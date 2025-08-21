El que hace la ley, hace la trampa

Una vez oí que este dicho tan nuestro era incomprensible para personas de otras culturas, incluso, con un buen nivel de español.

Lo cierto que en España tenemos una larga tradición de promulgar normas y dejar el el aire recovecos y lagunas a conveniencia.

El camino más utilizado es encerrar una norma, la más de las veces clara y ordenada, en la maraña de los principios del ordenamiento y en los criterios de aplicación; y ale-hop, el juez o el funcionario quedan a merced de los aprendidos y pudientes contrarios.

Más sutil es el juego de doble flecha. Por una parte, promulgo la norma principal, el dardo con dolor, y por otra, la norma especial, pomada para unos pocos. Tenemos ejemplos a miles y de todos los colores. Que se haga un mercadillo de dobles flechas, con oficina y agencias, como el de Montoro, es el culmen del realismo mágico.

En cualquier caso, siempre hay una distancia, temporal, material o instrumental, entre la norma y la trampa ¿Siempre?

El pasado 28 de julio el BOE publicó una modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Atendiendo a la problemática de la vivienda en Canarias y en particular incentivando el parque de alquiler de vivienda habitual.

Para ello promulga «la ley» esto es, integra en el articulado del REF esta modalidad como incentivo para la Reserva para Inversiones en Canarias, de forma tan cicatera e inverosímil, que prácticamente es un brindis al sol y, curiosamente, en la misma fecha, el mismo BOE, se crea «la trampa» mediante Disposición Adicional a la misma Ley del REF en la que se resuelve (casi todas) las impertinencias y racanerías legales para la efectiva aplicación de este beneficio fiscal en la puesta a disposición de mas viviendas de alquiler habitual.

Ahora vale tanto la vivienda nueva como la sin usar; la grande y la chica, la cara y la barata, la libre y la protegida, lo importante es que se dedique a alquilar como vivienda habitual del inquilino. Como decía Felipe Gonzalez, un brillante tramposo, no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones.