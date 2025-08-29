Agosto negro / Julio

Con los incendios ocurre a veces como con las guerras: cuando están lejos, no parecen reales, a pesar de todas las evidencias de devastación que llegan hasta nosotros. En parte, nos negamos a creer que el ser humano, capaz de viajar a la Luna o de desarrollar inteligencia artificial, no consiga solucionar conflictos políticos sin llegar a las armas o detener el fuego cuando amenaza con destruir un paraje. Pero ambas cosas suceden. La primera, por ambición y crueldad; la segunda, porque somos diminutos frente a la naturaleza. Y la naturaleza, absolutamente vulnerable a la destrucción.

El lunes once de agosto, bajé a la playa de Conil de la Frontera, en Cádiz, donde veraneo cada año. Sin embargo, aquella tarde, algo turbaba la calma habitual. En el horizonte, por encima de la línea del mar, se extendía una oscura humareda desde el este, mezclándose con el azul del cielo. Busqué una respuesta en mi teléfono móvil y no tardé en encontrarla: la Sierra de la Plata ardía. Habían desalojado playas y hoteles en zonas próximas, amenazadas por el fuego: la Playa de los Alemanes, Atlanterra, Bolonia... En total, unas dos mil personas desalojadas. El incendio se propagaba más rápido debido al viento de levante, tan frecuente en tierras gaditanas. Y era un incendio real, cercano y amenazador, como esa negra humareda que quebraba la armonía de la playa. No consiguieron extinguirlo totalmente hasta el dieciséis de agosto. Aquel era el segundo incendio ocurrido en esa zona durante el mes de agosto, y solo uno más entre todos los que se han propagado en España durante este mes.

El verano resulta la estación más peligrosa de cara a los incendios; las altas temperaturas contribuyen, sin duda. Pero este agosto ha sido especialmente devastador en la península, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). A las olas de calor hay que sumar una mayor cantidad de vegetación seca, desarrollada tras una primavera excepcionalmente lluviosa. Consecuencia, todo ello, del siempre infravalorado cambio climático. Otro dato terrorífico es el de las numerosas detenciones de personas sospechosas de haber provocado los incendios; incluso alguna que ha confesado ser culpable. Según la WWF, más de la mitad de los incendios ocurridos este agosto podrían haber sido provocados. Por mucho que nos resistamos a creerlo, esta humanidad es la misma que viaja a la Luna.

Nunca he estado en Las Médulas. Había oído hablar de sus colinas rojas –huella de las explotaciones mineras del Imperio Romano–, en fuerte contraste con el verde de las encinas, de los castaños, de los robles. Tenía muchas ganas de conocerlo, pero ahora sé que, cuando lo haga, no será el mismo lugar que fue antes del incendio. El paraje leonés que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 1997 aúlla con voz de ceniza: casi cuatro mil hectáreas fueron arrasadas en el incendio que comenzó en Yeres y alcanzó Las Médulas. Aunque las minas romanas permanecen intactas, el fuego arrasó gran parte de la vegetación que las circundaba, que incluía castaños centenarios y el popular mirador de Orellán.

Resulta estremecedor pensar en cuántos cientos de años han sido necesarios para crear un paisaje de este calibre y qué poco tiempo ha hecho falta para destruirlo. Así es el fuego, como la guerra. Hemos de lamentar profundamente las consecuencias económicas que los incendios de este agosto dejarán en las regiones afectadas –el caso de León es especialmente grave, porque gran parte de su actividad turística giraba en torno a Las Médulas–, pero, más allá de eso, debemos ser conscientes de que el daño al ecosistema es irreparable. Por ejemplo, resulta imposible contabilizar el número de animales fallecidos a causa del incendio, entre ganado y fauna silvestre. Y varias personas; entre ellas, voluntarios que trataban de combatir el fuego. En el incendio de Tres Cantos, en Madrid, un hombre perdió la vida intentando salvar a los caballos de una hípica.

Tampoco las obras creadas por el ser humano están a salvo del fuego. A comienzos de agosto, un cortocircuito provocó un incendio en la Mezquita de Córdoba, derrumbando el techo de la Capilla de la Anunciación. Podría haber sido peor. Sin embargo, el incidente ha generado una razonable polémica en torno al hecho de que sea la Iglesia la encargada de gestionar un monumento de ese calibre, en vez de las administraciones públicas. Yo todavía no conozco la Mezquita.

Los incendios, por lejanos que parezcan, nos acaban alcanzando de una u otra forma, como aquella humareda en la playa de Conil. Agosto, este verano, huele a ceniza.