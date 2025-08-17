Podemos caer noqueados en la calle por un golpe de calor, incluso tener convulsiones con la expulsión por la comisura de los labios de una baba blanca. Registrar, además, paréntesis de ausencia cognitiva con un resultado terrible: una caída, un accidente de tráfico, la inconsciencia de tirar una colilla encendida en un bosque, no recordar la clave del cajero, firmar un contrato lleno de cláusulas absurdas, pelearse con el mejor amigo, afiliarse a la ultraderecha porque el repartidor no trae la lavadora acabada de comprar en los grandes almacenes... Todo lo indeseable que termina siendo acariciable por la sartén que se ha abierto camino en el interior del organismo. Cosas que nunca harías y que haces manipulado por los alfilerazos de las variaciones de temperatura. Somos mera química esencial: si el conducto que comunica la vesícula con el páncreas se recalienta, el proceso de filtración se avería y el cerebro entra en fase de intoxicación por sustancias que no se van por el bajante habitual con la orina.

Inútiles para soportar la calamidad asesina de la meteorología extrema, trasladamos el padecer del fritango interno de un lugar a otro. Sufridores que escapan como aves migratorias tras riachuelos de aire a los que acoplarse, igual que unos labios que se pegan como ventosas a la bombona de oxígeno. Mientras tanto, el poderío del Puerto de La Luz (y de los candelabros) cercena a machetazo limpio cientos de árboles de la simulación del parque parido por las mentes privilegiadas del dúo Luis Ibarra/Augusto Hidalgo, desarbolado ahora por el matriarcado a la gresca de las doñas Carolina Darias/Beatriz Calzada. Nada más erótico para celebrar el ataque sin remordimiento del cambio climático que cargarse un bosque imaginado, con esa frondosidad tan seductora que solo dan los modelos 3D, dispuestos al borrado sin tener que pensar en el aprovechamiento de la madera. Invito a un posgrado a acometer una investigación sobre ese cementerio de quita y pon, sobre todo en la especialidad de los corredores verdes.

Les importa una mierda que el calor sea un asesino. Ni riegan las calles para refrescar la bomba asfáltica, ni ponen toldos en Triana o en el Paseo de Las Canteras para dar sombra y salvar vidas a punto del colapso. Ni reparten botellas de agua, ni tampoco se plantean crear un mapa con los refugios climáticos que en cualquier momento de sus brillantes trayectorias dijeron que tenían entre manos. ¿Qué sería de los ciudadanos de esta urbe del Atlántico sin sus playas urbanas? Falleceríamos como sartenes grasientas desbordadas por las llamas, con ese olor tan molesto que despide la carne propia con la cocción en su punto. Insisto. ¿Qué sería de los órganos vitales de cada uno, sometidos al estrés calórico, de no poder disponer de los aires acondicionados de los comercios?

Allí vamos a manosear ropas, bisutería o cosmética y a dejar que la corriente helada de estos manantiales de solidaridad enfríe los músculos y vísceras chamuscadas. Hagamos una sentadilla a cuatro patas: lamentamos que Tasarte, frontispicio de la sartén de las sartenes, no disponga en sus barranqueras de estos templos del consumo, donde uno siente que se le recompone el karma con ese aliento glacial que invita a flotar, a sentirse multimillonario y a no echar de menos la espesura de olores que se maceran después de los 3o grados.

Y así parece que el verano poco tiene que ver con chupar un polo o echarse bajo un nisperero para ver los pájaros que van y vienen, o soñar en el agua salada con el sabor del membrillo que lanzabas a lo lejos y que no perdías por nada del mundo. No, para nada. Estamos en la fiebre por los ventiladores avanzados, pujando en la lonja para hacernos con los aparatos que sean capaces de aligerar la noche y refrescar unos órganos a los que solo les falta un buen majado de ajos y perejil. Envueltos en la burbuja del tecnoclima vemos desde nuestros salones la voracidad del fuego que se come casas, vidas, cañadas, desfiladeros, selvas, dehesas, casas, ritos, costumbres... Un órdago al tiempo perfecto.