Aquella vida

Hoy estaba en la cocina de mi casa pelando papas para freírlas y después añadirlas a la ropa vieja. Andaba yo muy concentrada en la tarea. Me encontraba sola y no había puesto música porque las obras de la calle, todavía no sé qué demonios quieren hacerle confesar a la pobre, me tenían la cabeza como un bombo. Al principio todo parecía normal, hasta que mi cerebro detectó cierta calma y dijo: «Uy, qué tranquila está esta mujer. Vamos a mandarle alguna rumiación que altere su sistema nervioso, crea que está en peligro y ponga la maquinaria a trabajar, que estamos muy ociosos.» Y eso hizo. Empezó recordándome una conversación que tuve hace diez años mientras pretendía que analizara todo lo que dije y que (según la mente) no debí decir. Como no me enganché a ese recuerdo innecesario, me llevó de la manita a la emoción de la tristeza que sentí en un determinado momento, con el fin de que reviviera la situación como si estuviera dándose ahora.

Por suerte ya le tengo la vuelta cogida a mi mente (no siempre, pero la mayoría de las veces sí) y dejé pasar también esas imágenes. Entonces, sin intención de darse por vencida activó la nostalgia y me condujo por las calles de mi infancia, allá por los noventa. En aquella época las vecinas en verano sacaban las sillas a las aceras y se ponían a alegar mientras los chiquillos jugábamos al escondite, a la cogida o a mar y tierra bajo la atenta mirada de los mayores. Un recuerdo corriente al que se sumaron las imágenes, los sonidos y las emociones de otro.

Por los noventa, las mujeres que eran madres habían nacido entre los años cuarenta y cincuenta, y pocas pudieron estudiar. En plena dictadura fueron educadas para ser esposas y mamás. La educación quedaba relegada para las mujeres de clase alta, y no para todas, porque más que una cuestión de clase era una visión machista.

Volviendo a mi niñez y a la nostalgia, otra de las cosas que recordé ese día fue cómo muchas de esas mujeres que salían a la fresca lo hacían con un cuadernillo, un lápiz y una radio. Evoco a cuatro de ellas sentadas en círculo en unas viejas sillas de plástico blanco. A eso de las siete de la tarde sintonizaban una emisora concreta, la de Radio Ecca, en la que se escuchaban las voces de un hombre y una mujer. Se presentaban, decían la fecha e iban dándole indicaciones a las aprendices sobre cómo debían hacer la tarea, poniendo énfasis en la página y la actividad. La mayoría de las veces grababan la clase en una cinta de caset que podían rebobinar porque, por despacio que hablasen las voces del transistor, más despacio iban ellas en su proceso de aprendizaje. Pero nunca se rindieron. Cada vez que cambiaban de cuadernillo se celebraba, pues eso significaba que avanzaban, se superaban, aprendían. De niña aquello me parecía un rollo. ¿A qué niño le gusta ir al cole?

Por eso no comprendía el alcance de la lección que me daban aquellas mujeres que no se vencieron ni a los tiempos, ni a los hombres, ni al destino. Querían aprender a leer y a escribir y así lo hicieron. Tal vez esa imagen caló en mí más de lo que he creído durante todos estos años, ya que siempre he estado obsesionada con mi formación y nunca me parece que sepa lo suficiente.

A todas esas mujeres que lo tuvieron todo en contra y, aun así, lucharon por sus sueños: ¡Gracias por el ejemplo! La ropa vieja me quedó buena, me pasé tal vez con la cantidad de papas, pero quién me iba a decir a mí que un recuerdo iba a dar para tanto…