Cuando iba a cumplir diez años, pum, me cortaron el pelo, mi pelo largo que no me acuerdo de por dónde me llegaba pero era el pelo más largo que había tenido en toda la infancia. Lo sentí como una especie de ritual de paso a la preadolescencia, como si mi aspecto, ya que me estaba pasando todo eso en algunas zonas interiores que no entendía (lluvias y purpurinas y enfados-obsesiones con algunas compañeras de clase), tuviera que cambiar para acompañar el proceso. Un proceso y un cambio y un año y una yo que yo temía, por cierto, porque siempre había escuchado que a los diez años las niñas se ponían feas, y esa profecía era pum mi mayor miedo y pum de pronto pum mis rizos cayendo sobre el piso de la peluquería como un escupitajo echado desde la parte de atrás de mi cabeza, como si ahí una boca secreta tan llena de caries que su saliva castaña y desnudadora.

Un corte de pelo puede ser un corte de pelo o un símbolo para siempre presente en tu recuerdo de ti misma. Nunca es tan evidente que solo vivimos una vez como en la infancia. O sea, que los diez años son los diez años y no hay más diez años, que los nueve ya se fueron y no va a volver a haber nueve años, que este día con esta amiga nueva hecha justo hoy a la que no voy a volver a ver nunca no se va a repetir jamás. Por eso, quizá, un corte de pelo horrible hoy me haría arrugar la frente y a la vez decirme: bueno, que me crezca, bueno, es temporal. Pero entonces: ya para toda la vida mi autoimagen de este tiempo será esta. Y la razón, supongo, la tiene mi yo de diez años, porque este día solo es este día y la vida es una historia por capitulitos y qué desperdicio no poder ser una misma en un capitulito.

El lunes cumplo treinta años. Amo los memes esos que dicen: yo, una adolescente de treinta años, mimimi. Mi madre suele decirme que ella es la misma desde que era pequeña, que su forma de pensarse y verse y de pensar y ver el mundo no ha cambiado, y, al ir creciendo, me voy dando cuenta de que tiene razón, aunque, claro, con los matices obvios: por ejemplo, desde los treinta puedo pensar en lo significante de un corte de pelo a los diez, verlo en perspectiva y contrastarlo con todo lo que sucedió después y todo lo que sé ahora, y a los diez solo podía sentir esa mutilación y esa traición de les adultes a mi cargo como un pellizcón muy muy fuerte dentro de la barriga juntándose con todo lo que me estaba pasando y jirviéndose como un potaje putrefacto ya incluso al estarse haciendo venenoso terrible con muchísima col y sin nadita de gofio para disimularlo. Fossssss.

En fin, el lunes cumplo treinta años, y ayer me sorprendí al darme cuenta de que, por primera vez desde entonces, tengo el pelo largo. Supongo que lo he tenido otras veces (¿tal vez a los veinticuatro?), pero no con intención: en el último año he decidido deliberadamente dejar que el pelo me crezca hasta un punto hasta el que nunca me ha llegado y lo he hecho por motivos relacionados con lo que me recortaron a los diez años sentada en esa silla de una peluquería de, creo recordar, Charco del Pino. Expansividad. Abarcar más y que haya, en general, más yo.

El otro día lo hablaba con una amiga, conversando sobre el miedo a engordar: yo siempre querré que haya más de ti más de ti más de ti. Es hermosísima esa idea. Creo que tiene que ver con: yo siempre querré que ocupes el espacio que tú tengas que ocupar. El pelo. Tastastas. Amoldarme a los diez porque. Siento que, al ir creciendo, en algún momento interioricé la idea de que la enralación máxima de la infancia ya se había terminado y vivir a partir de entonces iba a tener que ser ir averiguando cómo comportarme en cada momento, qué dar de mí para ser yo un ser adecuado y no una bicharraca incapaz de gestionar esas burbujitas potajiles que merecían, claro que merecían, un castigo a la altura de su jediondada. Y ahora que voy a cumplir treinta, y supongo que los treinta son como los diez, y supongo que a los veinte todavía no me había dado cuenta, veo que es lo contrario: el espacio que ocupes tendrá que adaptarse a ti porque tú existes. Y existir no es una vergüenza ni algo que requiera permiso. Y tener el pelo largo (para mí largo, para otres corto: ser como te dé la gana), pum, es importante. Más de ti más tú. Más aquí más más.