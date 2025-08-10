Limonada de arándanos y sandía.

38 grados. A partir de las doce del mediodía la temperatura comienza a hacérsele cuesta arriba hasta al más optimista de los seres humanos. Cada verano se comparte en las noticias el mismo clip de un reportero dicharachero friendo un huevo en pleno asfalto en Sevilla. Si un alienígena nos pidiera explicaciones habríamos de justificarnos con que son nuestras costumbres y se han de respetar. Nos sorprenden el frío y la lluvia en invierno y el calor y la calima en verano, somos tan ridículos…

Mi refugio climático estos días es la oficina, no conozco otro lugar con el aire acondicionado puesto a todo trapo en el que esconderme. Antes solía teletrabajar desde cafeterías de especialidad (considero que si pago cuatro euros por un café con hielo tengo derecho a parasitar una mesa, electricidad y conexión a Internet durante mínimo cuatro horas, qué menos) pero el sector de la hostelería funciona un poco como la Inteligencia Artificial, nuestras acciones como consumidores van dándole forma a su inteligencia hasta que terminan estableciendo normas absurdas como no poder ocupar una mesa si solo te pides un café, o no poder usar tu portátil en esa mesa a no ser que pagues un suplemento por cada media hora que pases en el local.

En la oficina no tengo que pagar por ocupar una mesa, de hecho son ellos los que me pagan a mí por estar ahí. Quizá hacerse mayor consista en esto, en ir bajando los brazos poco a poco sin darnos cuenta, dejar de luchar, entregarnos poco a poco a la corriente y contentarnos con mantenernos a flote. Ya no me parece sexy ni sofisticado merendar por quince euros en un local lleno de personas dedicadas a sacarse fotos o grabar vídeos para crear una determinada estética en sus redes sociales, prefiero gastar esos mismos euros en comprar los ingredientes que hagan falta para recrear esa merienda en la tranquilidad de mi casa.

Una vez alimenté al algoritmo con mi curiosidad por los cócteles sin alcohol y las limonadas y ahora cada día me ofrece con generosidad vídeos y vídeos y personas que se denominan a sí mismas «chefs privados» que por diversos motivos -problemas con la bebida en su mayoría- se han lanzado a experimentar con siropes de frutos rojos, zumos de sandía y naranja con un ligero toque de menta, licuados de lima y limón, y mucho, muchísimo hielo. Insisto a menudo en este tema porque lo considero uno de los grandes rasgos de nuestra era. Todo lo que nos rodea es susceptible de convertirse en contenido monetizable, incluso una batalla contra el alcoholismo o un trastorno de conducta alimentaria.

Cuanto más personal sea la anécdota o la historia que lleve a alguien a grabarse y compartirlo luego en redes sociales más fascinación suscitará en el público hambriento de experiencias reales. Necesitamos consumir las vidas de otros seres humanos y establecer relaciones parasociales con completos desconocidos. Nos convencemos a nosotros mismos de que los conocemos porque los hemos visto a diario en nuestros dueños de tamaño de bolsillo, nuestros teléfonos móviles. Cuando estos héroes cometen el error de comportarse como seres humanos con sus errores y aciertos salimos en masa a pedirles explicaciones y exigir disculpas. No es el calor, me lo digo a mí misma mientras espero en la cola de la cafetería de la oficina. La gente está cada vez más y más sola y desquiciada, no tiene nada que ver con la temperatura.

Queremos consumir y ser consumidos, encontrar almas gemelas en el mar de vídeos y fotografías cada vez más retocadas con inteligencia artificial y reconocer a quienes nos reconozcan. Pienso en ello a menudo, en qué es lo que me hace deslizar el dedo sobre la pantalla del móvil para pasar al siguiente vídeo y qué hace que me quede, como si se me hubiera hipnotizado, hasta que la barra de reproducción llega al final de su recorrido. Ahora mismo me ha dado por las recetas de zumos y limonadas porque quiero dejar de beber tantos refrescos -las opciones para los que somos abstemios siempre son un poco reducidas-, pero sea cual sea el siguiente objeto de mi atención encontraré contenido con el que satisfacer mi curiosidad. Lo que Internet prometió al nacer se ha convertido en una de nuestras principales enfermedades. En el trabajo cuando me preguntan en qué pienso porque me he distraído digo que en nada, en que hace mucho calor.