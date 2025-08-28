Esto casi acaba de empezar

Todos los que han visitado a Pedro Sánchez en las últimas semanas, antes y después de sus vacaciones en La Mareta, coinciden en dos aspectos. El primero, la delgadez extrema y el aspecto cansado del presidente, que parece haber salido de un ayuno ayurvédico; el segundo, la cristalina claridad de ideas, el orden de sus prioridades y seguridades y una capacidad dialéctica que parece intacta. Lo más repetido en su discurso en cualquier diálogo: agotará la legislatura y se presentará como candidato presidencial del PSOE en la primavera de 2027. Sabe perfectamente que o ganará muy apuradamente o (lo más probable) perderá, pero en este segundo caso está convencido de que podrá reconstruir un nuevo gobierno con el apoyo suficiente en las Cortes. Lo más abracadabrante es que no es imposible que lo consiga, sobre todo, si las investigaciones judiciales no le alcanzan con un dardo directo a su persona (algo así como una grabación donde hable explícitamente de finanzas turbias del PSOE o le pregunte a José Luis Ábalos si Yesica se acuerda de su presi). Por supuesto, en una democracia parlamentaria, un presidente cuyo dos mandamases en el partido estuvieran procesados o en la cárcel habría tenido que dimitir. Entre cientos de ejemplos del último medio siglo baste citar a un exprimer ministro francés, Pierre Bérégovoy, que no se limitó a dimitir, sino que se suicidó cuando los periódicos le acusaron de haber recibido un millón de francos de un empresario para comprarse un piso de lujo. Fue el 1 de abril de 1993. Qué tiempos.

Ya no existe eso. Sin duda conocen ustedes esa repetida hipérbole según la cual los votantes de Sánchez (o de Trump, o de Hugo Chávez, o de Erdogan o de Pujol) seguirían apoyándole en las urnas aunque estrangulase a una docena de niños en plena calle. Este aserto esconde la realidad proclamándola, porque en realidad los electores de cualquiera de ellos solo dejarían de votarles –solo, única y exclusivamente – si estrangularan niños en plena calle. Como no necesitan hacerlo – en todo caso existe gente a la que se les paga por esas cosas en el negociado correspondiente – no tienen problemas electorales sustanciales para seguir en el poder. El principal blindaje de Sánchez es el binomio PP-Vox. La amenaza de una derecha encadenada por la ultraderecha al frente del Gobierno. La llave del blindaje es la casi inverosímil estupidez estratégica y retórica del PP. Solo la decadencia pútrida del felipismo y el neocentrismo moderantista enarbolado por José María Aznar consiguieron para el PP sucesivas victorias. Pero la derecha ahora resulta incapaz de metabolizar que solo desde la moderación podrá desgastar electoralmente al PSOE. Prefiere imitar las canalladas de Vox, prefiere al tal Tellado – un inútil perifrástico, orondo y zafio – dinamitando cualquier futuro de acuerdos con el PNV o con Junts, que sería la única formula para desembarcar de nuevo en el poder. El PP huye de Vox imitándolo y busca ganar las elecciones arremetiendo contra aquellos que podrían darle el Gobierno.

Todo el rechazo a la redistribución de los menores migrantes no acompañados por las comunidades gobernadas por el PP --la última en montar el numerito ha sido Baleares – proviene de su obsesiva mímesis de Vox. Por supuesto, el Gobierno socialista – que debió taladrar la gota malaya de Fernando Clavijo durante meses – encuentra un gran placer propagandístico en denunciar a los conservadores y en erigirse – con un cinismo portentoso – en un protector de los menores migrantes desde el principio de los tiempos. En realidad esto es un serial, en el que la aprobación del decreto que regula el reparto de los menores entre todas las comunidades autónomas supone un capítulo más. Y más profundamente ilustra que tal vez la descentralización del Estado español ha llegado – como también evidencian las dudas competenciales en la gestión de catástrofes – a un punto dañino, a un desbordamiento de la inoperancia. En esta situación uno no sabe si la actitud del Ejecutivo canario – y más concretamente de CC – advirtiendo de acciones legales contra las comunidades que no acaten el reparto no terminará afectando negativamente a las relaciones entre Canarias y el resto de los gobiernos autonómicos. En realidad, y al cabo de dos años, esto casi acaba de empezar.