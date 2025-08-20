Ficción de unas milésimas de segundo

La amígdala está ubicada en la parte central de la base del cerebro / Es.Sott

Cabe considerar la posibilidad de que una inteligencia exterior observe a la especie humana como quien observa un cultivo en una placa de Petri. O puede que no, que no haya nadie ahí afuera. Un ahí afuera que, para un ser humano, le resulta inconcebible digerir sensitivamente cuando se percibe una realidad ajena a su dimensión. No es descartable que en sus anotaciones ese hipotético investigador exógeno destacase un aspecto crucial que aflige a los humanos, y que es el infortunio genético que ha sufrido y sufre.

Se considera que una de las funciones esenciales de la amígdala cerebral es la regulación de las emociones, al miedo y a la agresividad los humanos reaccionan con inusitada rapidez: en milésimas de segundo. Tan centelleante reacción impide la modulación y reflexión necesarias antes desafíos que lo requieren, y como sus automatismos reactivos superan el filtro del control consciente, por imperativo de su estado de naturaleza, le impide una ponderada valoración de consecuencias. Bastaría unas milésimas de segundo menos para que sus resultados reactivos fuesen menos lesivos. Sus efectos son conocidos por los humanos de propia mano porque, en sí mismos, se superponen sujeto y objeto de investigación.

Con una somera visual al marco histórico conductual de la humanidad resulta suficiente para cerciorarse del considerable número de conflictos al que se enfrenta. Muchos de los cuales son directamente ejecutados sin soberanía decisoria.

Es de suponer que, en los diferentes mundos, unos seres inteligentes gocen de mayor fortuna que en otros y de cuyo escrutinio, como imaginan, la especie humana resulta desfavorecida. Los seres inteligentes de la Tierra apenas gozan, siendo benévolos, de estabilidad. Sus parámetros biológicos fundamentales le son adversos en su aspiración a disfrutar de una vida de superior estatus evolutivo. Resultan adversos porque los humanos son seres esencialmente emocionales, escinden emoción y reflexión: concluiría el agente exógeno que hipotéticamente nos observa.

Como el «Ángel de la Historia», de Paul Klee, al que acude Walter Benjamin en su «Tesis de filosofía de la Historia», el ángel contempla horrorizado mira el pasado como una acumulación de catástrofes y escombros que, aunque quisiera detener, no podría. O algo así. Y por unos instantes rememora su mundo de similares características a éste o incluso algo diferentes, pero que permite disfrutar de una vida gratificante. Un estado de cosas que bien podría replicarse en el planeta Tierra sin dificultad, si los valores fundamentales de su métrica de reacción se demorasen unas décimas o milésimas de segundo.

Además, sus notaciones arrojarían evidencias de que el experimento de cuyo resultado emergió la especie humana fue un intento fallido, el resultado de un experimento con pocos recursos, de un boceto en principio descartado y que sobrevivió mal que bien.

Al mito le debemos la metáfora de que el creador del hombre se arrepintió de su obra. Ocurre cuando un artista insatisfecho abandona su creación y la deja a un lado.

En esas circunstancias, por de pronto, la humanidad se las arregla para sobrevivir como puede. Con el único y solitario recurso con que cuenta y que, por absurdo que parezca, es la esperanza: la mera esperanza de que sus manifestaciones de violencia no se repliquen indefinidamente, pese a la certeza indubitada de que se repetirán. A la vista de las consideraciones de su historia emocional, persistentes en el tiempo, invariables en el tiempo, retenidas en el tiempo, recomendar una predicción optimista es un brindis al sol. Principalmente porque sus respuestas a los conflictos recurrentes que le azotan son automáticas o semiautomáticas y proceden de un tiempo que se abisma en la profundidad de su pasado biológico. Es irrisorio pensar en una superación de éstos, aun cuando los esfuerzos a los que se dedica con empeño son poco menos que voluntariosos, condenados a la melancolía y al fracaso. E igualmente resulta irrisorio suponer que su afán pedagógico influya decisivamente, acaso tan solo influye en aspectos superficiales. Las cartas de esa partida parecen jugar en su contra, ya que lo impide su estado de naturaleza, a menos que irrumpa un agente extrafuerte del que ignoramos su existencia, y reordene el sentido de necesidad que lo impulsa.