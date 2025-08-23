El alcalde que era pastor de ovejas

Canícula del mes de julio del año 1969. Mismo mes y año que el hombre pisó, por primera vez, la luna de los poetas, los perros ladradores y los melancólicos. El Régimen, asesorado por los nuevos ministros militantes de la «Obra» (Opus Dei), inició una campaña de alfabetización cultural en la España profunda (también se llevó a cabo en la Gran Canaria olvidada en los secarrales, tomateras y cuarterías del Sur).

En las serranías de Teruel, pueblo de Huesa del Común, en lo alto un viejo castillo suspendido entre peñascos que parecen los órganos de una iglesia. El utilitario Seat-600 deja a un universitario destinado por un mes a convivir con las familias y colaborar en las labores del campo. Con el acompañante, uno de los responsables del campo de trabajo de Teruel, SUT (servicio universitario del trabajo), se dirigen a una de las casas, a orillas de la carretera, donde en el piso alto se encuentra la alcaldía con un desgastado rótulo y la bandera rojigualda del aguilucho.

No hay un alma. Preguntan por el alcalde a una vecina que mira a los visitantes como lo que son, unos forasteros. «Desde por la mañana está con las ovejas, nunca vuelve antes de la puesta del sol», responde huidiza. El «forastero» cena y duerme en la casa elegida por la organización para convivir el mes que dura la campaña.

Conoce al alcalde, un hombre bueno que se hace ayudar por una secretaria que sabe escribir a máquina y un municipal que maneja una moto para avisos y traslado de documentación que transporta una o dos veces por semana a Calamocha, que reza como cabeza de partido o distrito. El alcalde, de nombre Isidro, parece acorde con su oficio de labriego y ganadero, participa con mucho tino en las clases de cultura general que imparte el universitario en la escuela del pueblo, con la fresca. No hay que irse tan lejos.

En la dictadura, tardofranquismo y primeros años de la democracia existían alcaldes, concejales, que ostentaban un currículo similar para tomar el bastón de mando, y acorde con el contexto, sin tener carné de falangista, desempeñaban con cierto decoro el cargo para el que fueron elegidos.

Los había comerciantes, indianos que volvieron de Cuba con don de gentes y experiencia, autónomos agrícolas, empleados públicos que habían alcanzado el grado de bachiller, hombres nacidos en el pueblo con deseos de ayudar y engrandecerlo hasta el punto de pelear por un majano divisionario de lindes comarcales.

No estaban en nómina y todos los que fueron niños, bachilleres, estudiantes de las carreras que había en la isla o universitarios conocieron a estos servidores públicos que convirtieron su casa en una oficina a la que acudían vecinos a que les arreglaran los papeles para cobrar un subsidio o el pago de las contribuciones. Y los hubo que, sin ser maestros de escuela, enseñaban a leer y escribir a los analfabetos para que no los engañaran los intermediarios, y a los jóvenes si estaban medidos para el cuartel no los mandaran al pelotón de los torpes.

La democracia trajo muchas libertades perdidas con el golpe y la asonada de aquel 18 de julio, leyes que han devenido (esa es al menos la intención de los legisladores) en mayor igualdad y derechos y, al paso de los años, la obsesión por ostentar títulos (titulitis) currículos con glamur a ojos de los ciudadanos y electores. Hasta el momento presente.

Ejemplos a centenares que provocan, obvio, salvo los incondicionales que siempre están dispuestos a «comulgar con ruedas de molino» hilaridad y sonrisa no exculpatoria. Afán de vano y narcisista agrandamiento del propio yo. Clasismo y aristocracia. Hay una antigua viñeta del genial Quino: un empleado, trabajador, una ama de casa, preguntan la profesión a uno que, engreído, apartándose del vulgo responde desde lo alto de un pedestal: médico. Genial metáfora del presente.

Un presidente que se las ve y desea para explicar que su tesis de grado no fue un «corta y pega». Uno que lo de acá se le queda corto y presume de un máster obtenido parece que, en falso, en la universidad de Wisconsin. El jefe del partido que, en diversas poses ante la televisión, extiende un montón de papeles para demostrar sus títulos y másteres.

Entre ellos uno obtenido en la prestigiosa universidad de Harvard que luego se comprobó lo obtuvo, un fin de semana, en Aravaca. Recordarle a estos y otros y otras tantas que hubo un ministro de Energía sueco que ejercía el honorable título de tornero. El latiguillo fraudulento suele ser, a ver si cuela, «realizado estudios de Ingeniería, Derecho, Administración de empresas…».

Así hasta el esperpento de las últimas semanas. Mientras sus señorías se ocupan a ver quién usufructúa más de lo público, días de vino y rosas, uno en La Mareta de Lanzarote (para olvidadizos, recordar que el recién elegido presidente del Gobierno Felipe González, aquel que proclamó a viento y marea que España mañana será republicana disfrutó de unas vacaciones en el Azor, yate de reposo y pesca del general Franco) y otra una mansión de más de cuatro millones, se dedican a lanzarse diatribas sobre tú más o menos de títulos logrados y que si los han presentado en las oficinas del Congreso.

Debe ser el único lugar donde no hay que presentar los respectivos certificados y méritos para ser elegido. Otra más de las exenciones de las que disfrutan. Todo, a cuenta de la joven que sus jefes han obligado a dimitir de todos sus cargos políticos al comprobarse que ni era abogada, ni filóloga, ni supuesta profesora de Ciencias Políticas de una universidad en el extrarradio de la excelencia docente que, para más inri, se encargó de desmentir.

Y una presidenta de una Comunidad, eludo los nombres porque están en el pensamiento y boca de todos, que la pillan en mentira por títulos y créditos dudosos, no demostrados u obtenidos con fraude. El último empujón para que dejara su cargo institucional lo provocaron las cámaras de vigilancia de un centro comercial que la agarraron robando.

Como si le faltara dinero para comprarse el más caro perfume o complemento femenino en una tienda de lujo. A mayor abundamiento e indignación de personas de bien: «Roma no paga a traidores», pero a las dos, y no son las únicas o únicos, se les premia con seguir demostrando su mediocridad intelectual y demagogia en ciertos platós televisivos.

No se sabe si seguirán hablando al dictado del prontuario ordenado por sus mandamases de partido. Porque la gente suele ser muy desconfiada y piensa y habla que, seguro, de una u otra forma, volverán al redil de su empleo fijo en agradecimiento a los servicios prestados. Un pequeño hueco de una (seguro que habrá más) de las muchas puertas giratorias.

Para ser un empleado de la res publica (cosa pública) no se necesita más que ser honrado, «no meter la mano en la lata del gofio» demasiado habitual en esta época, sentido común y hacer buen uso de la inteligencia natural porque como dice el sabio refranero hispano, por cierto, tomado de la Escolástica quod natura non dat salamantina non prestat. Lo que no da la naturaleza no lo da la Universidad de Salamanca. Traducido al lenguaje popular: decencia y sentido común el más común de los sentidos.