3A, ventanilla.

Treinta y un grados. A mí viajar no me gusta, todo el proceso me resulta tedioso y extenuante. No me creo del todo esta cosa que tiene la gente de afirmar que viajar es su pasión o que les encanta hacerlo muy a menudo. «Siempre que puedo», añaden. Me ponen la piel de gallina, no los comprendo. Los aeropuertos se me antojan lugares muy hostiles en los que una botella de agua pasa de costar cincuenta céntimos a plantarse en los cuatro euros sin motivo aparente, es una locura. Los baños están sucios la mayoría de las veces y las sillas de las puertas de embarque son incómodas a más no poder. No existen los colores, todo es gris y triste y antiséptico y no importa qué se quiera hacer, para todo hay una cola, incluso para adquirir un zumo de naranja por la friolera de siete euros. ¡Siete euros! ¿Lo exprimió el mismísimo Cristóbal Colón? A pesar de que el once de septiembre que sacudió al mundo se produjo hace más de veinte años, aún no podemos pasar el control de seguridad del aeropuerto con un batido o un refresco comprados fuera. Me parece demencial. Saque todos sus aparatos electrónicos, no los coloque todos en la misma bandeja -nuestros escáneres de última generación no lo soportarían-, hagamos que esta fila sea eterna, deje su teléfono móvil, su reloj y su maquillaje a la vista en la bandeja, si su champú es de más de cien mililitros irá a la basura, quítese esa chaqueta que lleva puesta y las botas también no vaya usted a tener escondido a alguno de los criminales más buscados por la Interpol ahí entre los pechos o las plantas de los pies. Todos los controles aleatorios me tocan a mí, les diré. Soy una persona con mucha suerte. Hace unos meses descubrí que las personas que pasan por el fast track no se enfrentan al mismo control de seguridad que el resto de los mortales, sentí una sustancia extraña gotearme desde el cuello hasta la espalda. Pensé «Ah, nunca fue sobre seguridad sino sobre la misma cuestión de siempre… Quién tiene dinero y quién no».

Si nuestro vuelo se retrasa menos de cinco horas nos hemos de aguantar, y si la aerolínea vende más billetes que plazas de avión disponibles nos aguantamos también. Si se presentan todos los pasajeros que compraron un billete y no se cuentan con plazas disponibles para todos en el avión, los agentes de tierra buscarán voluntarios que renuncien a su plaza a cambio de beneficios como reembolso del importe del billete en siete días u otro vuelo que nos lleve al destino final en las mismas condiciones que las contratadas. El panorama cuando un vuelo comienza a retrasarse y retrasarse sin hora de salida en el horizonte es un tanto desolador. Como nadie considera un beneficio el que se le devuelva el importe del billete que compró y que no ha podido usar por culpa de la aerolínea que te lo vendió, la gente se enfada -con razón- y se pone a gritar. Los grupos de personas enfadadas me ponen nerviosa, sobre todo en espacios cerrados (por muy grandes que estos sean). Nunca me ofrezco como voluntaria para cederle mi plaza a otra persona, no me gusta cargar con culpas que no me corresponden. A pesar de que es ilegal cobrar por las maletas de cabina, varias aerolíneas te obligan a pagar por ellas bajo pena de no permitirte el embarque, y si quieres reclamar búscate la vida en su página web con el bot de atención al público. Buena suerte. De las personas que creen que subir las primeras al avión es un asunto de vida o muerte no hablaré, ni profundizaré en cómo los asientos de los aviones son cada vez más estrechos o cómo cada vez hay que pagar más por servicios que antes estaban incluidos en el precio del billete. Tampoco diré nada sobre cómo algunas aerolíneas han parasitado hasta tus propios hilos musicales con anuncios de baratijas que no cesan hasta que se aterriza, ni cómo la comida que se compra a precio de oro deja muchísimo que desear. No, lo cierto es que no termino de verle el sentido a la pasión por viajar… A mí lo que me gusta es llegar a mi destino.