen usándose como prueba irrefutable. ¿Por qué un periodo sería irrelevante y otro absoluto? ¿Dónde queda la consistencia metodológica? De hecho, si queremos hablar de tendencias significativas, deberíamos observar el siglo entero, incluso más allá, para que no hubiera sesgos naturales ni antropogénicos. Y ahí el panorama se vuelve mucho más complejo: variabilidad natural, oscilaciones solares, ciclos oceánicos y factores tectónicos intervienen de forma significativa.

Por tanto, afirmar que el cambio climático «es», como si se tratara de una verdad ontológica inamovible, es metodológicamente irresponsable. Y negarlo en bloque, como hacen algunos por reacción, es igualmente dogmático. La verdad es más sutil, el cambio climático ni es ni no es; está por ver.

El consenso de que los humanos están causando el calentamiento global reciente es compartido por el 90%-100% de los científicos climáticos que publican según seis estudios independientes, consistente con el 97% de consenso reportado por Cook et al. basado en 11.944 resúmenes de artículos de investigación. Este estudio de Cook et al. (2013) sobre el 97% de consenso ha sido criticado metodológicamente. Richard Tol, por ejemplo, señaló problemas en la selección de papers y en las categorías de clasificación. Y el debate sobre la validez de esas cifras de consenso sigue abierto. Convertir porcentajes de consenso en argumentos de autoridad absoluta es convertir la estadística en dogma. Y eso ya no es ciencia, sino retórica legitimadora.

La ciencia, en su mejor versión, acepta lo incierto y lo incompleto. El poder, en cambio, necesita certezas para legislar, fiscalizar y castigar. Por eso, el verdadero peligro no es el calentamiento global, sino la colonización ideológica de un campo científico aún en construcción. Quien de verdad ama la Tierra, debe cuidarla de sus falsos profetas. Quien de verdad ama la ciencia, debe protegerla de su politización. Y quien de verdad ama la verdad, debe decir, sin miedo, que aún está por ver. Porque si la verdad científica se decide por mayoría, entonces no estamos en una comunidad de conocimiento, sino en un comité de fe.