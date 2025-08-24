‘Psoeparaíso’

Ahora mismo no sabría determinar si realmente la mirada de Pedro Sánchez se fijó en las fotos del paisaje de Lanzarote tanto como para llegar a la siguiente conclusión: se las mandamos a La Mareta para que las disfrute en Moncloa. Las imágenes aéreas del paisaje agrícola de Lanzarote, sobre todo de los viñedos de La Geria y del jable, son un clásico de la seducción turística insular, aparte de unos elementos imprescindibles para entender la adaptación del lanzaroteño a un medio natural inhóspito. La primera pregunta que me hago, una vez conocido el obsequio y la supuesta capacidad hipnótica de las instantáneas (hay mucho adulador), es si el presidente ha pisado este paisaje desértico asediado por la lava y ha sido testigo del esfuerzo del campesino para alcanzar la humedad. O no lo ha hecho aún, pese a su perseverancia vacacional con la isla de Manrique. Siempre es preferible la hiperrealidad que la reproducción de la misma, si bien nunca se sabe cómo actúa el cerebro de un mandatario a la defensiva y acosado por los ultras. Pensemos en el pájaro en la jaula de oro que por las conversaciones políticas de la agenda canaria va a la sede cabildicia. Allí queda impactado (versión de los anfitriones) por las fotos, que podrían acabar en un lugar preferencial de su domicilio o en un trastero atestado de souvenirs llegados de todos los sitios del mundo, al mejor estilo Imelda Marcos (son los años en el poder).

En 2019, Helmut Kohl y Felipe González celebraron en Lanzarote la Cumbre Hispano-Alemana, con el sano y eficiente objetivo de hacer entender a la UE la diversidad europea, donde debían convivir y ayudarse países de primera y segunda velocidad. Los dos líderes socialdemócratas recorrieron Lanzarote, y hasta el español se llevo para su jardín en Moncloa unos sacos de rofe (arena volcánica). Está bien clara la diferencia entre los dos socialistas: el de Suresnes se emplea a fondo, no sólo con la convocatoria de la Cumbre, sino con un acercamiento al máximo a la singularidad insular como jardinero de bonsais. El otro, en vez de aprovisionar el patrimonio cultural, etnográfico y agrícola de la UE con una foto suya en La Geria decide llevarse una copia de la excelencia paisajística. Ya me dirán qué ha resultado más influyente para el devenir del Archipiélago.

Cultivos de vides en La Geria, foto que el Cabildo de Lanzarote ha regalado a Pedro Sánchez / La Provincia

Volvemos a esas vacaciones pagadas por los españoles. ¿Puede venir un presidente de holidays a las Islas con la mentalidad de que el descanso, el relax y la familia están por encima de cualquier compromiso con el entorno social? Felicidad en la célula, con la variante de que el ministerio con competencias ha ordenado restringir la navegación (o sea, la de los pescadores) en la zona de influencia marítima cercana a La Mareta. Sánchez prefiere la gafas de bucear para ver la profundidad marina y evita la superficie de los terrícolas conejeros. Suena a orden muy Kim Jong-un , bastante molesta para los nativos, un tanto cansados de esta paz presidencial que sigue el principio del alejamiento: la ralera da cagalera. Así y todo, el PP quiso laminarlo declarandolo vía Cabildo persona non grata y HazteOir.org clavó en la playa unas sombrillas con su rostro y la palabra «corrupto».

A Lanzarote le da igual que Zapatero tenga una casa en Famara o que Salvador Illa disfrute de sus vacaciones con Sánchez. Es verdad que en torno a este psoeparaíso germina una casta de pelotillas, que, como hemos podido observar, se dedican a interpretar el fondo de la mirada fulminante del presidente: echa un ojo a un erizo de mar, pues que lo saquen de la nasa y lo disequen para ponerlo en el aseo auxiliar; un higo rojo intenso y jugoso, pues al frutero; el ocaso posee un color majestuoso, que venga el artista de palacio y que lo pinte... Definitivamente, nada sería así de vivir César Manrique, cuya explosión sería la justa y necesaria para hacer saber al mandatario que no se puede veranear en Lanzarote sin hacerle caso a la isla, igual que un turista accidental o como aquel godo empalagoso de la época del Puerto Franco.