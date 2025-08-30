Resplandor en los muros del cementerio

Cementerio marino de Cofete / Hola Islas Canarias

Noche cerrada, oscura. En cada loma, arboleda, orilla de camino desierto, oquedad de un barranquillo con murmullo de aguas, ahora no cantarinas donde beben y cantan los mirlos al amanecer, siniestras. Aparecen extrañas luces. En las islas existen testimonios. En la obra Canarias Insólita Francisco Suárez Moreno señala la luz de Toleo que aparecía en las quebradas de Tasarte, la que dio nombre al puerto y la vieja ermita de la Virgen de la Luz, las aparecidas en Tenerife, La Palma y la famosa de Mafasca en Fuerteventura. Unos pastores que, para calentarse del frio, en una noche de perros, hicieron leña de una cruz. A partir de entonces, hablan testigos, de que aparece una luz, quieta, en el mismo lugar donde se produjo la profanación. Se han sucedido las explicaciones, la mayoría relacionadas con el mito, la leyenda, el más allá, los muertos. El alma en un puño. Miedo, a veces pesadillas, terror nocturno en los niños. Una de las más certeras explicaciones la encontramos en la Filosofía que apunta a desterrar supersticiones y creer en la ciencia, la Navaja de Ockham: ante varias explicaciones de un fenómeno, elegir la más sencilla que suele ser la correcta. Luces utilizadas por los caminantes, «reflejos nocturnos de aves rapaces» de las que habla Suárez Moreno. En una escuela unitaria, situada sin nombre, en una casa a orillas de un castañar un maestro, a mediados de los años cincuenta, colaboró a desterrar los miedos de sus alumnos a las noches tenebrosas en las que aparecían resplandores sobre los muros del cementerio. Eran los llamados fuegos fatuos producidos por el frotamiento de los huesos con las tierras blandas, húmedas de las fosas. Había gente, incrédula, que todavía rechazaba la probatura de la ciencia y atribuía a las luces la presencia, sobrenatural, de almas fantasmas de difuntos que sobrevolaban los muros para purgar penas por pecados por los que todavía no habían abandonado el purgatorio. Creencia reforzada por el párroco que atemorizaba a los feligreses con el miedo al pecado, a los infiernos e informaba de ciertas almas que, no habiendo cometido pecados mortales sin confesión, habitaban, por un tiempo indeterminado, en ese lugar de paso antes de contemplar el rostro de Dios. Pero, esa pernoctación temporal, ya que de noche hablamos, era proporcional al número de misas rezadas que se dijeran por el difunto. No existe ninguna manifestación de apariciones luminosas diurnas. El miedo siempre asociado a la noche. «...era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a entrar en un bosque de árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido; de manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua, con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba…» Literaria y plena de emoción de Cervantes en el Capítulo X del Quijote. Y Luis Landero: «ya es tarde y pronto vendrá la noche a angustiar el alma con el vislumbre de la trascendencia». Ahí las almas, ahí los muertos, ahí el misterio. Y obvio, el saber popular, de ese tiempo, para espantar los sombrajos que traía la oscuridad. «Las dichosas luces terminarán cuando llegue la luz eléctrica a todas partes». No les faltaba razón. La luminosidad nocturna que ha llegado a las ciudades y los barrios más alejados de los cascos de los pueblos. La tecnología que los introdujo en la modernidad, la radio sin pilas, la lavadora y el secador. Sin embargo, hay que remontarse a vaguadas, colinas cumbreras para ver un cielo estrellado y el bólido de un cometa que nos visita, de tiempo en tiempo y su estela nos recuerda de dónde venimos, polvo de estrellas.