Frutas de verano

Mercado agrícola y de artesanía en San Lorenzo / José Pérez Curbelo

Del mango se hablan maravillas. Considerado como un fenómeno cultural arraigado en la India, símbolo del amor, prosperidad y felicidad. Se le ensalza como «rey de las frutas», «frutas de los dioses», a mi entender y gozo de mis papilas gustativas, «fruta del paraíso». En Cuba, los indianos canarios decían que era tal su abundancia que los botaban, a espuertas, en los potreros

La palabra fruta viene del latín fructus con el significado verbal de deleitar, procurar placer y de ahí la palabra de moda en los últimos tiempos: disfrutar. Es la época veraniega la mejor para consumir un producto natural que se remonta a la primera época de la humanización y asentamiento en las zonas de agua donde comenzó la agricultura. Mejor del tiempo o de temporada que se recolectaba y consumía en nuestro ambiente isleño. Ciruelas, buenas para el estreñimiento por su alto contenido de fibra y presencia de un alcohol de azúcar llamado sorbitol. Junto a las manzanas y los duraznos se cultivaron, por primera vez, en las montañas del Cáucaso. Más de un chiquillo, ignorante, se fue en cagalera porque se las comía directamente del árbol en pleno solajero. Los duraznos de piel rugosa y sabor, si no del todo maduro, áspero. Las peras, a las que Homero llamó en La Odisea, como «un regalo de los dioses». Horticultores modernos la llaman «reina de las frutas». Y el escritor canadiense Yann Mantel, citado por el escritor argentino Federico Kukso, escribió que comer una pera es «como besar». Cocinada y mezclada con miel hay quien la aconseje como remedio para el ánimo deprimido. La granada, cada vez más ausente de nuestros mercados, de rojo púrpura por dentro los médicos griegos la aconsejaban para la fertilidad. Muy apropiados para el calor, frescas, dulces y aguadas, la sandía y el melón del que se cuenta murió el papa Pablo II, en 1471, debido a un empacho de melones dulces. Del mango se hablan maravillas. Considerado como un fenómeno cultural arraigado en la India, como símbolo del amor, prosperidad y felicidad. Se le ensalza como «rey de las frutas», «fruta de los dioses», a mi entender y gozo de mis papilas gustativas, «fruta del paraíso».

En Cuba, uno de los países de mayor producción junto a toda la zona del Caribe, los indianos canarios decían que era tal su abundancia que las botaban, a espuertas, en los potreros. Una revista semanal de un diario de gran tirada escribió un reportaje en el que se daba por sentado que el origen de su cultivo y expansión en España correspondía a los horticultores de Granada. En las Canarias ya se cultiva y consume desde hace siglos. Para el autor (personajes que abundan) España termina en el Estrecho de Gibraltar y las antiguas Columnas de Hércules. La tradición frutícola y alimentaria nos recuerda que las ciruelas, duraznos, mangos, chirimoya, aguacates grandes de piel lisa, brillantes, entre julio y septiembre. Más o menos en ese mes, dependiendo de que llegara el otoño con las primeras lluvias, las uvas. Los nogales que atraían la brisa, y frondosos, daban sombra mientras los erizos verdes en los castañeros anunciaban la fiesta y comilona de los Finados. Hoy se han trastocado los sabores en virtud de la globalización y los tiempos. Frutas almacenadas, por toneladas, sin madurar, a la espera para viajar en las bodegas repletas de buques de carga desde el otro extremo del mundo. De esta forma, ciruelas y peras o uvas moscateles en enero y febrero, mandarinas (naranjas chinas) en pleno ferragosto, se exhiben en mercados y supermercados.

Supermercados, como escribe el escritor argentino, que «son palacios de ilusiones». Nos invita, escribe, a «sucumbir ante la tentación en un laberinto de sabores, cajas y paquetes chillones». Frutas seductoras con colores brillantes, recogidas fuera de tiempo, rociadas con fungicidas para su conservación. El autor citado escribe acerca de «manzanas gordas, lustrosas, sacadas directamente de una escena de Blancanieves y los siete enanitos; naranjas redondas como el sol; sandías a punto de explotar; duraznos aterciopelados: ciruelas purpúreas como una pantera»… Hasta nuestro tradicional tesoro, el plátano, madurado a la fuerza, no se sabe si es verdad que guardado entre piedras de carburo. Continúa y sentencia, con toda razón, Federico Kukso, «el primer mordisco destruye el encanto». El pago que se debe afrontar para que toneladas de frutas y verduras estén a disposición de todos los bolsillos en una especie de «democratización del gusto». Una de las maneras por las que el planeta se hace chico. «Sacrificio que tuvimos que pagar por la abundancia, por la omnipresencia, desafiar la estacionalidad y los ritmos cíclicos de la naturaleza», escribe el autor citado. Las verduras de toda la vida (calabacines, habichuelas, calabaza, piñas) cultivadas a orillas de los cercados o huertas de papas y millo. Para consumo familiar y vendidas en poca cantidad en las tiendas de aceite y vinagre y puestos del mercado a los que había que llegar temprano porque se acababan o voceadas por vendedores, en calles y barrios, desde sus carros tirados por mansos jumentos. Hoy sobran, porque o vienen de afuera o se cultivan en invernaderos cubiertos por mares de plástico. Hay investigadores que se atreven a afirmar que contienen menos nutrientes, proteínas y minerales que las de antes, aunque fueran cultivadas en fincas de secano o regadas con el agua salobre de los pozos del sur de la Isla. Entre otras razones porque la clientela manifiesta una voracidad sin límite de lo inmediato.

Hasta los huevos y la leche han perdido su antigua frescura y quizá valor proteínico. Los manchados de excrementos de gallinas ponedoras, de antes sueltas, recogidos por los chiquillos allí donde cantaban («la gallina ponedora pone y después cacarea», reza una sentencia cantada por troveros argentinos y canarios) ya no los quieren ni las dulcerías para hacer merengues. Y un montón de marcas de leche rotuladas con un sinfín de propiedades, enteras y descremadas, especiales para niños, mujeres embarazadas, ancianos y contra la obesidad, una de las obsesiones de nuestra época con la vitola de buena salud. Cierto, pero también a pique para que adolescentes y jóvenes, ansiosas en extremo por la imagen caigan en alguno de los trastornos de la conducta alimentaria. Antes la repartían los lecheros, comprada en vaquerías, transportadas a la Centra Lechera, con nata, en botella que siempre tenía un exquisito sabor a almendras. O simplemente a pura leche.