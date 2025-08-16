El origen etimológico de amo deriva del latín amare, amar. El mismo significado que ama, derivación del antiguo término de amma, amor de madre, mujer, por lo que amor tiene nombre femenil. Existió en el habla de nuestro ambiente isleño una expresión coloquial: «vamos a ver que ha preparado el ama», así que se daba por terminada una conversación para acercarse, convidados, a una comida o refrigerio. En caso de que se hablara de asuntos domésticos, permisos concedidos a los hijos, compraventas de bienes, posibles litigios en asuntos de herencia, mudanzas la respuesta del «hombre de la casa», solía ser, socarrón, sin utilizar un tono de voz demasiado estridente que denotara convencimiento: «lo que diga el ama».

Así la palabra asociaba lo imaginado con lo real, presente, lo femenino a lo masculino, que siempre eran los amos de tierras, cortijos, latifundios y cualquier negocio donde, en realidad mandaban los hombres que tenían a su cargo, sin apenas derechos, a empleados, peones, obreros, braceros mientras en las casonas palaciegas mandaban «las amas» sobre las criadas (hoy personal de servicio). Falsa equiparación de los roles, un desiderátum, solapado de buenas intenciones y cierta galantería, hacia afuera, enaltecimiento de la figura femenina en una sociedad retrograda más que un convencimiento porque lo que, en tiempos pasados, el que ejercía el poder y el mando siempre fue un hombre.

Ejercicio de su tradicional autoridad, en su papel de marido y padre, respecto a la posesión de propiedades y las principales decisiones sobre el presente y el futuro de los hijos. Aunque parezca mentira, durante la Dictadura, en pleno siglo XX, regía el Código Napoleónico. Pareciera que el fundamento estaría en el Génesis que infantilizó a la mujer. Compañera, por accidente, de Adán porque el Creador la infundió el soplo de vida de su costilla. La hizo dependiente, desde el principio de los siglos del primer varón de la Creación y a Eva culpable de la expulsión del paraíso: «la mujer que me diste por compañera me engañó», le dijo Adán al Dios omnisciente que siempre se hacía acompañar de rayos y truenos. Justiciero.

El Código de Napoleón se implantó con el total beneplácito de la Iglesia y las teorías imperantes en las que la palabra emancipación era sinónimo poco menos que de amor libre y ateísmo. La mujer propone y el hombre dispone. El marido, padre, piropea, adula a su mujer concediéndole ciertas licencias y reservaba para su uso y provecho las decisiones más transcendentales que afectaban al presente y futuro de la familia. Hasta en las menudencias, o no tan graves, la mujer tenía asumido ser una especie de chivata consentida respecto a comportamiento inadecuado de un hijo, por el consabido «se lo digo a tu padre cuando vuelva».

Provocaba un brinco en la barriga y boca seca en los hijos. En Psicología actual estrés o síntomas de ansiedad anticipatoria. Visión anticipada de un arresto, una mirada torva de apercibimiento y en casos de mayor violencia el ruido del deslizamiento de la correa en los calzones. La mujer «en casa y con la pata quebrada» ha fenecido gracias a sus propias revoluciones colectivas. Pero, persiste en el «ama canaria» las injusticias y padecer de los males del siglo. Es la más afectada por la ansiedad y depresión y, después de la pandemia de la Covid-19, han aumentado en un 30% sus ataques de pánico. Hasta en mujeres jóvenes, edades comprendidas entre los 19 y 30 años. No son las que más se quitan la vida pero, son respecto a los hombres, las que más lo intentan.

En edades comprendidas más allá de los cincuenta o sesenta son las encargadas del cuidado de padres, madres, familiares dependientes en el hogar en su rol de cuidadoras informales. Imposibilitadas de manejar sus tiempos. A veces sin apoyo institucional e inhibición de familiares directos cuya principal omisión de ayuda corresponde a los hombres. El genial escritor, Alejo Carpentier, uno de los mejores representantes del realismo mágico, escribió sobre la mujer en la conquista del Nuevo Mundo: «el mundo tenía forma de mujer, con un pezón de cuya punta crecía el árbol de la vida». Así redimía del rastro culposo a la mujer en el Edén de Dios y los ángeles buenos.

Poesía sublime que nunca perteneció a las mujeres indígenas, esclavas sexuales de los conquistadores, salvo la célebre Malinche cuya vida dedicada al servicio de Hernán Cortés se pierde, borrosa, en los legajos de la historia de Indias. Sin embargo, el escritor Luis Landero es más prosaico y realista ya que «los hombres se ocupaban del porvenir, en tanto que las mujeres vivían correteando por el presente siempre ligeras y laboriosas. La cocina, los niños, los quehaceres de la casa». Lo de siempre.