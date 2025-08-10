Hay que intervenir el Museo Néstor

La aproximación en cámara lentísima al Museo Néstor venidero crea un dilema: se llegará a tiempo para una recreación con IA de la futura sede, o bien el prototipo sólo será viable a través de otra herramienta más avanzada que yo no veré, naturalmente. Temo al retraso del retraso. La pinacoteca municipal lleva ya décadas de destrucción entre goteras, repasos con fregona (véase Facebook) de su director para evitar el desborde, abulia en sábanas de seda de su patronato y, para rematar, el recochineo de los munícipes. Hay que intervenir sobre las ruinas, arrancarlas de las garras de este ayuntamiento carnavalero y ratonil. Cinco empresas pujan por hacerse con el contrato para rehabilitar y ampliar el museo tras siete años de candado. Un septenio de apagón socialista, una razón para el rescate urgente.

Pero hay más. Este cese ha resultado más que efectivo para que la exposición Néstor reencontrado, ahora en el Reina Sofía de Madrid, no venga a Gran Canaria y sí al TEA de Tenerife a partir del 14 de mayo. Y no es pleito. La exitosa retrospectiva ha sido acogida por suerte en el museo que dirige Sergio Rubira Gutiérrez, que, como es lógico, participa económicamente en la coproducción. Aquí, sin embargo, nadie salivó ni una pizca para encontrar una alternativa frente a la decrepitud de la institución radicada en el Pueblo Canario. La aportación de los fondos del Museo Néstor al proyecto no es baladí, obviamente. Así y todo, ha quedado en el contrato entre las partes como un invitado desnudo. No era el Carnaval, el asunto no se merecía por tanto la debida atención extra por parte de la primera edil. Hubiese sido justo compensar el largo y tremendo vacío nestoriano con Néstor reencontrado. Quizás se le ocurra organizar alguna ruta subvencionada para acudir al TEA.

¿Y el director? ¿Sudó la camisa lo suficiente? Sabido es que Daniel Montesdeoca arrastra el disgusto de haberse visto fatalmente (para él) desplazado por Vicente Aliaga como comisario en la exposición nacional. De hecho, circuló por las redes una campaña de apoyo a su persona, en defensa de los méritos contraídos para tal fin. Pero sería excesivo dar por hecho que ha conspirado, poseído por el malestar, para que la muestra de referencia del artista simbolista no viniese a la ciudad que le vio nacer. A estas alturas carece, si alguna vez la tuvo, de influencia alguna. Por supuesto, que muchísima menos que el empresario alemán Wolfgang Kiesslling, con residencia en Tenerife, uno de los hombres más rico de las Islas Canarias y con cuadros de Néstor en la exposición.

La conclusión es que no hemos quedado sin Néstor reencontrado y no existe remedio para revertir el fracaso. ¿Preocupación? La alcaldesa estampó la firma en el contrato con la deportividad de que pertenecemos a una capital perdedora, aunque aspirante -menudo sarcasmo- al trono de la Capitalidad Cultural. Pero consideremos la grieta como una parte más de la mala suerte con la que ha corrido el pintor de Epitalamio o Las bodas del príncipe Néstor. La noticia satisfactoria es que si nada ser tuerce, nunca se sabe, la reforma del Museo tendrá en breve un adjudicatario con la previsión de que la obra se resuelva en 24 meses, dos años que suenan a nada después del prolongado proceso kafkiano del expediente.

La exposición Néstor reencontrado supone un antes y un después para calibrar con eficiencia el posicionamiento del artista. Pero también para tener claro que el nuevo museo no puede ser gestionado, administrado y dirigido como se ha hecho hasta ahora, sin que nadie haya podido corregir una deriva que ha acabado convirtiéndolo en un cadáver. La inversión de 4,2 millones en la reforma y ampliación merece un replanteamiento. Deben acabarse los personalismos que han afectado a la sala. La dotación económica tampoco puede alejarse grotescamente de la repercusión y el reconocimiento alcanzado gracias a la muestra del Reina Sofía. El actual gobierno municipal, con su extravagante Concejalía de Seguridad y Cultura, carece de la idoneidad suficiente para todo ello.