Ojos de Garza y su abandono

Crecí en Ojos de Garza, un pueblo modesto de casas terreras fabricadas por sus propios dueños o por el vecino que era apañado con la albañilería. No fue hasta finales de los noventa cuando aparecieron los temidos «pisos», tres manzanas de bloques en los que se alojaron familias de otros barrios de la isla. Recuerdo que hubo un gran revuelo entre los residentes porque «A ver a quiénes van a meter aquí» o «Esto es un barrio de gente humilde y trabajadora». Recuerdo también que desde que tuve uso de razón el pueblo estaba en riesgo de expropiación para ampliar el aeropuerto.

A veces los vecinos se reunían en la plaza y una señora, acompañada de un abogado que le sacó los cuartos a más de cuatro, informaba de cómo iban las negociaciones con AENA. Han pasado treinta años y Ojos de Garza sigue ahí. Cayéndose a cachos, pero sigue ahí. Lo de barrio derruido no es nuevo. Por aquel entonces las niñas y los niños de mi edad teníamos pocas alternativas de ocio. Bueno, no eran pocas alternativas, realmente era ninguna alternativa de ocio y tiempo libre, salvo alguna que otra actividad extraescolar que organizaba el AMPA del colegio. ¡Qué cosas!, con las pocas opciones que teníamos y aun así pretendían que fuéramos gente de bien, que no acabáramos en la plaza fumando porros o repoblando el sitio con embarazos adolescentes. Los hubo.

Hubo de ambas cosas y más, pero a pesar de todo creo que la gran mayoría salimos gente de bien. Mi madre sigue viviendo allí, así que continúo vinculada a un lugar al que nunca sentí que perteneciera. No sé si por aquello de estar siempre con la sensación de que en cualquier momento tendríamos que emigrar a otro lugar o porque para un niño es difícil sentir como parte de sí un sitio que no tiene ni un columpio en buen estado en el que remar el paso de la infancia. ¡Vete tú a saber! Hoy bajé a almorzar a casa de mi madre y luego dimos un paseo por las calles de mi niñez. La tristeza se fue alargando como la sombra de mí misma que se proyectaba en la acera. Todo seguía igual.

No, perdón, todo seguía igual y más viejo, más solitario, más abandonado. El Local Social está huérfano de relaciones humanas. En el salón parroquial no se cita ningún parroquiano. En el parque chirrían las cadenas de unos balancines oxidados. Mis pasos empezaron a tomar el ritmo de la canción de Maná «¿Dónde jugarán los niños? / Se está pudriendo el mundo / ya no hay lugar». Sin embargo, al mirar a mi derecha también pensé dónde pasarán el rato los mayores. La población de Ojos de Garza está envejecida y aislada. Tienen una guagua de Global, la treinta y seis, que pasa cada hora y los lleva a Telde o al Sur. Un salvoconducto para huir del barrio, ningún aliciente para quedarse en él. Ni actividades deportivas o de estimulación cognitiva.

Ni bailes en los que mover el cuerpo y socializar, aunque sea los domingos. O alguna convivencia vecinal, por lo menos. Nada. El olvido. Porque eso ha sido siempre Ojos de Garza para los políticos. Para los de un bando y los del otro, que luego me llueven críticas diciendo que si se me ve el plumero o se le ve al periódico. Cuando era joven e ilusa y me interesaba la política llegué a pensar que si un día era concejal del Ayuntamiento de Telde haría mucho por mi barrio. Hoy en día no me interesa la política y tampoco pertenezco a ese municipio. No obstante, sigo siendo una ciudadana del mundo que ve cómo pasan los años y el pueblo que me vio crecer no crece.