A 45 años del jetfoil

Se cumplen ya 45 años desde que aquel peculiar artefacto acuático, el JetFoil, surcó por primera vez las aguas entre nuestras islas. Nunca tuve del todo claro si era la embarcación más adecuada para el bravo Atlántico, pero lo cierto es que nos regaló algo impensable hasta entonces: ir y volver por mar, en el mismo día de Tenerife a Gran Canaria y a la inversa, en aproximadamente 1 hora y 25 minutos, de capital a capital.

Para muchos se convirtió en nuestra «guagua acuática voladora». Lo cogíamos tres o cuatro veces por semana, casi con asiento asignado, como si fuera nuestra butaca personal. Sabíamos quién estaba y quién faltaba, y en esos trayectos nacieron amistades, proyectos y más de una complicidad.

Lo que más temíamos todos era que se parara. Bastaba que aquello quedara a la deriva para que el silencio se llenara de miradas inquietas y algún que otro grito desde la planta baja o la alta.

Y cuando la mar se enfadaba y el JetFoil golpeaba de morro contra una ola que paraba el motor, yo juraba ver por la ventana pulpos, calamares y hasta atunes saludando…,uno que es exagerado, claro, pero el susto era de los buenos.

Si no llevabas el cinturón, podías acabar debajo de una butaca o estampado contra el carrito de las bebidas, mientras el personal de a bordo seguía con esa calma profesional que tanto tranquilizaba.

Fueron muy buenos momentos los del JetFoil, y entre puerto y puerto, entre café y conversación, surgieron muchas ideas y sueños que aún navegan en la memoria.