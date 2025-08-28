La paradoja demográfica canaria

La inmigración lleva a España a un nuevo máximo de población, con 49,3 millones

En Canarias, ese territorio singular, minúsculo y ultraperiférico, más que de reto demográfico idea que apunta a la despoblación, habría que hablar de paradoja demográfica. Que no es otra que el aumento poblacional intensivo de las cuatro islas más dinámicas que adoptaron la actividad turística como motor principal de su economía. Básicamente, la paradoja es que nuestro crecimiento demográfico, por la vía de la inmigración, es producto de un desarrollo turístico intensivo que no modifica la estructura social desigualitaria, que nos caracteriza. Aquí, el aumento ininterrumpido de población genera contradicciones en relación al tamaño del territorio, a la capacidad de gestionar servicios públicos de primera necesidad, y a la calidad de vida de los residentes (inflación de precios, dificultades para encontrar viviendas, salarios bajos...). También, la paradoja a resolver es si queremos un espacio de vida al estilo Singapur («rico», pequeño y sobrepoblado), o un espacio de desarrollo económico y medioambiental controlado, que garantice justicia social, calidad de vida, y satisfacción a los residentes y a los visitantes. Yo creo que ni siquiera con una planificación urbanística excelente, ni con un PIB elevado, valdría la pena el intento de convertir estas islas al «modelo Singapur». Una población más numerosa no hace más fuerte a un territorio, y, desde luego, no convierte en más justa y equitativa a una sociedad. Y no es solo la capacidad de carga humana lo que hay que contar, puede resultar más adecuado considerar la capacidad organizacional, la capacidad de gestión de servicios públicos, el civismo, y la capacidad de redistribuir la riqueza generada. En este sentido, el modelo económico canario es generador de desigualdades sociales, al igual que otros modelos de desarrollo contemporáneos, y, por eso, es prioritaria la búsqueda de mecanismos y medidas que favorezcan la cohesión social. Las clases medias-bajas son las que sufren la desigualdad sistémica. En Canarias, los datos son tozudos: el 45% de todos los trabajadores cobran menos de 1.500 euros al mes. Un tanto de lo mismo hay que decir de las pensiones: insuficientes en relación al coste de la vida que se soporta; en mayo de 2025, el 55% de los jubilados en Canarias cobró menos de 1.150 euros por su pensión. Estas malas condiciones de vida son las que alimentan la percepción de que los inmigrantes son una amenaza, a parte de las ideas falsas y los prejuicios que difunden los líderes mesiánicos de nuevo cuño. En el fondo de la cuestión está la desatención material hacia ese amplio segmento social, quien viene padeciendo el efecto negativo de la relación precios-salarios desde hace tiempo, por mucho que los analistas prodigan unas cuentas macroeconómicas fantásticas, desde sus lujosos despachos de las grandes avenidas. Las condiciones de vida para las clases medias-bajas vienen degradándose, al mismo tiempo que la presión fiscal y la complejidad burocrática producen una angustia sofocante. Y lo que es peor, las expectativas de vida para sí mismo y los hijos, sobre todo, resultan inquietantes, si no deprimentes. Un ejemplo claro en este asunto de las condiciones materiales de vida viene a ser la crisis de la vivienda: ¿cómo es posible que los gobernantes, de izquierda o derecha, no hayan apostado por la construcción de viviendas sociales, durante décadas? ¿Y cómo es posible que, con la oferta congelada de viviendas y sus precios por las nubes, como consecuencia de la expansión del turismo, los gobernantes no aceleren la nueva construcción por todas las vías factibles? Además, otra dimensión de lo que venimos hablando la constituye la evolución del empleo, pero ojo, que el empleo vaya bien no significa que esos empleos estén bien; y, por mucho empleo que se haya creado, lo cierto es que los ingresos del trabajo son bajos para la mayoría de los asalariados de las Islas. Mientras las clases medias-bajas, mayoritarias, padecen unas condiciones de vida asfixiantes por la relación negativa costes-salarios, los progresistas abogan por abrir las fronteras, reconocer derechos, y otorgar recursos públicos a los inmigrantes que vayan llegando. Los sufridores residentes perciben que esta facción política pone más empeño en la búsqueda del bienestar de los recién llegados, que en solucionar los problemas materiales de vida de las clases populares arraigadas. Sin contar que, la presión demográfica por vía migratoria viene a saturar los servicios públicos, de por sí mermados, no solo por la cantidad de usuarios, también por una gestión desorganizada que no logra el grado de calidad adecuado, que no es otro que la satisfacción de los ciudadanos. Sin embargo, paradójicamente, es obvio que la migración aporta beneficios económicos: fuerza de trabajo insustituible, emprendedores y negocios, nuevas perspectivas y experiencias, creatividad e innovación, en fin, cambio social. Pero no es menos cierto que un mercado de trabajo totalmente abierto a la inmigración, donde los residentes tienen menos nivel de formación que los extranjeros, puede generar una especie de desigualdad inversa: precariedad de los residentes, y enriquecimiento de los inmigrantes. Además, otra paradoja de la inmigración es que su principal beneficio es para los empresarios, que logran mano de obra barata, y, por el contrario, los principales perjudicados serían los trabajadores, que sufren una competencia indirecta: pero, los empresarios, mayoritariamente de derechas, apuestan por políticas inmigratorias restrictivas, y, ahora, los trabajadores, hartos de sus bajas condiciones de vida, arremeten contra la inmigración a través del voto a la ultraderecha. No es baladí lo que decimos, ya que cada año que pasa, el aumento de la población de Canarias se produce por vía migratoria: el saldo vegetativo es negativo, y el crecimiento migratorio es de cinco veces el del crecimiento natural de la población.